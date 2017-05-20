Чем заняться в выходные: Ночь музеев, гриль на Луцавсале и шаг налево

Синоптики обещают, что в Латвию наконец-то приходит тепло. А значит – прочь из душных офисов и надоевших стен. Тем более, что городская афиша предлагает множество мероприятий, куда вы можете отправиться с семьей и друзьями.

Представление "Музыкальные сказки ЛеНеСОна"

Foto: PantherMedia/Scanpix

В Большой гильдии 20 мая пройдет очередное представление цикла, созданного Латвийским Национальным симфоническим концертом для самых маленьких слушателей, призванное знакомить детей с миром классической музыки. На этот раз малышей ждут мелодии, написанные латвийскими композиторами по мотивам популярных сказок. В 11 часов — представление на русском языке, в 14 — на латышском.

Цена билета - 1,50-15 евро

Ночь музеев

Foto: DELFI

20 мая во многих городах Европы проходит ежегодная акция Ночь музеев, в том числе и в нашей столице. В акции участвуют десятки не только музеев, но и других учреждений культуры и образования. Программа очень большая, подробнее с ней можно ознакомиться по этой ссылке.

Шоу иллюзионистов Сафроновых

Foto: Shutterstock

20 мая в Рижском Доме конгрессов российские иллюзионисты братья Сафроновы представят рижанам свое новое шоу "Молния", в котором братья Сафроновы будут читать мысли зрителей и телепортируются в другую реальность, а также бросят вызов электрической машине, изобретенной в 1896 году знаменитым ученым Николой Теслой.

Цена билета - 17-42,50 евро

Кукольный спектакль "Обнимашки Мишки"

В Латвийском театре кукол 20 мая маленьких зрителей ждет встреча с героями спектакля "Обнимашки Мишки" по книге известного детского писателя Дэвида Меллинга о медвежонке Дугласе, который ищет ту самую, настоящую обнимашку. Может случиться, что обнимешься не с тем, и обнимашка выйдет фальшивая и недружелюбная. И такого надо избегать. Нельзя же обниматься с кем попало! Но как найти ту, настоящую обнимашку? Спектакль предназначен самим маленьким зрителям – детям с 2-летнего возраста. В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 15 – на русском.

Цена билета - 10 евро

Научное шоу "Умная Рига. Лечебное дело"

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21 мая проект "Умная Рига" представляет шоу "Лечебное дело". В процессе игрового занятия ребята пройдут 3 этапа: "Приемное отделение" (постановка диагноза), "Операционная" (практическая медицина) и "Аптека" (изготовление лекарств). Хирургические инструменты, приемы первой помощи, постановка диагноза, выбор стратегии лечения и еще много-много всего. Для родителей - отдельная программа с важными вопросами: что думает наука о борьбе против гриппа с помощью чеснока, о горчичниках и универсальных иммуномодуляторах; как отличить хорошего врача от вчерашнего студента-двоечника; с какой вероятностью мы доживем до 85 лет, до 95; и что насчет бессмертия, наконец?

Цена билета - 32 евро

Фестиваль гриля

Foto: Shutterstock

20 мая на Луцавсале пройдет Фестиваль гриля. Посетителей ждут мастер-классы от шеф-поваров, шоу, конкурсы, аттракционы для детей. Мероприятие будет вести Ufo, а музыкальное сопровождение обеспечат ди-джеи радио SWH и музыканты. Вход на мероприятие – бесплатный.

Концерт группы "Ленинград"

Foto: Sputnik/Scanpix

20 мая в Arēna Rīga выступит самая лихая группа России – "Ленинград". Коллектив во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым представит рижанам программу юбилейного тура "20 лет за радость", посвященного, как нетрудно догадаться, 20-летию группы.

Цена билета - 35-60 евро

Концерт Макса Коржа

20 мая в Studio 69 выступит белорусский исполнитель Макс Корж с презентацией свежего альбома "Малый повзрослел". В репертуаре Макса – простые на первый взгляд песенки в жанре хип-хоп с понятными всем незатейливыми текстами, но это хиты, от которых потом просто невозможно избавиться.

Цена билета - 30-40 евро

Вечер экзотического танца

20 мая в Латвийской национальной библиотеке пройдет концерт экзотических танцев. Зрители увидят такие танцы как фламенко (в сопровождении живой музыки, особый гость – гитарист Ивар Херманис), танец живота, индийские танцы в стиле Болливуда, цыганские танцы.

Цена билета - 5-12 евро

Спектакль "Фро"

20 мая Рижский русский театр им. Михаила Чехова представит спектакль "Фро", основой для которого стал одноименный рассказ Андрея Платонова. Произведение, по праву считающееся жемчужиной русской литературы. Завораживающе свежим, сочным и неожиданным языком Платонов говорит о семье и работе, о ближнем и дальнем – о любви, жизни и радости.

Цена билета - 7-17 евро

Концерт органной музыки Concerto Piccolo

Foto: Publicitātes foto

20 мая ровно в полдень в Домском соборе можно услышать небольшой концерт органной музыки из цикла Concerto Piccolo. Орган рижского Домского собора считается высочайшим достижением органного романтизма – это выдающийся памятник истории музыки. С ним связаны имена самых знаменитых органистов и музыкантов Латвии за последние 120 лет, и он как никакой другой инструмент Латвии повлиял на развитие латвийской музыки и органного искусства. Музыканты, которые садятся за орган рижского Домского собора, не только считают для себя большой честью возможность играть на этом уникальном инструменте, но и прекрасно знают его особенности и могут донести до зрителей красоту и стилистическую неповторимость звучания этого органа.

Цена билета - 10 евро

Концерт "Плакидис. Пелецис. Kamēr..."

21 мая в старой церкви Св. Гертруды выступит хор Kamēr... с программой, посвященной двум композиторам – Георгу Пелецису и Петерису Плакидису, которые в этом году отмечают 70-летие.

Цена билета - 7 евро

Выставка "Экспериментальный шаг налево"

С 19 мая до 3 июля в галерее Putti проходит групповая выставка, на которой известные латвийские художники впервые представят созданные своими руками украшения, а художники-ювелиры – свои картины. Эта выставка – своеобразный вызов для художников – выйти за границы привычных форм самовыражения и попробовать себя в новом творческом амплуа, на другом языке самовыражения. Экспериментальный шаг налево, который для кого-то, возможно, станет началом новых, совершенно неожиданных творческих поисков, а для кого-то – просто шуткой, или, может быть, захватывающим, интригующим романом.