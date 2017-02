Чем заняться в выходные: Масленица, маски и много книг

Если вы еще не составили планы на грядущий уикенд, наша афиша вам поможет. В ней вы традиционно найдете множество мероприятий, которые вы можете посетить с семьей, друзьями или второй половинкой.

Латвийская книжная выставка

Foto: Shutterstock

С 24 по 26 февраля в выставочном комплексе "Кипсала" проходит ежегодная Международная выставка книг и издательств. Посетителей ждет насыщенная культурная программа с презентациями, а также встречами с известными писателями.

Цена билета - 1 евро, детям до 7 лет — бесплатно

Празднование Масленицы

Foto: AFP/Scanpix

25 и 26 февраля комплекс отдыха Lido приглашает на ежегодное празднование Масленицы. В программе - игры, конкурсы, мастер-классы и, конечно, сожжение чучела Зимы.

Бесплатно

Соревнования по спортивным танцам

Foto: Publicitātes foto

25 февраля в Доме спорта "Даугава" зрителей ждет красочное шоу, на котором звезды спортивного танца не только покажут великолепное исполнение, но и поборются за титул лучших танцоров Латвии.

Цена билета - 10 евро

Фестиваль масок

Foto: Publicitātes foto

25-26 февраля в столице проходит Фестиваль масочных традиций. В рамках фестиваля пройдет множество мероприятий: слет и показы масок, костюмированное шествие, а также празднование Масленицы с ярмаркой сувениров и традиционными развлечениями.

Бесплатно

Спектакль "Знаменитый утенок Тим"

25 февраля в Латвийском театре кукол ждут самых маленьких зрителей. Спектакль "Знаменитый утенок Тим" о храбром и непоседливом птенце предназначен для зрителей от 2 лет. Тим из весьма обычной семьи уток, живущих своими буднями, обычаями, сплетнями и отношениями в привычном мирке домашних животных. Но любопытство и жизнерадостность Тима сильнее запретов мамы, и из-за этого он попадает как в веселые, так и в весьма опасные приключения. В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 14 – на русском.

Цена билета - 6-12,50 евро

Музыкальное представление "Цветы и насекомые ЛеНеСОна"

В Большой гильдии 25 февраля пройдет очередное представление цикла, созданного Латвийским Национальным симфоническим концертом для самых маленьких слушателей, призванное знакомить детей с миром классической музыки. На этот раз малышей ждут удивительные открытия из мира природы, воплощенной великими композиторами в звуках и мелодиях. В 11 часов — представление на русском языке, в 14 — на латышском.

Цена билета - 1,50-15 евро

Представление "Клоунада"

Foto: AFP/Scanpix

26 февраля во Дворце культуры "Зиемельблазма" пройдет настоящий праздник клоунады с участием артистов из разных стран со смешными номерами, пантомимой и развлечениями для всей семьи.

Цена билета - 5-15 евро

Мюзикл "Звуки музыки"

26 февраля в Латвийской Национальной опере – знаменитый мюзикл "Звуки музыки" в постановке ЛНО. В основе мюзикла – книга Марии фон Трапп "Семья певцов фон Трапп". В него вошли многие популярные песни, среди которых Edelweiss, My Favorite Things, Climb Ev'ry Mountain, Do-Re-Mi и другие.

Цена билета - 2,50-8 евро

Концерт Карла Фриерсона

25 февраля в музыкальном клубе 9. vilnis состоится презентация клипа Dance the night away музыканта Карла Фриерсона, известного по участию в группе DePhazz, и его второго сольного альбома Cooking Up Soul.

Цена билета - 15 евро

Концерт Ольги Кормухиной и Алексея Белова

Foto: Kormuhina Belov

25 февраля в Доме конгрессов Ольга Кормухина и Алексей Белов представят совместную концертную программу, в которой исполнят свои лучшие сольные композиции, дуэты, а также хиты группы "Парк Горького".

Цена билета - 20-40 евро

Спектакль "Собачье сердце"

26 февраля в Доме конгрессов можно увидеть спектакль Московского независимого театра "Собачье сердце" в постановке Валерия Золотухина. В ролях: Владимир Стеклов, Микаэль Молчанус, Иван Момот, Елена Супрун, Павел Артюшенков, Анастасия Лисичник, Максим Дашевский.

Цена билета - 8-25 евро

Концерт Биг-бэнда Латвийского радио и Шеймуса Блейка

25 февраля в Splendid Palace в рамках фестиваля Saxophonia выступит знаменитый джазовый музыкант Шеймус Блейк — канадский саксофонист и композитор. Шеймус Блейк является одним из самых известных джазменов Нью-Йорка. В программе — музыка из альбома Superconductor в аранжировках для Биг-бэнда Латвийского радио.

Цена билета - 7-25 евро

Трансляция спектакля "Не такой, как все"

25 февраля в Доме Москвы в рамках фестиваля "Театральная Москва" пройдет трансляция спектакля "Не такой, как все". Заботливая мама пытается помочь своему совсем не молодому уже сыну выбрать спутницу жизни с помощью объявлений в газете. В результате поиска герой, живущий в книжном мире и утративший контакт с реальностью, знакомится с бизнес-леди, напротив, не видящей в жизни ничего, кроме реальности, и с ее разбитной подругой. В ролях: Александр Феклистов, Алла Покровская, Ирина Пегова, Мария Шашлова.

Цена билета - 7 евро

Концерт пианиста Андрея Осокина

Foto: Jānis Romanovskis

25 февраля в Музыкальном доме Дайле состоится единственный в этом сезоне сольный концерт Андрея Осокина в Риге, на котором будет представлен первый студийный альбом пианиста Dedication. В программе: произведения латышских композиторов Язепа Витола, Вольфганга Дарзиньша и Артура Маскатса, а также фортепианные сочинения мировых классиков — Брамса, Равеля и Прокофьева.

Цена билета - 15-25 евро

Беседы в музее: выставка "Реформации – 500. Западноевропейская графика. XV–XX век"

26 февраля в музее Рижская Биржа пройдет мероприятие из цикла "Беседы в музее", посвященное выставке "Реформации – 500. Западноевропейская графика. XV–XX век". Образовательная программа "Беседы в музее" – это тематическое мероприятие, экскурсия-рассказ-беседа в экспозиции музея, предлагающая уникальную возможность более разносторонне и глубоко ознакомиться с новыми выставками, осветить различные содержательно и контекстуально связанные с ними вопросы.

Цена билета - 2-6 евро