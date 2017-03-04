Чем заняться в выходные: хиты в стиле винтаж, Золушка и бумажные ангелы

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Кукольный спектакль "Золушка"

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4 марта в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Золушка". Классическая кукольная постановка вернулась на сцену театра с новыми куклами, где каждый персонаж обладает ярким характером.

В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.

Цена билета - 6-12,50 евро

Постановка "Маленькая волшебная флейта"

4 марта в Латвийской Национальной опере – оперный спектакль-сказка на музыку Моцарта "Маленькая волшебная флейта". Принц Тамино влюблен в принцессу Памину, которую похитил злой колдун. Вместе с другом Папагено принц отправляется вызволять возлюбленную, и помогут им в этом музыкальные инструменты. Спектакль предназначен детям от 5 лет.

Цена билета - 2,50-10 евро

Экскурсия по Латвийской Национальной опере

Foto: F64

4 марта ЛНО предлагает экскурсию по зданию оперы – уникальному архитектурному шедевру XIX века. Экскурсоводы покажут историческое здание Оперы, расскажут об истории театра и познакомят с закулисьем.

Продолжительность: 45 минут. Экскурсия пройдет на английском (в 14.00) и латышском (в 15.00) языке.

Цена билета - 3-8 евро

Научное шоу "Огненная наука"

Foto: LETA

5 марта на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет шоу "Огненная наука". Детям расскажут об огне, покажут, каким он бывает и откуда берется, чем отличается от взрыва. Также зрители увидят один из удивительнейших экспериментов с трубой Рубенса, в которой огонь словно танцует в ритм с музыкой. 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

Цена билета - 7 евро

Концерт группы Postmodern Jukebox

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В рамках нового концертного тура 4 марта в концертном зале Palladium выступит музыкальный коллектив Postmodern Jukebox, созданный Скоттом Брэдли. Современные хиты приобретут новое звучание в винтажном стиле, превратив выступление в вечер в традициях "Великого Гэтсби".

Цена билета - 39-139 евро

Концерт группы Bastille

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4 марта в Arēna Rīga в рамках тура Wild, Wild, Wild Tour выступит британская группа Bastille. Bastille — это в первую очередь вокалист и автор Дэн Смит. Изначально он создал сольный проект, позднее "обросший" и другими музыкантами. За пару лет группа обзавелась внушительным числом фанов, которые особенно отмечают невероятное сценическое обаяние Смита. А еще, говорят, он очень смешно танцует.

Цена билета - 30-50 евро

Стриптиз-шоу Male Empire Night out Show

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4 марта в музыкальном клубе 9. vilnis — вечер только для женщин. В программе — шоу латвийских мастеров стриптиза Male Empire Night out Show, обучавшихся в США и Канаде. Они представят большую двухчасовую программу воплощения самых смелых женских фантазий в стиле Лас-Вегаса.

Цена билета - 10-300 евро

Концерт Оттмара Либерта

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4 марта в Большой гильдии выступит музыкант Оттмар Либерт. Оттмар Либерт не просто перенес фламенко на современную сцену, но создал свое направление в музыке. Новая программа музыканта – это сплетение двух жанров, которые редко встречаются — фламенко и рэгги.

Цена билета - 15-35 евро

Концерт гитариста Кике Синези

Обладатель премии Grammy Latino, гитарист и композитор Кике Синези и виолончелист Руслан Виленский выступят 4 марта в Колонном зале Музея истории Риги и мореходства в рамках серии концертов Vilensky Live. Кике Синези получил свое признание за невероятное умение сочетать традиционную аргентинскую музыку и современный джаз. На своих концертах он использует семиструнную испанскую гитару, гитару пикколо и чаранг.

Цена билета - 4-16 евро

Трансляция спектакля "Королевские игры"

4 марта в Доме Москвы в рамках фестиваля "Театральная Москва" пройдет трансляция спектакля "Королевские игры" (Московский театр "Ленком") по мотивам пьесы Максвелла Андерсона "1000 дней Анны Болейн". В основу первоисточника легли реальные исторические события, связанные с правлением в Англии короля Генриха VIII. Анна Болейн оказалась восьмой женой Генриха и родила ему дочь, вместо обещанного наследника сына. За отказ дать королю развод, Анна была оклеветана и казнена, но её дочь стала законной наследницей трона, первой королевой Англии великой Елизаветой. В главных ролях: Анна Большова, Виктор Речман, Елена Степанова, Константин Петухов, Светлана Илюхина, Любовь Матюшина.

Цена билета - 7 евро



Спектакль "Опасный поворот"

4 марта Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "Опасный поворот". Действие пьесы развивается в уютном салоне загородного английского дома, где супружеская пара принимает гостей. Впереди – тихий, приятный вечер, но всего одна фраза вызывает лавину непредсказуемых событий: внезапные откровения и раскрывшиеся тайны переворачивают жизнь героев. А ведь все начинается со случайного замечания…

Цена билета - 2,50-7 евро

Опера "Кармен"

Foto: Operas "Karmena" publicitātes attēls

4 марта в Латвийской Национальной опере — показ оперы "Кармен" на музыку Жоржа Бизе в постановке Марии-Эвы Синьероль. В современной версии режиссера история Кармен происходит в пригороде, на краю большого города: дети, которые играют во дворах и провоцируют полицию, внутренние разборки наркоторговцев, уличные артисты и танцоры, которые стремятся выразить себя.

Цена билета - 9-65 евро

Балет "Жизель"

5 марта в Большом зале Латвийской национальной оперы покажут балетный спектакль "Жизель" Адольфа Адана в постановке Айвара Лейманиса. "Жизель" - один из первых крупных романтических балетов и один из редких балетов, которые сохранились до нашего времени. На идиллическом сельском фоне разворачивается повесть о поруганной любви наивной девушки, о ее безумии и жизни после смерти в страшном и прекрасном мире, где властвуют виллисы – мстительные призраки обманутых женщин.

Цена билета - 5-30 евро



Творческая мастерская в рамках выставки "Реформации – 500. Западноевропейская графика. XV–XX век"

4 марта в музее Рижская Биржа в рамках выставки "Реформации – 500. Западноевропейская графика. XV–XX век" пройдет творческая мастерская для семей с детьми по изготовлению бумажных ангелов. В начале занятия дети вместе с родителями под руководством музейного педагога осмотрят экспозицию и исследуют наиболее интересные предметы, представленные на выставке. Затем участники мастерской отправятся в помещения "Малой школы" музея, где освоят занимательную технику создания из бумаги движущихся фигурок ангелов. Мероприятие проходит на латышском языке (при необходимости с переводом на русский). Необходима предварительная регистрация.

Цена билета - 1,50 евро