Чем заняться в выходные: что едят игрунки, ралли и лучшие короткометражки

Если вы решили провести выходные в городе, загляните в нашу афишу – там вы найдете все самое интересное, что происходит в столице.

Кормление животных в Рижском зоопарке

Foto: Rigazoo.lv

Ежедневно с 11.45 до 14 часов можно наблюдать кормление животных в столичном зоопарке – от крошечных игрунок и лемуров до жирафов и бегемотов.

СКОЛЬКО? 4-6 евро

Ярмарка в Квартале Калнциема

Foto: Publicitātes foto

1 июля в Квартале Калнциема пройдет традиционная ярмарка фермерских хозяйств и ремесленников. Детей в этот день приглашают на мастер-класс искусства движения под руководством преподавателя соматики и импровизации движений Мадары Гарклавы.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Ралли Gumball 3000

Foto: DELFI

1 июля в Ригу прибудут участники знаменитого ралли Gumball 3000. А это значит, что рижане смогут увидеть самые редкие и дорогие автомобили. В этом году ралли стартует именно в Риге, конечная точка пробега – Миконос. Выставку автомобилей можно посмотреть с полудня, а вечером – выступления диджеев.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Фестиваль Rīgas Ritmi 2017

1 июля в столице пройдут завершающие концерты семнадцатого фестиваля Rīgas Ritmi ("Ритмы Риги"), который ежегодно предлагает жителям и гостям нашего города уникальную концертную программу. В этом году главные концерты в рамках фестиваля проходят в самом сердце города – саду Рижского Домского собора.

СКОЛЬКО? 10-40 евро

Фестиваль короткометражного кино Future Shorts

Foto: Publicitātes foto

1 июля в в творческом квартале "Спикери" фестиваль короткометражных фильмов Future Shorts представит летнюю программу лучших фильмов этого сезона. В рамках кинофестиваля у зрителей будет возможность на протяжении одного сеанса увидеть 9 лучших короткометражных фильмов от разных стран участниц. Программа фестиваля демонстрируется на языке оригинала с латышскими и русскими субтитрами.

СКОЛЬКО? 7 евро

Открытие фестиваля органной музыки

Foto: Publicitātes foto

2 июля в Домском соборе пройдет концерт открытия Международного фестиваля органной музыки с участием Кристине Адамайте, Дигны Маркуле и Лилиты Озолы (орган), а также Артиса Симаниса (саксофон).

СКОЛЬКО? 10-20

Выставка работ Майи Табаки "Ретроспектива"

Foto: Maija Tabaka "Notikums"

До 15 июля в галерее Daugava проходит выставка работ одной из известнейших латвийских художниц Майи Табаки. Это выставка – ретроспектива, встреча с миром созданных художницей образов – овеянные тайной персонажи, экзотическая среда, в которой они действуют, птицы, цветы, свет.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Выставка "Летняя симфония в сердце жаворонка"

С 22 июня до 2 сентября в галерее Putti проходит выставка современных украшений "Летняя симфония в сердце жаворонка". В экспозиции – работы латвийских и зарубежных художников современных украшений.

СКОЛЬКО? Бесплатно