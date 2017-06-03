Чем заняться в выходные: День защиты детей, подвиг Геракла и завтрак на воде

Предстоящий уикенд порадует любителей мероприятий под открытым небом. Особенно тех, кто предпочитает проводить время в кругу семьи. Впрочем, найдутся интересные события и для тех, кто хочет развлечься с друзьями или второй половинкой.

Мероприятия в честь Дня защиты детей

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3 и 4 июня в парках, культурных центрах и других местах столицы пройдут бесплатные праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей – концерты, представления, творческие мастерские, спортивные и интеллектуальные игры, экскурсии.

Ярмарка ремесленников

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3 и 4 июня в Этнографическом музее под открытым небом пройдет уже 47-я по счету ярмарка народно-прикладного искусства, которая соберет народных умельцев из всех регионов Латвии. Свои изделия здесь предлагают рукодельницы, кожевенники, резчики по дереву, столяры, кузнецы, ткачи, гончары. Будет и угощение – пирожки, колбасы, домашний хлеб и, конечно, пиво местных пивоваров. Гостей также ждет большая культурная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов и любительских театров.

Цена билета - 4-8,50 евро

Детский фестиваль "Делай сам"

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3 июня в квартале Калнциема пройдет детский фестиваль "Делай сам". В программе – выставка настольных игр XIX-XX веков и возможность в них поиграть, детская дискуссия о важных для юного поколения вещах от Satori, поэтический мастер-класс, творческие мастерские и концерт. Вход бесплатный.

Экскурсия по Латвийской Национальной опере

Foto: F64

3 июня ЛНО предлагает экскурсию по зданию оперы – уникальному архитектурному шедевру XIX века. Экскурсоводы покажут историческое здание Оперы, расскажут об истории театра и познакомят с закулисьем.

Продолжительность: 45 минут. Экскурсия пройдет на английском (в 14.00) и латышском (в 15.00) языке.

Цена билета - 3-8 евро

Кукольный спектакль "Приключения в волшебном лесу"

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В Латвийском театре кукол 4 июня маленьких зрителей ждет встреча с героями сказки "Приключения в волшебном лесу". События, происходящие в сказке Маргариты Старасте "Что происходит в Большом Лесу", оживают в красочном кукольном спектакле-мюзикле, сценография и куклы которого также базируются на оригинальных иллюстрациях писательницы.

В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.

Цена билета - 6-12,50 евро

Музыкально-поэтический вечер "Девушка в кафе"

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4 июня в Рижском русском театре имени Михаила Чехова Раймонд Паулс представит программу "Девушка в кафе". Это музыкальные фантазии Раймонда Паулса на стихи Аустры Скуини (1909-1932). Именно Паулс предложил театру идею этого музыкально-литературного вечера. Песни на стихи Аустры Скуини исполняет Вероника Плотникова.

Цена билета - 11,90-17 евро

Бранч с прогулкой на корабле

Foto: J.Roze

4 июня в 12 часов корабль-ресторан Rīgas Pērle предлагает поздний завтрак с прогулкой на корабле. В программе – не только еда и напитки, но также музыка и особые развлечения для детей с аниматорами.

Цена билета - 25 евро

Спектакль "Два джентльмена из Вероны"

3 июня Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет комедию Шекспира "Два джентльмена из Вероны". Что может быть прекраснее молодости и ее заблуждений в любви и дружбе? Как оставаться верным, когда тебя одолевают страсти? Чему можно научиться, когда глаза твои ослеплены любовью? Ошибки прощаются молодости, потому что жизнь только начинается, а дорога познания увлекательна, хотя порой и терниста.

Цена билета - 7-10 евро

Спектакль "Геракл. Подвиг №6"

4 июня театр "Общество свободных актеров" представит спектакль "Геракл. Подвиг №6" по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта "Геркулес и авгиевы конюшни". Зрителей ждет музыкально-пародийная комедия с песнями, танцами и бездной юмора, местами переходящего в сатиру.

Цена билета - 8-12 евро

Концерт органной музыки Concerto Piccolo

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3 июня ровно в полдень в Домском соборе можно услышать небольшой концерт органной музыки из цикла Concerto Piccolo. Орган рижского Домского собора считается высочайшим достижением органного романтизма – это выдающийся памятник истории музыки. С ним связаны имена самых знаменитых органистов и музыкантов Латвии за последние 120 лет, и он как никакой другой инструмент Латвии повлиял на развитие латвийской музыки и органного искусства. Музыканты, которые садятся за орган рижского Домского собора, не только считают для себя большой честью возможность играть на этом уникальном инструменте, но и прекрасно знают его особенности и могут донести до зрителей красоту и стилистическую неповторимость звучания этого органа.

Цена билета - 10 евро

Выставка "Реклама и дети"

С 17 мая до 27 августа в рижском музее югендстиля проходит выставка плаката начала XX века "Реклама и дети". Экспозиция составлена в сотрудничестве с посольством Словакии в Латвии и Музеем торговли в Братиславе.

Цена билета - 2,50-7 евро