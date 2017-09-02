Чем заняться в выходные: День ремесел, капустник и фестиваль бургеров

С наступлением осени в столицу возвращается активная культурная и развлекательная жизнь. В театрах начинается новый сезон, ожидаются сразу несколько крупных фестивалей, свежие экспозиции предлагают выставочные залы и галереи. Загляните в нашу афишу, в ней вы найдете много интересных мероприятий грядущего уикенда.

Ярмарка в Квартале Калнциема

Foto: LETA

2 сентября в Квартале Калнциема пройдет ярмарка изделий ремесленников и продукции кресьянских хозяйств. А детей ждут на мастер-класс по экологичной обертке книг, который проведет общество homo ecos. На сцене квартала выступят воспитанники танцевальной школы Vendija.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Спектакль "Знаменитый утенок Тим"

Foto: F64

2 сентября в Латвийском театре кукол ждут самых маленьких зрителей. Спектакль "Знаменитый утенок Тим" о храбром и непоседливом птенце предназначен для зрителей от 2 лет. Тим из весьма обычной семьи уток, живущих своими буднями, обычаями, сплетнями и отношениями в привычном мирке домашних животных. Но любопытство и жизнерадостность Тима сильнее запретов мамы, и из-за этого он попадает как в веселые, так и в весьма опасные приключения. В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Фестиваль бургеров

Foto: Shutterstock

2 сентября на Домской площади с 12 до 22 часов пройдет первый Рижский фестиваль бургеров. Участие в нем подтвердили 15 ресторанов и кафе. Параллельно с приготовлением и поеданием бургеров на протяжении всего дня пройдут также различные соревнования, музыкальные представления и показательные выступления.

СКОЛЬКО? Бесплатно

День ремесел в Этнографическом музее

Foto: DELFI

3 сентября в Латвийском этнографическом музее пройдет День ремесел с играми и забавами. Посетителей ждут увлекательные игры, конкурсы, эстафетные соревнования, народные забавы под руководством фольклорных групп. Мероприятия будут проводиться во всех подворьях музея.

СКОЛЬКО? 1,40-4 евро

Спектакль "Птичья опера"

Foto: LETA

3 сентября в Латвийской национальной опере состоится показ постановки для детей "Птичья опера". Доктор Дулитл и его друзья всегда готовы поспешить на помощь тем, с кем приключилась какая-нибудь беда. Птицы и звери ни на миг не теряют самообладания: они находят таинственно пропавшую канарейку, ловко тушат пожар и даже успешно ставят оперу.

СКОЛЬКО? 2,50-30 евро

Творческий вечер Якова Рафальсона

Foto: Publicitātes foto

3 сентября на корабле-ресторан Rīgas Pērle пройдет творческий вечер актера Якова Рафальсона. В программе — шутки, анекдоты, закулисный юмор и живое общение со зрителями.

СКОЛЬКО? 18 евро

Фестиваль Homo Novus

Foto: Shutterstock

С 1 по 9 сентября в Риге проходит Homo Novus – международный фестиваль нового театра. В этом году главными темами стали голос, язык и восприятие — и именно этому посвящена преимущественная часть постановок. Фестиваль также предложит шесть премьер, созданных латвийскими и зарубежными участниками. На некоторые мероприятия зрителей ждет бесплатный вход.

СКОЛЬКО? 7-10 евро

Капустник театра "ОСА"

2 и 3 сентября молодежный театр "Общество свободных актеров" открывает новый сезон веселым капустником – музыкально-пародийным представлением.

СКОЛЬКО? 8 евро

Концерт Георгия Осокина

Foto: Publicitātes foto

2 сентября во Дворце культуры "Зиемельблазма" состоится сольный концерт латвийского пианиста Георгия Осокина, младшего представителя музыкальной семьи Осокиных. В программе концерта — произведения Скарлатти, Рамо, Баха и Рахманинова.

СКОЛЬКО? 5-15 евро

Балет "Спящая красавица"

Foto: Shutterstock

2 сентября балетная труппа ЛНО покажет спектакль "Спящая красавица" на музыку Петра Чайковского. Сказка об уснувшей столетним сном прекрасной принцессе, которую пробуждает поцелуй отважного принца. В балете сохранена оригинальная хореография Мариуса Петипа.

СКОЛЬКО? 2,50-30 евро

Выставка "Золотая классика русского искусства. XIX век"

Foto: DELFI

До 29 октября в музее Рижская биржа представлена выставка "Золотая классика русского искусства. XIX век". Экспозиция познакомит зрителей с лучшими произведениями выдающихся мастеров того времени. На выставке представлено 150 экспонатов живописи, графики, скульптуры, а также декоративно-прикладного искусства – фарфора, стекла, лаковых и серебряных изделий. Главные стилистические направления, основанные на материале коллекции, – романтизм и проявление реализма второй половины XIX века.

СКОЛЬКО? 2-7 евро