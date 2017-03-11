Чем заняться в выходные: Фиксики, романтизм Шопена и лермонтовские страсти

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Кукольный спектакль "Приключения в волшебном лесу"

В Латвийском театре кукол 11 марта маленьких зрителей ждет встреча с героями сказки "Приключения в волшебном лесу". События, происходящие в сказке Маргариты Старасте "Что происходит в Большом Лесу", оживают в красочном кукольном спектакле-мюзикле, сценография и куклы которого также базируются на оригинальных иллюстрациях писательницы.

В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.

Цена билета - 6-12,50 евро

Научное шоу "Тайны звука"

Foto: Shutterstock

11 марта на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет научное шоу для школьников "Тайны звука". Представление даст возможность увидеть звук, почувствовать звук и узнать много нового: откуда берется звук, как можно менять его громкость не совсем обычным способом. В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

Цена билета - 7 евро

Концертное представление "Милые песенки"

11 и 12 марта в концертном зале Spīķeri пройдет музыкальное представление цикла "Для самых маленьких" Латвийского национального симфонического оркестра. На этот раз маленьких слушателей ждут добрые песенки латвийских композиторов о солнышке, о маме, о друзьях и обо всем на свете.

Цена билета - 7 евро

Мюзикл "Звуки музыки"

12 марта в Латвийской Национальной опере – знаменитый мюзикл "Звуки музыки" в постановке ЛНО. В основе мюзикла – книга Марии фон Трапп "Семья певцов фон Трапп". В него вошли многие популярные песни, среди которых Edelweiss, My Favorite Things, Climb Ev'ry Mountain, Do-Re-Mi и другие.

Цена билета - 2,50-8 евро

Представление "Фикси-шоу"

Foto: Publicitātes foto

12 марта в Доме конгрессов маленьких зрителей и их родителей ждут на представление "Фикси-шоу". Шоу создано по мотивам популярного российского анимационного мультсериала "Фиксики". Это интерактивный спектакль, где зрители могут не только увидеть любимых героев, но также принять участие в их удивительных приключениях прямо во время представления.

Цена билета - 8-18 евро

Концерт-лекция "Фредерик Шопен. Баллада о романтизме"

Foto: Arhīva foto

12 марта в Латвийской Национальной библиотеке пройдет лекция-концерт из цикла "Новая филармония". Цикл включает шесть мультимедийных уникальных мероприятий и стал результатом сотрудничества фонда "Открытый мир" и "Фонда Германа Брауна". Зрители – школьники и их родители –познакомятся с величайшими эпохами в истории музыки, узнают тайны и легенды о музыкантах, музыкальных инструментах, произведениях.

Цена билета - 5 евро

Творческая встреча с актером Яковом Рафальсоном

Foto: Publicitātes foto

11 марта на корабле-ресторане Rīgas Pērle пройдет творческая встреча с известным латвийским актером Яковом Рафальсоном, хорошо знакомым нашему зрителю своими многочисленными работами в спектаклях Рижского Русского театра имени Михаила Чехова.

Цена билета - 15 евро

Танцевальная постановка "Тени"

11 марта в Rīgas mākslas telpa театральная компания Stars' Well представит спектакль танца и теней в постановке хореографа Лилии Липор. Режиссер не впервые использует в своих работах магию теней, но на этот раз им уделяется особое внимание.

Цена билета - 10 евр

Спектакль "Ежик в тумане. Продолжение"

12 марта в Доме Москвы трио популярных актеров – Ивар Калниньш, Арнис Лицитис и Мартиньш Вилсонс – представят публике спектакль "Ежик в тумане. Продолжение". В спектакле много песен, причем актеры аккомпанируют себе сами. Если для Ивара Калниньша, неплохо владеющего гитарой и перкуссией, это не ново, то Арнису Лицитису и Мартиньшу Вилсонсу пришлось овладевать различными рожками, дудками и другими инструментами. Музыкальная постановка, в которой остроумные диалоги органично сочетаются с яркими, мелодичными песнями, рассчитана на зрителей всех возрастов.

Цена билета - 6,30 – 15 евро

Трансляция спектакля "Лес"

11 марта в Доме Москвы в рамках фестиваля "Театральная Москва" пройдет трансляция спектакля "Лес" (МХТ им. А.П.Чехова). Хрестоматийная комедия Александра Островского в современном прочтении Кирилла Серебренникова: о цене свободы и любви в рублевом эквиваленте. Действие "Леса" перенесено из усадьбы помещицы Гурмыжской (Наталия Тенякова) в санаторий для советских партийных чиновников. Туда и является трагик Несчастливцев, которого играет один из самых крупных (во всех смыслах) мхатовских артистов Дмитрий Назаров. Его Несчастливцев смотрится не столько бедным провинциальным артистом времен Островского, сколько диссидентом, не побоявшимся говорить правду в заповедной Беловежской пуще нетронутого "совка". В главных ролях: Дмитрий Назаров, Евгения Добровольская, Авангард Леонтьев, Наталья Тенякова и другие..

Цена билета - 7 евро

Спектакль "Княжна Мери"

11 марта Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "Княжна Мери" по повести Михаила Лермонтова. Романтическая и горькая история о любви, ненависти и страсти захватывает, как детектив, и не отпускает до самой развязки.

Цена билета - 2,50-7 евро

Комедия "Двое в лифте, не считая текилы"

11 марта в Доме конгрессов можно увидеть комедию-схватку с участием популярных российских актеров Дениса Матросова и Дмитрия Орлова. Двое мужчин спешат к своим любимым женщинам с цветами и подарками, оказываются запертыми в лифте элитного дома. История о том, как двое незнакомых и не похожих друг на друга мужчин в процессе общения выясняют, что едут поздравлять одну и ту же женщину…

Цена билета - 15-40 евро

Оперетта "Летучая мышь"

11 марта в Латвийской национальной опере покажут оперетту "Летучая мышь" Иоганна Штрауса. На устроенном графом Орловским балу Габриэль фон Айзенштайн увлекается очаровательной незнакомкой, даже не подозревая, что маска скрывает его собственную жену Розалинду. А неудачливый поклонник жены, певец Альфред в то же время попадает в тюрьму вместо Эйзенштейна... Популярнейшая оперетта повествует о роскошном и пьянящем мире, в котором царят блеск и веселье, флирт, интриги и недоразумения. В новой постановке будут петь по-немецки и говорить по-латышски.

Цена билета - 5-30 евро

Балет "Коппелия"

Foto: PantherMedia/Scanpix

12 марта в Латвийской национальной опере можно увидеть комедийную балетную постановку "Коппелия" по мотивам произведения немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана. Легкомысленный Франц потерял голову из-за куклы Коппелии – ему она кажется живой. Чтобы вернуть возлюбленного, его невеста Сванильда сама переодевается куклой.

Цена билета - 2,50-30 евро

Концерт "Мастера и подмастерья XXIII"

12 марта в Большой гильдии выступит оркестр Sinfonia Concertante. В программе произведения Белы Бартока, Эдисона Денисова, Анджея Пануфника и Мориса Равеля.

Цена билета - 3-5 евро

Концерт органной музыки Concerto Piccolo

Foto: Publicitātes foto

11 марта ровно в полдень в Домском соборе можно услышать небольшой концерт органной музыки из цикла Concerto Piccolo. Орган рижского Домского собора считается высочайшим достижением органного романтизма – это выдающийся памятник истории музыки. С ним связаны имена самых знаменитых органистов и музыкантов Латвии за последние 120 лет, и он как никакой другой инструмент Латвии повлиял на развитие латвийской музыки и органного искусства. Музыканты, которые садятся за орган рижского Домского собора, не только считают для себя большой честью возможность играть на этом уникальном инструменте, но и прекрасно знают его особенности и могут донести до зрителей красоту и стилистическую неповторимость звучания этого органа.

Цена билета - 10 евро

Выставка "Гиперреализм. Вариации направления в Латвии"

С 3 марта по 21 мая в выставочном зале "Арсенал" проходит выставка "Гиперреализм. Вариации направления в Латвии". Выставка обращается к появлению и развитию гиперреализма в Латвии на протяжении полувека, охватывая период с 1967 по 2017 год. Всего для экспозиции было отобрано 170 работ более чем 50 авторов. Ядро выставки составляют произведения латышских гиперреалистов первого поколения, кто наиболее последовательно придерживался эстетики модного стиля: Иманта Ланцманиса, Гунтиса Струпулиса, Лиги Пурмале, Миервалдиса Полиса , Мариса Аргалиса. Выставка является частью проекта "Десять эпизодов в искусстве Латвии второй половины XX века".

Цена билета - 2-3,50 евро