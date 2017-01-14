Чем заняться в выходные: День снега, Летучая мышь и цыганская классика

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Научное шоу для детей "Короткое замыкание"

Foto: Pixabay.com

14 января на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет захватывающее шоу о физике и химии "Короткое замыкание". Как видно из названия представления, детям расскажут об электричестве, видах передачи электроэнергии, а также о технике безопасности. Интерактивное шоу позволит маленьким зрителям и их родителям не только смотреть, но и принять участие в экспериментах под руководством профессоров Владислава и Мартиньша.

В 11 часов представление пройдет на русском языке, в 13 – на латышском.

Цена билета - 7 евро

Постановка "Маленькая волшебная флейта"

14 января в Латвийской Национальной опере – оперный спектакль-сказка на музыку Моцарта "Маленькая волшебная флейта". Принц Тамино влюблен в принцессу Памину, которую похитил злой колдун. Вместе с другом Папагено принц отправляется вызволять возлюбленную, и помогут им в этом музыкальные инструменты. Спектакль предназначен детям от 5 лет.

Цена билета - 2,50-10 евро

Международный День снега

Foto: Publicitātes foto

15 января в рижском Центре спорта и активного отдыха на бульваре Узварас, 15 пройдут мероприятия Международного Дня снега. Участников ждут катание на надувных камерах, мини-спринт на лыжах и без них, стрельба по мишеням под руководством специалистов по биатлону, а также конкурс рисунков и эссе, посвященный теме Всемирного дня снега.

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Кукольный спектакль "Умный зубик"

Foto: PantherMedia/Scanpix

15 января в Латвийском театре кукол покажут спектакль о пользе гигиены "Умный зубик". Все мы знаем, как трудно иногда объяснять детям, зачем надо ухаживать за зубами. В спектакле участвуют артисты, куклы и наглядные пособия. Положительные и отрицательные силы борются за место... во рту. Оказывается, что зубы сами – и особенно коренной зубик – прекрасно знают, что им вредно, а что полезно. Тем более, что у Зубика есть умная команда во главе с добрым доктором Улыбкой, которая вовремя приходит на помощь в борьбе с врагами зубов.

В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 14 – на русском.

Цена билета - 10 евро

Концерт детского вокального ансамбля Poppy

15 января во дворце культуры Ziemeļblāzma пройдет концерт детского вокального коллектива Poppy. В концерте также примет участие оперная певица Байба Ренерте.

Цена билета - 3 евро

Концерт цыганского ансамбля "ИЛО"

14 января в Доме Конгрессов выступит Московский фольклорный цыганский ансамбль "ИЛО". Зрителей ждет встреча с артистами, хорошо знакомыми по фильмам "Очи черные", "Загадочный наследник", "Табор уходит в небо".

Цена билета - 10-25 евро

Спектакль "Два джентльмена из Вероны"

14 января Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет комедию Шекспира "Два джентльмена из Вероны". Что может быть прекраснее молодости и ее заблуждений в любви и дружбе? Как оставаться верным, когда тебя одолевают страсти? Чему можно научиться, когда глаза твои ослеплены любовью? Ошибки прощаются молодости, потому что жизнь только начинается, а дорога познания увлекательна, хотя порой и терниста.

Цена билета - 7-10 евро

Трансляция спектакля "Серебряный век"

14 января в Доме Москвы в рамках фестиваля "Театральная Москва" пройдет трансляция спектакля "Серебряный век" (Московский театр им. Моссовета). Этот ностальгический спектакль, наполненный атмосферой, событиями, музыкой послевоенной Москвы, поэзией "серебряного века", предстает калейдоскопом сцен из безвозвратно ушедшей жизни, в которой переплетались суровый быт и светлые мечты, безысходные серые будни с извечным страхом и первая юношеская любовь с надеждой на счастливые перемены и другое будущее. В главных ролях: Ольга Остроумова, Георгий Тараторкин, Андрей Смирнов, Антон Аносов, Ольга Кабо, Анна Гарнова, Валерий Яременко.

Цена билета - 7 евро

Оперетта "Летучая мышь"

15 января в Латвийской национальной опере покажут оперетту "Летучая мышь" Иоганна Штрауса. На устроенном графом Орловским балу Габриэль фон Айзенштайн увлекается очаровательной незнакомкой, даже не подозревая, что маска скрывает его собственную жену Розалинду. А неудачливый поклонник жены, певец Альфред в то же время попадает в тюрьму вместо Эйзенштейна... Популярнейшая оперетта повествует о роскошном и пьянящем мире, в котором царят блеск и веселье, флирт, интриги и недоразумения. В новой постановке будут петь по-немецки и говорить по-латышски.

Цена билета - 5-37 евро

Концерт органной музыки Concerto Piccolo

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14 января ровно в полдень в Домском соборе можно услышать небольшой концерт органной музыки из цикла Concerto Piccolo. Орган рижского Домского собора считается высочайшим достижением органного романтизма – это выдающийся памятник истории музыки. С ним связаны имена самых знаменитых органистов и музыкантов Латвии за последние 120 лет, и он как никакой другой инструмент Латвии повлиял на развитие латвийской музыки и органного искусства. Музыканты, которые садятся за орган рижского Домского собора, не только считают для себя большой честью возможность играть на этом уникальном инструменте, но и прекрасно знают его особенности и могут донести до зрителей красоту и стилистическую неповторимость звучания этого органа.

Цена билета - 10 евро

Беседы в музее: "Картины былых празднеств. Балы прессы в Риге в 20-е – 30-е годы ХХ века"

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14 января музей Романа Суты и Александры Бельцовой и искусствовед Наталья Евсеева приглашают всех желающих на открытие нового зимне-весеннего сезона программы "Беседы в музее". Встреча, которая состоится на русском языке, будет посвящена новой выставке "Картины былых празднеств". Посетителей ждёт увлекательный рассказ о легендарных Балах прессы, проходивших в Риге в 20-е – 30-е годы ХХ века.

Цена билета - 0,50-2 евро

Выставка "Тайная жизнь рекламы"

Выставка в Латвийской Национальной библиотеке посвящена рекламе межвоенного периода и состоит из нескольких сотен образцов рекламы разного вида. Разнообразные предметы малой формы позволяют современному зрителю, как в зеркале, увидеть различия в культуре коммуникации и полиграфической технике наших дней и той эпохи, которые всегда отражаются и в рекламе.

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