Чем заняться в выходные: детки в клетке, "Тартюф" и возвращение Чужого

Всего один выходной – не повод отказываться от интересного досуга. Ведь в городе происходит столько всего интересного! Загляните в нашу афишу выходного дня – и выбирайте, куда вы можете отправиться с семьей, друзьями или второй половинкой.

Дни семей животных в Рижском зоопарке

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13 и 14 мая в столичном зоопарке проходят Дни семей животных. У вольера такинов в субботу и воскресенье с 12.00 до 16.00 будет работать познавательная мастерская "Такины и другие копытные". Кроссворды, игры и различные задания помогут разобраться в том, кто такие такины, как они приспособились к жизни в суровых условиях гор, а также, что угрожает этим животным. Кроме того, посетители смогут увидеть многочисленных малышей в семействах зверей, птиц и прочих обитателей зоопарка, появившихся на свет этой весной.

Цена билета - 4-6 евро, семейный билет – 17 евро (2 взрослых + 2 ребенка или 1 взрослый + 3 детей), с купоном портала 1188 – скидка 50%

Концерты в честь Дня матери

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13-14 мая в рижских культурных центрах и церквях пройдет множество концертов и мероприятий, посвященных Дню матери. Многие культурные события, намеченные на конец недели, также приурочены и к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Вход на все праздничные мероприятия бесплатный.

Научное шоу "Умная Рига. Лечебное дело"

Foto: PantherMedia/Scanpix

13 мая проект "Умная Рига" представляет шоу "Лечебное дело". В процессе игрового занятия ребята пройдут 3 этапа: "Приемное отделение" (постановка диагноза), "Операционная" (практическая медицина) и "Аптека" (изготовление лекарств). Хирургические инструменты, приемы первой помощи, постановка диагноза, выбор стратегии лечения и еще много-много всего. Для родителей - отдельная программа с важными вопросами: что думает наука о борьбе против гриппа с помощью чеснока, о горчичниках и универсальных иммуномодуляторах; как отличить хорошего врача от вчерашнего студента-двоечника; с какой вероятностью мы доживем до 85 лет, до 95; и что насчет бессмертия, наконец?

Цена билета - 32 евро

Мюзикл "Звуки музыки"

13 мая в Латвийской Национальной опере – знаменитый мюзикл "Звуки музыки" в постановке ЛНО. В основе мюзикла – книга Марии фон Трапп "Семья певцов фон Трапп". В него вошли многие популярные песни, среди которых Edelweiss, My Favorite Things, Climb Ev'ry Mountain, Do-Re-Mi и другие.

Цена билета - 2,50-8 евро

Научное шоу для детей "Короткое замыкание"

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14 мая на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет захватывающее шоу о физике и химии "Короткое замыкание". Как видно из названия представления, детям расскажут об электричестве, видах передачи электроэнергии, а также о технике безопасности. Интерактивное шоу позволит маленьким зрителям и их родителям не только смотреть, но и принять участие в экспериментах под руководством профессоров Владислава и Мартиньша. В 11 часов представление пройдет на русском языке, в 13 – на латышском.

Цена билета - 7 евро

Спектакль "Удивительное приключение кролика Эдварда"

Foto: Publiciātes foto

14 мая в Латвийском театре кукол покажут постановку "Удивительное приключение кролика Эдварда". Эдвард - фарфоровый кролик, которого своей десятилетней внучке подарила бабушка. Он наслаждается, живя в приятной обстановке со своей новой любящей хозяйкой, но ведет себя чванливо и высокомерно – до того момента, как во время одного путешествия вываливается за борт корабля и оказывается в морской пучине, где проводит почти год. Пройдя путь приключений и проверок на стойкость, приобретая и теряя друзей, Эдвард познаёт чувства истинного сострадания и любви.

Цена билета - 6-12,50 евро

Церемония открытия чемпионата боевых искусств Baltic Open 2017

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13-14 мая в Олимпийском спортивном центре Elektrum пройдет чемпионат боевых искусств Baltic Open 2017. В программе соревнований: айкидо, дзюдо, борьба на поясах, винчун, грэпплинг, карате киокусинкай, кикбоксинг, косики карате, кунгфу, MMA, панкратион, поединки в свободном стиле, К-1 и другие. Вход на мероприятия свободный. Билеты продаются только на церемонию открытия, которая состоится 13 мая. ВИП гости церемонии открытия – звезды боевиков Синтия Ротрок и Винсент Лин.

Цена билета - 10-200 евро

Концерт экзотического танца "Панорама Востока 2017"

14 мая в Доме Москвы пройдет большой концерт всех студий восточного танца Латвии. В фойе посетителей также ждет восточный базарчик, на котором можно приобрести украшение или восточный сувенир на память.

Цена билета - 10-12 евро

Спектакль "Тартюф"

Foto: Publicitātes foto

14 мая на сцене Театра "Дайлес" московский Театр на Малой Бронной покажет постановку "Тартюф" по пьесе Мольера. Режиссер Павел Сафонов собрал в спектакле целое созвездие хороших артистов. Здесь играют Виктор Сухоруков, Александр Самойленко и Агриппина Стеклова, Ольга Ломоносова. Звезды представляют вереницу людских пороков: честолюбие, болтливость, глупость, властность, слабоволие и хамство.

Цена билета - 25-70 евро

Концерт Ave Maria

14 мая в Домском соборе с программой Ave Maria выступит сопрано Ольга Пятигорская. Певица обладает красивым, насыщенным тембром голоса. Пела в Ватикане на церемонии посвящения в святые Падре Пио в присутствии кардиналов и Папы Римского Иоанна Павла II. Выступала в Римской опере, Римском аудиториуме, базилике Сан Паоло, в старейшей церкви Неаполя "Санта Кьяра", Алжирском национальном театре и т.д.

Цена билета - 15-35 евро

Премьера фильма "Чужой: Завет"

С 12 мая в Латвии официально стартовал прокат долгожданного продолжения одной из наиболее удачных хоррор-франшиз об опасностях, подстерегающих человека во Вселенной, и Чужих - ксеноморфах с кислотой вместо крови, чье поведение продиктовано жаждой разможения и экспансии своего вида. Новая лента, которая является непрямым продолжением фильма "Прометей", наконец открывает тайну происхождения монстров.