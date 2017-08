Чем заняться в выходные: хоккей и музыка, детский мир и Моцарт

Если вы еще не решили, чем заняться в грядущий уикенд, загляните в нашу афишу выходного дня.

Мероприятие в честь старта Кубка Latvijas dzelzceļš

Foto: LETA

12 августа на Привокзальной площади состоится мероприятие в честь Международного хоккейного турнира "Кубок Latvijas dzelzceļš — 2017", который пройдет с 13 по 17 августа. Рижан и гостей города ждет программа с участием хоккеистов и музыкантов — группы Dzelzs vilks и хип-хоп исполнителя Fakts, а также творческой группы Pasaku nams.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Ярмарка крестьян и ремесленников в Квартале Калнциема

Foto: LETA

12 августа с 10 до 16 часов в Квартале Калнциема будет проходить традиционная ярмарка продуктов крестьянских хозяйств и ремесленников. На этот раз она будет посвящена консервированию — ведь какая же зима без хрустящих огурчиков и ароматного варенья. А зима близко.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Спектакль "Обнимашки Мишки"

Foto: Publicitātes foto

В Латвийском театре кукол 12 августа маленьких зрителей ждет встреча с героями спектакля "Обнимашки Мишки" по книге известного детского писателя Дэвида Меллинга о медвежонке Дугласе, который ищет ту самую, настоящую обнимашку. Может случиться, что обнимешься не с тем, и обнимашка выйдет фальшивая и недружелюбная. И такого надо избегать. Нельзя же обниматься с кем попало! Но как найти ту, настоящую обнимашку? Спектакль предназначен самим маленьким зрителям – детям с 2-летнего возраста.

В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 14 – на русском.

СКОЛЬКО? 10 евро

Концерт Hard Bop Legacy

Foto: Publicitātes foto

12 августа в клубе Pashkevich Jazz Club с программой Hard Bop Legacy выступит саксофонист Денис Пашкевич. В программу войдут джазовые композиции 50-60-х годов прошлого века. Особый гость — американский трубач Джейсон Хантер.

СКОЛЬКО? 15 евро

Концерт певицы Eva Simons

12 августа в клубе Coyote Fly выступит певица из Нидерландов Eva Simons с самыми известными своими хитами: This is Love, Take over Control, Policeman, Heartbeat и другими.

СКОЛЬКО? 10-20 евро

Концерт Viva Mozart

12 августа в в Домском соборе с программой Viva Mozart выступит сопрано Ольга Пятигорская. Певица обладает красивым, насыщенным тембром голоса. Пела в Ватикане на церемонии посвящения в святые Падре Пио в присутствии кардиналов и Папы Римского Иоанна Павла II. Выступала в Римской опере, Римском аудиториуме, базилике Сан Паоло, в старейшей церкви Неаполя "Санта Кьяра", Алжирском национальном театре и т.д. В программе Viva Mozart – Г.Ф. Гендель, В.А. Моцарт, Дж. Моранди, Дж. Россини, Ф. Лист, Ф. Шуберт.

СКОЛЬКО? 15-35 евро

Концерт органной музыки

Foto: Publicitātes foto

13 августа в 14.00 в церкви св. Павла выступят скрипач Юрий Савкин и органистка Елена Привалова-Эпштейн. В программе произведения русских композиторов Чайковского и Рубинштейна, а также незаслуженно редко исполняемые в Латвии сочинения Томазо Витали и Йозефа Райнбергера.

СКОЛЬКО? Вход за пожертвования

Выставка "Детский мир. XVIII–XX век"

Foto: Publicitātes attēli

С 3 августа по 1 октября 2017 года в Музее декоративного искусства и дизайна проходит выставка из коллекции известного историка моды Александра Васильева и собраний латвийских музеев "Детский мир. XVIII–XX век". На сей раз вниманию посетителей будет представлена обширная экспозиция одежды и аксессуаров для детей. Уникальную коллекцию детской одежды дополняют игрушки, предметы быта и фотографии известных деятелей культуры Латвии в еще совсем юном возрасте, которые некоторые латвийские музеи предоставили из своих запасников.

СКОЛЬКО? 2-3,50 евро