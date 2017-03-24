Чем заняться в выходные: Моцарт - детям, тайны огня и шедевры Прадо

Если вы не составили планы на ближайший уикенд, наша афиша вам поможет. В ней собраны самые интересные городские мероприятия.

Постановка "Маленькая волшебная флейта"

25 марта в Латвийской Национальной опере – оперный спектакль-сказка на музыку Моцарта "Маленькая волшебная флейта". Принц Тамино влюблен в принцессу Памину, которую похитил злой колдун. Вместе с другом Папагено принц отправляется вызволять возлюбленную, и помогут им в этом музыкальные инструменты. Спектакль предназначен детям от 5 лет.

Цена билета - 2,50-10 евро

Научное шоу "Огненная наука"

Foto: LETA

25 марта на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет шоу "Огненная наука". Детям расскажут об огне, покажут, каким он бывает и откуда берется, чем отличается от взрыва. Также зрители увидят один из удивительнейших экспериментов с трубой Рубенса, в которой огонь словно танцует в ритм с музыкой. 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

Цена билета - 7 евро

Спектакль "Кентервильское привидение"

25 марта в Латвийском театре кукол покажут постановку "Кентервильское привидение" по одноименному произведению Оскара Уайльда. В старинном английском замке обитает привидение. Оно любит прогуливаться ночью по темным коридорам, пугать прислугу и репетировать свои самые страшные роли. Но все меняется, когда английский замок покупает дружная американская семья, которая не верит в существование привидений и не желает подчиняться обычаям старой доброй Англии.

В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 14 – на русском.

Цена билета - 6-12,50 евро

Балет-фантазия "Карлсон летает"

Foto: Publicitātes foto

В Латвийской национальной опере 26 марта состоится показ балетной постановки для детей "Карлсон летает". Спектакль позволит маленьким зрителям пережить все знаменитые похождения Малыша и Карлсона — прогулку по крышам, ловлю воров, разыгрывание надутой домомучительницы фрекен Бок и утаскивание пышек. И, конечно, празднование дня рождения с восемью тортами и одной свечкой.

Цена билета - 2,50-30 евро

Литературный вечер с актером Яковом Рафальсоном

Foto: Publicitātes foto

25 марта на корабле-ресторане Rīgas Pērle пройдет творческая встреча с известным латвийским актером Яковом Рафальсоном, хорошо знакомым нашему зрителю своими многочисленными работами в спектаклях Рижского Русского театра имени Михаила Чехова. В этот вечер он представит зрителям Программу к 125-летию Марины Цветаевой "Лучше быть, чем иметь".

Цена билета - 15 евро

Спектакль "Смешанные чувства"

25 марта Рижский русский театр им. Михаила Чехова представит спектакль по пьесе Ричарда Баэра "Смешанные чувства". Кристина и Герман – две оставшиеся в одиночестве половинки двух некогда счастливых пар. Она была замужем за его лучшим другом, он был женат на ее лучшей подруге. Спустя год после смерти мужа Кристина хочет переехать на другой край страны, а Герман – Герман не хочет ее отпускать…

Цена билета - 14-30 евро

Трансляция спектакля "Карамазовы и ад"

26 марта в Доме Москвы в рамках фестиваля "Театральная Москва" пройдет трансляция спектакля "Карамазовы и ад" (Московский театр Современник). Cодержанием спектакля, в котором играет звездный состав Современника, становится сложный мир подсознания Ивана Карамазова. Драматизм возникает из взаимоотношений героя с самим собой перед окончательным его безумием, растянутое во времени и пространстве, наполненное муками и страданиями, которые терзают его после убийства отца. В ролях: Игорь Кваша, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Виктор Тульчинский, Авангард Леонтьев.

Цена билета - 7 евро

Опера "Валентина"

Foto: LETA

25 марта в Латвийской Национальное опере — спектакль "Валентина". Опера Артура Маскатса посвящена легенде латвийской культуры, киноведу Валентине Фреймане. Опера отражает важные для истории и культуры Латвии страницы истории в период с 1939 по 1944 год. Жизненная линия Валентины Фреймане тесно переплетена с событиями истории в Латвии и Европе, самые драматичные моменты ее судьбы Валентины совпали со знаковыми событиями истории XX века.

Цена билета - 5-30 евро

Концерт органной музыки

Foto: Publicitātes foto

26 марта в 14 часов в церкви св. Павла пройдет концерт органной музыки. Участвуют: Илона Биргеле (орган) и Леон Мейнартс (флюгельгорн). Музыканты исполнят программу "Италия и Франция. Музыка для души". Прозвучат популярные сочинения А.Марчелло, Дж.Фрескобальди, П.Масканьи, С.Франка. В начале концерта небольшое вступительное слово на русском языке

Вход за пожертвования

Выставка "12 характеров Прадо"

Foto: Franss Purbuss Jaunākais, Francijas Izabella, Spānijas karaliene. Ap 1615. Fragments. PRADO muzeja fotoarhīvs (José Baztán y Alberto Otero)

C 25 марта по 16 июля в музее "Рижская биржа" проходит выставка "12 характеров Прадо". В экспозицию вошли 12 шедевров мастеров живописи из коллекции испанского Национального музея Прадо, среди которых работы Гойи, Рубенса, Мурильо и других выдающихся художников. Выставка, как отмечают представители рижского музея, это подарок меценатов Бориса и Инары Тетеревых к столетию Латвии. 12 характеров в названии выставки - это 12 женских портретов, написанных гениальными европейскими живописцами XVI-XIX веков.

Цена билета - 2-6 евро