Чем заняться в выходные: Дни животных, детектив для малышей и экскурсия к голове Ленина

Если вы еще не составили планы досуга на грядущие выходные, не беда, мы вам поможем. Загляните в нашу афишу и убедитесь — столица предлагает очень много интересных мероприятий.

Дни животных в Рижском зоопарке

Foto: DELFI

7 и 8 октября в столичном зоопарке проходят ежегодные Дни животных. Традицией этого мероприятия стало неофициальное соревнование между посетителями – какое животное окажется самым популярным в фамилиях и именах. Поэтому, если в вашем имени или фамилии читается название какого-либо животного на любом языке, об этом нужно сообщить кассиру зоопарка — вам полагается скидка на билет 50%. Названия животных на иностранных языках можно подтвердить, взяв с собой копию страницы словаря. И не забудьте документ, удостоверяющий личность.

СКОЛЬКО? 4-6 евро, семейный билет – 17 евро (2 взрослых + 2 ребенка или 1 взрослый + 3 детей)

Научное шоу "Умная Рига. Научный детектив"

Foto: LETA

7-8 октября проект "Умная Рига" представляет новое шоу "Научный детектив". В процессе расследования запутанных преступлений юные детективы будут пытаться отличить подделку от оригинала, подтверждать или опровергать виновность подозреваемого, а кто-то возможно обнаружит допинг в крови у спортсмена. За 2 часа новоиспеченные криминалисты раскроют немало весьма запутанных преступлений, проведут экспертизы и убедятся в огромной практической пользе естественных наук, узнают много нового о бактериях, отпечатках пальцев, химических индикаторах и о многом другом.

СКОЛЬКО? 27 евро

Кукольный спектакль "Золушка"

Foto: Publicitātes foto

7 октября марта в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Золушка". Классическая кукольная постановка вернулась на сцену театра с новыми куклами, где каждый персонаж обладает ярким характером.

В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Мероприятие "Суббота для любознательных"

7 октября в Латвийском музее природы стартует цикл мероприятий "Суббота для любознательных", на которые приглашают семьи с детьми от 5 до 12 лет. В октябре темой познавательных занятий, которые проводит музейный педагог Элеонора Зуймача, будет "Год барсука". Требуется предварительная запись по тел. 67356039.

СКОЛЬКО? 0,90-1,80 евро (билет на выставку) + 5 евро (занятие)

Научное шоу "Огненная наука"

Foto: PantherMedia/Scanpix

7 октября на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет шоу "Огненная наука". Детям расскажут об огне, покажут, каким он бывает и откуда берется, чем отличается от взрыва. Также зрители увидят один из удивительнейших экспериментов с трубой Рубенса, в которой огонь словно танцует в ритм с музыкой. В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

СКОЛЬКО? 7 евро

Спектакль "Играем в Дюймовочку"

8 октября молодежный театр "Общество свободных актеров" приглашает

маленьких зрителей на постановку "Играем в Дюймовочку". Однажды кукла Майя и Ученый Кот нашли на чердаке книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но Майя сказала: "Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтоб можно было играть". И тут начались настоящие чудеса, ведь самая волшебная сила на свете — воображение.

СКОЛЬКО? 7 евро

Детский музыкальный лекторий "Пикколо"

Foto: Shutterstock

8 октября в органном концертном зале Латвийской музыкальной академии состоится развивающий концерт-занятие для детей "Семейка клавишных: орган, клавесин, рояль и их волшебные истории". Концерт посвящен трем братьям из семьи клавишных: органу, клавесину и роялю. Маленькие слушатели услышат удивительную сказку о маленьком Моцарте, а также о том, как однажды Рояль познакомился со своими родственниками: Клавесином и Органом.

СКОЛЬКО? 22-65 евро

Фестиваль танца на пилоне Pole Emotion

Foto: Vida Press

7 октября в концертном зале Studio69 пройдёт фестиваль танца на пилоне Pole Emotion 2017. В балтийском фестивале примут участие 60 участников из Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, России, Белоруссии, Польши, Германии, Дании, Нидерландов, Словении и Израиля.

СКОЛЬКО? 15-25 евро

Концерт Complexion

7 октября в клубе Depo выступит британский диджей Complexion, основатель лейбла Future Beats Records и ведущий популярной радиопередачи The Future Beats Show. Играет с такими звездами бас- и хип-хоп-сцены как A$AP Rocky, Schoolboy Q, Little Simz, а также артистами лейбла Soulection. На вечеринке звездного гостя поддержат местные диджеи Vital, Yoot Digme (a.k.a. Cute) и М/V.

СКОЛЬКО? 5 евро

Вечеринка с диджеем Бураком Йетером

7 октября в клубе Coyote Fly выступит известный продюсер и диджей Бурак Йетер, автор хита танцполов Tuesday. Известен также, как создатель ремиксов для таких звезд как Depeche Mode, Black Eyed Peas, Алиша Киз, Ашер, Бруно Марс, Сэм Смит, Бейонсе и других.

СКОЛЬКО? 10-20 евро

Осенний бал

7 октября во Дворце культуры Ziemeļblāzma состоится осенний бал, в программе которого будет представлена золотая классика бальных танцев — вальс, танго, фокстрот, самба, джайв и т. д. Для гостей выступят Диана Пирагс и Mirage Jazz Orchestra.

СКОЛЬКО? 10-15 евро

Концерт группы Latvian Voices

Foto: Publicitātes foto

7 октября в Латвийской национальной библиотеке с программой Sudrabs выступит вокальня группа Latvian Voices. В программу вошли оригинальные композиции коллектива, а также народные и популярные песни в аранжировке участников группы.

СКОЛЬКО? 15 евро

Литературный вечер с актером Яковом Рафальсоном

Foto: LETA

8 октября на корабле-ресторане Rīgas Pērle пройдет творческая встреча с известным латвийским актером Яковом Рафальсоном, хорошо знакомым нашему зрителю своими многочисленными работами в спектаклях Рижского Русского театра имени Михаила Чехова. В этот вечер он представит зрителям произведение писателя Юрия Даниэля "Человек из Минапа".

СКОЛЬКО? 18 евро

Спектакль "Княжна Мери"

7 октября Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "Княжна Мери" по повести Михаила Лермонтова. Романтическая и горькая история о любви, ненависти и страсти захватывает, как детектив, и не отпускает до самой развязки.

СКОЛЬКО? 7-17 евро

Осенний фестиваль камерной музыки

С 5 по 20 октября вновь проходит ежегодный осенний фестиваль камерной музыки, который является наиболее значимым и богатым традициями фестивалем камерной музыки в Латвии. Рижские концерты пройдут в залах Большой и Малой гильдии.

СКОЛЬКО? 7-25 евро

Балет "Жизель"

8 октября в Большом зале Латвийской национальной оперы покажут балетный спектакль "Жизель" Адольфа Адана в постановке Айвара Лейманиса. "Жизель" - один из первых крупных романтических балетов и один из редких балетов, которые сохранились до нашего времени. На идиллическом сельском фоне разворачивается повесть о поруганной любви наивной девушки, о ее безумии и жизни после смерти в страшном и прекрасном мире, где властвуют виллисы – мстительные призраки обманутых женщин.

СКОЛЬКО? 5-30 евро 1

Концерт дуэта Classic Duet

8 октября в Музее истории Риги и мореходства с программой "Это все мое, родное..." выступит Classic Duet – певицы Лариса Лютько и Галина Полякова. Слушателей ждет встреча с народными песнями, старинными романсами, произведениями современных авторов.

СКОЛЬКО? -12 евро

Экскурсия на заброшенную базу советских ядерных ракет

Foto: stock.xchng

7 октября любителей истории приглашают на экскурсию на заброшенную базу советских ядерных ракет в Зелтини. В советское время база была вооружена 4 баллистическими ракетами средней дальности с термоядерными боеголовками с мощностью взрыва в одну мегатонну. На базе есть подземные бункеры, заброшенные шахты, пусковые площадки и т.д. И огромная голова Ленина высотой 3 м. В пути предусмотрены остановки с прогулками в Цесисе и парке деревянных скульптур "Arāji", также известном своими лабиринтами. Тур проводится на английском и на латышском языках. Сбор участников — на площади Стрелков.

СКОЛЬКО? 30 евро

Выставка "Боги, герои, отблески и тени"

С 7 октября по 13 ноября в галерее MuseumLV пройдет выставка работ Лилии Динере и Роберта Динерса, вдохновленных мировыми памятниками литературы — старофранцузским эпосом "Песнь о Роланде" и древнеисландским сборником эпических песен "Эдда".

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