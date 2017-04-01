Чем заняться в выходные: Дни птиц, парадоксы науки и пантомима

О наступлении настоящей весны пока говорят лишь косяки птиц, возвращающихся из теплых стран, но погода вовсе не мешает нам создать себе и близким весеннее настроение. И в этом вам поможет наша традиционная афиша городских мероприятий.

Дни птиц Рижском зоопарке

Foto: Rigazoo.lv

1 и 2 апреля в столичном зоопарке проходят традиционные ежегодные Дни птиц. Все желающие могут принять участие в мастерской по иготовлению скворечников и синичников, которые можно будет забрать с собой и повесить в подходящем месте в окрестностях своего дома. Мастерская дятла будет работать с 12.00 до 15.00, а посетители смогут целый день наблюдать, как различные птицы готовятся к весеннему сезону размножения (у некоторых он уже в самом разгаре).

Цена билета - 4-6 евро, семейный билет – 17 евро (2 взрослых + 2 ребенка или 1 взрослый + 3 детей)

Спектакль "Удивительное приключение кролика Эдварда"

Foto: Publiciātes foto

1 апреля в Латвийском театре кукол покажут постановку "Удивительное приключение кролика Эдварда". Эдвард - фарфоровый кролик, которого своей десятилетней внучке подарила бабушка. Он наслаждается, живя в приятной обстановке со своей новой любящей хозяйкой, но ведет себя чванливо и высокомерно – до того момента, как во время одного путешествия вываливается за борт корабля и оказывается в морской пучине, где проводит почти год. Пройдя путь приключений и проверок на стойкость, приобретая и теряя друзей, Эдвард познаёт чувства истинного сострадания и любви.

Цена билета - 6-12,50 евро

Представление "Парадоксы научного мира"

Foto: F64

1 апреля на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет шоу "Парадоксы научного мира". Во время представления зрители ознакомятся с захватывающими и необычными научными экспериментами, способными перевернуть с ног на голову их представление о мире. Рекомендуется детям от 12 лет.

В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

Цена билета - 8 евро

Детский музыкальный лекторий "Пикколо"

Foto: Shutterstock

2 апреля в органном концертном зале Латвийской музыкальной академии состоится развивающий концерт-занятие для детей от 3 до 8 лет "Веселый саксофон в музыке Д. Гершвина и сказках Р. Киплинга". Маленькие зрители, а также их родители познакомятся с музыкой Джоржа Гершвина и сказками Редьярда Киплинга в сопровождении смешных и задумчивых звуков саксофона. Юные зрители станут активными участниками сказок и не раз выйдут на сцену в качестве музыкантов.

Цена билета - 22-65 евро

Мюзикл "Звуки музыки"

2 апреля в Латвийской Национальной опере – знаменитый мюзикл "Звуки музыки" в постановке ЛНО. В основе мюзикла – книга Марии фон Трапп "Семья певцов фон Трапп". В него вошли многие популярные песни, среди которых Edelweiss, My Favorite Things, Climb Ev'ry Mountain, Do-Re-Mi и другие.

Цена билета - 2,50-8 евро

Выступление мима Карлоса Мартинеса

Foto: Publicitātes foto

2 апреля в Доме конгрессов с представлением "Время праздновать" выступит испанский мим Карлос Мартинес. Он выходит на сцену один - без других актеров, реквизита и сценографии. В программу "Время праздновать" включены наиболее характерные этюды Мартинеса.

Цена билета - 12 евро

Спектакль "Добрый человек из Сезуани"

2 апреля Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "Добрый человек из Сезуани". Это свежий взгляд на легендарное произведение легендарного автора: Элмар Сеньков и его творческая команда, опираясь на новый перевод Егора Перегудова, ставят вневременную пьесу Бертольта Брехта. Изначально пьеса называлась "Товар-любовь" ("Die Ware Liebe"), но за 11 лет работы автора над текстом изменилось многое, в том числе название и жанр, а вот тема осталась прежней: доброта..

Цена билета - 7-17 евро

Концерт дуэта "Игудесман и Джу"

Foto: Publicitātes foto

1 и 2 апреля в Латвийской Национальной опере выступит дуэт "Игудесман и Джу", состоящий из классических музыкантов Алексея Игудесмана и Ричарда Хьюнг-ки Джу. Дуэт объединет классическую музыку с комедией и поп-культурой. По признанию музыкантов, их цель - сделать классическую музыку доступнее для более широкой и молодой аудитории.

Цена билета - 10-60 евро

Концерт хора "Благовест"

2 апреля в концертном зале Ave Sol с программой песнопений Великого Поста выступит хор "Благовест". Хор впервые представит произведения композитора Николая Голованова из Опуса 37 "Песнопения Великого поста, Страстной седмицы и Пасхи", а также произведения Рахманинова, Архангельского, Веделя, Гречанинова, Шнитке, Глаголева, Бортнянского и Николаева-Струмского.

Цена билета - 3 евро

Концерт "Музыка кино"

2 апреля в 14 часов в церкви св. Павла пройдет концерт "Музыка кино". Участвуют: Татьяна Гашимова (скрипка), Ирина Вылегжанина (виолончель), Елена Привалова-Эпштейн (орган). В программу вошли мелодии Энио Морриконе, Дж.Вильямса, Алексея Рыбникова, Евгения Доги и другие. В начале концерта небольшое вступительное слово на русском языке

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Выставка "12 характеров Прадо"

Foto: DELFI

С 25 марта в музее "Рижская биржа" действует выставка "12 характеров Прадо", где представлены шедевры мировой живописи. В экспозицию вошли 12 работ великих живописцев из собрания музея Прадо: Паоло Веронезе, Антониса ван Дейка, Питера Пауля Рубенса, Бартоломе́ Эсте́бана Мури́льо, Франсиско Гойи и других мастеров. 12 характеров, обозначенных в названии выставки, - это 12 женских портретов, отражающих разнообразие европейского изобразительного искусства - от ренессанса и барокко до реализма.

Цена билета - 2-6 евро