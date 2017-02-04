Чем заняться в выходные: песочные сказки и шедевры Queen

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Кукольный спектакль "Путешествия Гулливера"

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В Латвийском театре кукол 4 февраля маленьких зрителей ждет встреча с героями спектакля "Путешествия Гулливера" по знаменитой книге писателя Джноатана Свифта. События спектакля актеры разыгрывают при помощи миниатюрных марионеток и огромных объектов, при помощи современных технологий — анимации и напечатанных в трехмерном виде силиконовых фигурок, прототип которых – актер в роли Гулливера. Спектакль предназначен для семейного просмотра с детьми, начиная с 6 лет.

В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.

Цена билета - 10 евро

День свечей в Квартале Калнциема

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4 ферваля с 10 до 16 часов на еженедельном рынке в Квартале Калнциема свои товары представят не только ремесленники и крестьяне, но и производители свечей. Посетители также смогут принять участие в мастерской по изготовлению свечей.

Концертное представление "Песочная сказка с золотой птицей"

4 и 5 февраля в концертном зале Spīķeri пройдет музыкальное представление цикла "Для самых маленьких" Латвийского национального симфонического оркестра. На этот раз маленьких слушателей ждет сказочная история о золотой птице, которая прячется в песочном королевстве. Того, кто ее найдет, ждет счастье. История, которую расскажут певцы и музыканты, будет также воплощена в виде песочной анимации.

Цена билета - 7 евро

Научное шоу "Тайны звука"

5 февраля на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет научное шоу для школьников "Тайны звука". Представление даст возможность увидеть звук, почувствовать звук и узнать много нового: откуда берется звук, как можно менять его громкость не совсем обычным способом. В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

Цена билета - 7 евро

Спектакль "Птичья опера"

5 февраля Латвийской национальной опере состоится показ постановки для детей "Птичья опера". Доктор Дулитл и его друзья всегда готовы поспешить на помощь тем, с кем приключилась какая-нибудь беда. Птицы и звери ни на миг не теряют самообладания: они находят таинственно пропавшую канарейку, ловко тушат пожар и даже успешно ставят оперу.

Цена билета - 2,50-30 евро

Концерт Queen Symphony

4 февраля в Большой гильдии прозвучит Queen Symphony – произведение для оркестра и хора, в основе которого – музыка группы Queen . Как говорит автор симфонии Толга Кашиф, в своем произведении он "надеялся показать первоначальную сущность этой великой музыки. Я хотел создать нечто большее, чем простую оркестровку, и я обнаружил, что неотъемлемой частью музыки Queen является язык современного классического жанра".

Цена билета - 5-10 евро

Концерт Евгении Смольяниновой

Foto: Publiciātes foto

5 февраля в Большой гильдии пройдет концерт исполнительницы романсов Евгении Смольяниновой. Концерт будет посвящен Александру Вертинскому, но певица исполнит также и другие песни, романсы из своего репертуара: "Пусть приснится рай", "На сопках Маньчжурии" и пастернаковское "Свеча горела на столе", "В лунном сиянии" и редко исполняемые народные песни.

Цена билета - 15-30 евро

Трансляция спектакля "Черный монах"

4 февраля в Доме Москвы в рамках фестиваля "Театральная Москва" пройдет трансляция спектакля "Черный монах" (Московский театр юного зрителя). На балконе, висящем над пропастью зрительного зала, разыгрывается история человека, поверившего в собственную исключительность и отдавшего в жертву этой иллюзии свои привязанности, свой ум, свою жизнь. История Коврина и его встречи с мистическим Черным монахом рассказана как история человека, который хочет постичь то, что непостижимо. Человека, наказанного за гордыню безумием. В ролях: Сергей Маковецкий, Владимир Кашпур, Юлия Свежакова, Игорь Ясулович.

Цена билета - 7 евро

Спектакль "Голодранцы – аристократы"

5 февраля в Рижском русском театре им. Михаила Чехова покажут спектакль "Голодранцы – аристократы". Это легкая комедия с элементами фарса: переодевания, внезапные разоблачения, сатира. Чтобы добиться руки своей возлюбленной, молодой аристократ нанимает бедную семью на роль своей родни. Этим голодранцам, конечно, недостает аристократизма, зато не занимать темперамента, азарта и готовности поддерживать игру. Хитроумный план ожидает тройной успех. Но это не значит, что обойдется без сюрпризов...

Цена билета - 5-11,90 евро

Балет "Баядерка"

Foto: Publicitātes foto

4 февраля в Латвийской Национальной опере – балетная постановка "Баядерка" на музыку Людвига Минкуса в хореографии Мариуса Петипа. Спектакль был впервые поставлен в ЛНО только в 2012 году. В сложном хорегорафическом спектакле, требующем от исполнителей высокого технического и художественного мастерства, занята почти вся балетная труппа. В основе постановки – романтичная история любви храмовой танцовщицы Никии и храброго воина Солора. Их любовь кончается трагически, потому что придворные интриги оказываются смертоносней, чем укус ядовитой змеи.

Цена билета - 6-37 евро

Концерт органной музыки

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5 февраля в 14 часов в церкви св. Павла можно услышать произведения Астора Пьяццолы в исполнении Дайги Соловьевой (саксофон) и Елены Приваловой-Эпштейн (орган). Вначале концерта — небольшое вступительное слово на русском языке.

Вход за пожертвования

"Беседы в музее": выставка "Реформации – 500. Западноевропейская графика. XV–XX век"

5 февраля в музее Рижская Биржа пройдет мероприятие из цикла "Беседы в музее", посвященное выставке "Реформации – 500. Западноевропейская графика. XV–XX век". Образовательная программа "Беседы в музее" – это тематическое мероприятие, экскурсия-рассказ-беседа в экспозиции музея, предлагающая уникальную возможность более разносторонне и глубоко ознакомиться с новыми выставками, осветить различные содержательно и контекстуально связанные с ними вопросы.

Цена билета - 2-6 евро