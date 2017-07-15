Чем заняться в выходные: цирк, олимпиада хоров и Дни Франции

Можно жаловаться на неудачное лето, дождь и закрывающие солнце облака, но программа летних мероприятий в столице компенсирует плохую погоду с лихвой. Загляните в нашу традиционную афишу и убедитесь — в городе происходит много интересного.

Цирковой фестиваль "Мир полный чудес"

Foto: Shutterstock

15 июля на Луцавсале пройдут два представления 11-го Международного циркового фестиваля "Мир полный чудес 2017". В представлениях участвуют представители всех стран, победители прошлых фестивалей и особые гости. Оценивать представления будет международное жюри, кроме того, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы и показательные выступления. А 16 июля зрителей ждет гала-выступление с лучшими номерами.

СКОЛЬКО? 6-12 евро

Пингвины в Рижском зоопарке

Foto: Shutterstock

До конца сентября в Доме фламинго в Рижском зоопарке снова гостят пингвины, прибывшие в нашу столицу на карантин по пути в Китай. В этом году гостями зоопарка стали 18 пингвинов Гумбольдта и два пингвина Дженту из разных зоопарков Европы.

СКОЛЬКО? 4-6 евро

Дни Франции в Квартале Калнциема

Foto: AFP/Scanpix

15 июля с 10 до 16 часов в Квартале Калнциема ждут всех, кто любит Францию. На ярмарке можно будет купить французские продукты, будет звучать французская музыка, а для детей пройдут мастер-классы и представления, организованные Институтом Франции.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Концерт группы Coolmans Report

15 июля в клубе Pashkevich Jazz Club выступит латвийская группа Coolmans Report, играющая в стиле блюз-фьюжн. Coolmans Report — это четверо выпускников престижного колледжа Беркли, которые уже заявили о себе на многих фестивалях и сценах не только в Латвии, но и за ее пределами.

СКОЛЬКО? 10 евро

Европейская олимпиада хоров

Foto: DELFI

С 16 по 23 июля в Риге пройдет Европейская олимпиада хоров. Программа включает в себя как бесплатные концерты в Верманском парке, так и большие выступления хоровых коллективов в Arēna Rīga и Домском соборе.

СКОЛЬКО? 5-35 евро

Фестиваль органной музыки

Foto: Publicitātes foto

16 июля в Домском соборе пройдет концерт в рамках Международного фестиваля органной музыки с участием музыкантов Лиене Андреты Калнциемы, Илвы Лемпе и Айвара Калейса. В программе — произведения Баха, Генделя, Римского-Корсакова и других композиторов.

СКОЛЬКО? 10-20 евро

Выставка "12 характеров Прадо"

Foto: DELFI

До 16 июля в музее "Рижская биржа" еще можно увидеть выставку "12 характеров Прадо", где представлены шедевры мировой живописи. В экспозицию вошли 12 работ великих живописцев из собрания музея Прадо: Паоло Веронезе, Антониса ван Дейка, Питера Пауля Рубенса, Бартоломе́ Эсте́бана Мури́льо, Франсиско Гойи и других мастеров. 12 характеров, обозначенных в названии выставки, - это 12 женских портретов, отражающих разнообразие европейского изобразительного искусства - от ренессанса и барокко до реализма.

СКОЛЬКО? 2-6 евро

Выставка работ художника-мультипликатора Светозара Русакова

С 1 июля по 11 августа в галерее Jēkabs впервые в Латвии проходит крупная персональная выставка одного из самых известных художников советского мультипликационного кино, художника культового сериала "Ну, погоди!" Светозара Русакова (1923-2006). Творческое наследие художника на выставке впервые представлено во всем его многообразии: посетители увидят не только эскизы и материалы к анимационным фильмам, но и не выставлявшиеся при жизни Светозара Русакова станковые работы.

СКОЛЬКО? Бесплатно