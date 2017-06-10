Чем заняться в выходные: Дни шмелей, Тангейзер и звезды Comedy Club

Вы еще не решили, чем заняться в предстоящие выходные? Загляните в нашу еженедельную афишу городских событий – и вы найдете множество интересных развлекательных и познавательных мероприятий.

Дни шмелей в Рижском зоопарке

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10 и 11 июня Рижский зоопарк приглашает на Дни шмелей. Посетителей ждет экспозиция, посвященная жизни этих полезных насекомых – через стекло можно увидеть, как живут и работают неутомимые труженики, как они собирают пыльцу, строят соты и заботятся о потомстве.

Цена билета - 4-6 евро, семейный билет – 17 евро (2 взрослых + 2 ребенка или 1 взрослый + 3 детей)

Спектакль "Золушка"

Foto: Publicitātes foto

10 июня в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Золушка". Классическая кукольная постановка вернулась на сцену театра с новыми куклами, где каждый персонаж обладает ярким характером.

В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 14 – на русском.

Цена билета - 6-12,50 евро



День Валмиеры в квартале Калнциема

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10 июня под девизом "Культивируем театр" в квартале Калнциема пройдет День Валмиеры. В программе – сценическое искусство, театральная мастерская для детей, дворовые игры и многое другое. Также будет работать традиционная ярмарка деликатесов и изделий ремесленников – в этот раз с участием умельцев из Валмиеры.

Концерт Hard Bop Legacy

Foto: Publicitātes foto. Deniss Paškevičs

10 июня в клубе Pashkevich Jazz Club с программой Hard Bop Legacy выступит саксофонист Денис Пашкевич. В программу войдут джазовые композиции 50-60-х годов прошлого века.

Цена билета - 15 евро

Концерт Нюши

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10 июня в Studio 69 выступит российская певица Нюша – одна из немногих на поп-сцене России, кто сам пишет себе песни и музыку и идет в ногу со временем.

Цена билета - 25-40 евро

Комедийное шоу ХБДС

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11 июня в Arēna Rīga выступят резиденты Comedy Club Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис и Андрей Скороход с комедийным шоу ХБДС. Звезды юмористического шоу представят новую программу "Мы".

Цена билета - 25-100 евро



Спектакль "Любить"

10 июня Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "Любить" по пьесе Виктории Токаревой "Ну и пусть" в постановке Аллы Сигаловой. Каждый герой пьесы живет любовью – несет ее в себе, горит ею, надеется на нее… Чья-то любовь взаимна – и дарит крылья; чья-то безответна – и дарит опыт. Но и счастливая, и несчастная, любовь остается высшим смыслом жизни, единственно верной точкой отсчета и той движущей силой, которая меняет и человека, и мир.

Цена билета - 7-20 евро

Капустник театра "ОСА"

Foto: PantherMedia/Scanpix

10 и 11 июня молодежный театр "Общество свободных актеров" закрывает сезон веселым капустником – музыкально-пародийным представлением.

Цена билета - 8-12 евро

Опера "Тангейзер"

Foto: Agnese Zeltiņa

10 июня в Латвийской национальной опере – показ оперы "Тангейзер". В шедевре Рихарда Вагнера Тангейзер черпает вдохновение в экстремальных противоположностях: наслаждении, которое он испытывает в подземном гроте, и аскетизме в течение своего паломничества в Рим. Он также любит разительно отличающихся друг от друга женщин, одновременно находясь в поиске совершенства в соединении противоположностей. Режиссер Вилппу Кильюнен говорит о замысле: "Главный вопрос в моей постановке – как возможно любить и влюбляться в таком культурном контексте, который насильственно разделяет сущность и роль женщины между святой и распутницей?"

Цена билета - 11-85 евро

Концерт органной музыки Concerto Piccolo

Foto: Publicitātes foto

10 июня ровно в полдень в Домском соборе можно услышать небольшой концерт органной музыки из цикла Concerto Piccolo. Орган рижского Домского собора считается высочайшим достижением органного романтизма – это выдающийся памятник истории музыки. С ним связаны имена самых знаменитых органистов и музыкантов Латвии за последние 120 лет, и он как никакой другой инструмент Латвии повлиял на развитие латвийской музыки и органного искусства. Музыканты, которые садятся за орган рижского Домского собора, не только считают для себя большой честью возможность играть на этом уникальном инструменте, но и прекрасно знают его особенности и могут донести до зрителей красоту и стилистическую неповторимость звучания этого органа.

Цена билета - 10 евро

Рижский фестиваль

Foto: Shutterstock

С 7 до 21 июня в столице – ежегодный Рижский фестиваль, в рамках которого в Риге проходят концерты выдающихся музыкантов и коллективов.

Цена билета - 7-40 евро