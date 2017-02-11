Чем заняться в выходные: фламенко, легенда танцпола и места, которых нет

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Балет "Белоснежка и семь гномов"

11 февраля Латвийской национальной опере состоится показ постановки для детей "Белоснежка и семь гномов". Сказочный рок-балет для самых маленьких зрителей и их родителей создан по мотивам известной и любимой сказки братьев Гримм. В спектакле участвуют будущие артисты из Рижской Хореографической средней школы.

Цена билета - 2,50-22 евро

Спектакль "Золушка"

Foto: Publicitātes foto

11 февраля в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Золушка". Классическая кукольная постановка вернулась на сцену театра с новыми куклами, где каждый персонаж обладает ярким характером.

В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 14 – на русском.

Цена билета - 6-12,50 евро

Шоу "Робокар Поли. Вперед, спасатели"

11 февраля в Доме конгрессов маленьких зрителей ждет встреча со спасателями — героями мультсериала "Робокар Поли". Вместе с детьми Вертолетик Хели, Скорая Помощь Эмбер, Пожарная машина Рой и сам Робокар Поли пройдут множество увлекательных и поучительных испытаний и познакомятся с правилами дорожного движения.

Цена билета - 8-20 евро

Концертное представление "Песочная сказка с золотой птицей"

12 февраля в концертном зале Spīķeri пройдет музыкальное представление цикла "Для самых маленьких" Латвийского национального симфонического оркестра. На этот раз маленьких слушателей ждет сказочная история о золотой птице, которая прячется в песочном королевстве. Того, кто ее найдет, ждет счастье. История, которую расскажут певцы и музыканты, будет также воплощена в виде песочной анимации. Представление состоится на русском языке.

Цена билета - 7 евро

Концерт-лекция "Валентинка для Моцарта"

12 февраля в Латвийской Национальной библиотеке пройдет лекция-концерт из цикла "Новая филармония". Цикл включает шесть мультимедийных уникальных мероприятий и стал результатом сотрудничества фонда "Открытый мир" и "Фонда Германа Брауна". Зрители – школьники и их родители –познакомятся с величайшими эпохами в истории музыки, узнают тайны и легенды о музыкантах, музыкальных инструментах, произведениях.

Цена билета - 5 евро

Выступление диджея WestBam

11 февраля в концертном холле Studio 69 выступит легендарный немецкий DJ, композитор, продюсер Максимилиан Ленц, более известный под псевдонимом WestBam. Также он является одним из основателей популярных фестивалей электронной музыки Love Parade и Mayday.

Цена билета - 10 евро

Шоу фламенко "Фиеста. Ешь, молись, люби"

Foto: Vida Press

11 февраля во Дворце культуры "Зиемельблазма" можно увидеть танцевальное шоу в стиле фламенко. Постановка литовского танцевального театра Sandra Domingo рассказывает о том, что другие могут говорить тебе, что есть и во что верить, но кого ты любишь, ты выбираешь сам.

Цена билета - 4-13 евро

Концерт "Солнце и любовь"

12 февраля в Большой гильдии пройдет концерт, приуроченный к Дню святого Валентина. В концерте участвуют оркестр Rīga и солисты Диана Рудане и Даумантс Калниньш.

Цена билета - 10-25 евро

Спектакль "Не все коту Масленица"

11 февраля Рижский русский театр им. Михаила Чехова представит спектакль "Не все коту Масленица". Одноименная пьеса считается одним из самых изящных и веселых произведений А.Н. Островского, однако легкость формы отнюдь не исключает глубины содержания. Вопрос о власти денег – вопрос вечный, и каждый отвечает на него по-своему. И купец-самодур, и резвая девица, и застенчивый приказчик, и мудрая вдова. Конечно, не обойдется и без любовной интриги...

Цена билета - 5-11,90 евро

Спектакль "Поздняя любовь"

В Доме конгрессов 12 февраля рижане увидят спектакль "Поздняя любовь" в постановке Московского драматического театра на Малой Бронной. Это трогательная история об одиноком человеке Гарри Бендинере. Эмигрировав из Польши в Америку, он разбогател, но деньги не приносят ему радости. И вдруг на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина… Жизнь Гарри наполняется смыслом и верой, и он без страха готов встретить новый день, чтобы сделать то, что не успел… В ролях: Клара Новикова, Леонид Каневский, Даниил Спиваковский.

Цена билета - 12-55 евро

Концерт симфонической музыки

Foto: Shutterstock

11 февраля в Латвийской национальной опере пройдет концерт с участием Андриса Паулса (скрика), Леонарда Антоневича (скрипка), Сильвии Краузе (альт), Яниса Паулса (виолончель) и Марциса Кулиса (кларнет). В программе — произведения Франца Шуберта и Иоганна Брамса.

Цена билета - 10 евро

Большой концерт латышской симфонической музыки

В Большой гильдии 11 февраля состоится большой концерт, где будут исполняться симфонические произведения латышских композиторов. Зрители услышат сочинения Язепа Мединьша, Гундариса Поне, Петериса Плакидиса, Гундеги Шмите и Артура Маскатса в исполнении трех оркестров: Лиепайского, Латвийского национального и оркестра Латвийской Национальной оперы и балета, а также солистов.

Цена билета - 7-25 евро

Балет "Шахерезада и ее сказки"

12 февраля в Латвийской национальной опере – балетная постановка "Шахерезада и ее сказки" по мотивам арабской сказки "Тысяча и одна ночь" на музыку Николая Римского-Корсакова и Золтана Кодая.

Цена билета - 5-37 евро

Трансляция балета "Лебединое озеро"

Foto: Publicitātes foto

12 февраля в Доме Москвы в рамках проекта "Большой балет в кино" рижане могут увидеть балетный спектакль "Лебединое озеро" в постановке Большого театра, хореография — Юрий Григорович. В лунном свете на берегу фантастического озера Принц Зигфрид встречает Одетту, зачарованную девушку-лебедя. Пораженный ее красотой, он клянется ей в любви и верности. Однако Злой Гений приготовил ему другую судьбу, и Принц Зигфрид осознает это слишком поздно…

Цена билета - 14 евро

Лекция "Путешествия в места, которых больше нет"

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11 февраля в музее Рижская Биржа пройдет мероприятие из цикла Terra Incognita – обзорная экскурсия от Рима до Риги в период Реформации под руководством медиевиста Андриса Левана (ЛУ). Беседы дополняет оригинальный визуальный, фото- и киноматериал, содержащий также и актуальную для путешественников информацию. В рамках цикла посетители имеют возможность знакомиться с постоянными экспозициями и новыми выставками музея.

Цена билета - 2-6 евро