Чем заняться в выходные: Лиго в городе, большой снукер и вечер с Хазановым

Если Латвия празднует Лиго, это не означает, что культурная жизнь в столице замерла. Как раз наоборот - самые масштабные гулянья пройдут именно в Риге.

Празднование Лиго

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В ночь с 23 на 24 июня рижан и гостей столицы приглашают отметить самый любимый летний праздник – Лиго. Масштабные празднования с 19:00 часов 23 июня до 4:30 утра 24 июня состоятся на Набережной 11 ноября. И по другую стороную Даугавы – на Дзегужкалнсе, с 20:00 часов 23 июня до 4:30 24 июня.

Сколько? Бесплатно

Вечеринка Līgo Weekend

Foto: F64

Всех, кто решил отмечать самый веселый летний праздник Латвии в городе, 23 и 24 июня ждут в клубе Studio69 на вечеринку Līgo Weekend с настроением Яновой ночи и особым высплением от Edgar Storm.

Сколько? 10 евро

Турнир по снукеру Riga Masters 2017

Foto: Ronnie O’Sullivan, snooker

С 23 по 25 июня в Arēna Rīga пройдет международный рейтинговый турнир по снукеру Kaspersky Riga Masters 2017. У любителей этого вида спорта будет редкая возможность увидеть живьем игру лучших из игроков.

Сколько? 15-100 евро

Пять вечеров с Геннадием Хазановым

Foto: Sputnik/Scanpix

25 на сцене Рижского русского театра пройдет первый спектакль гастрольного цикла "Пять вечеров с Геннадием Хазановым" - "Смешанные чувства". Кристина и Герман – две оставшиеся в одиночестве половинки двух некогда счастливых пар. Она была замужем за его лучшим другом, он был женат на ее лучшей подруге. Спустя год после смерти мужа Кристина хочет переехать на другой край страны, а Герман – Герман не хочет ее отпускать…

Сколько? 10-50 евро

Фильм "Спасатели Малибу"

Foto: Kadrs no filmas

Соскучились по настоящему лету? Добро пожаловать в кино, где показывают полнометражных "Спасателей Малибу". Смысла, если верить критикам на слово, в фильме нет ни капли, зато красивых полуобнаженных людей хоть отбавляй. Во всех ракурсах.

Сколько? 4,50-7,50 евро

Выставка "Сирень"

До 10 сентября в музее Рижский центр югендстиля можно увидеть выставку "Сирень". В экспозицию вошли работы с изображением сирени из области живописи, скульптуры, декора, а также почтовые открытки и фотографии. Выставка стала результатом сотрудничества Рижского музея фарфора, Латвийского национального художественного музея, Дома Менцендорфа, других музеев Латвии и обладателей частных коллекций.

Сколько? До 30 июня выставку можно осмотреть по особой цене 2 евро

Выставка "Музыка времени"

Foto: Publicitātes foto. 18. gadsimta galda pulkstenis

До 26 ноября в Музее истории Риги и мореходства работает выставка часов из собрания музея, на которой представлены более 500 часов и принадлежностей к ним, охватывающих период с XVII века до наших дней. В экспозиции собраны солнечные, настольные, каминные и напольные, наручные и карманные часы, изготовленные видными мастерами из Европы, Америки, России и других стран.

Сколько? 0,71-4,27 евро

Выставка "Тайны Востока. Западная мода и Китай"

До 28 октября в Рижском музее моды открыта выставка, посвященная Китаю. На выставке представлены веера эпохи рококо в стиле шинуазри, лаковые коробки для мужских париков, пудреницы для китайской рисовой пудры, мушечницы и табакерки с китайским стилизованными рисунками, платья, сумочки и обувь.

Сколько? 5-7 евро