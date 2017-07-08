Чем заняться в выходные: пингвины, "Комета" в крепости и белые ночи Санкт-Петербурга

Пингвины в Рижском зоопарке
До конца сентября в Доме фламинго в Рижском зоопарке снова гостят пингвины, прибывшие в нашу столицу на карантин по пути в Китай. В этом году гостями зоопарка стали 18 пингвинов Гумбольдта и два пингвина Дженту из разных зоопарков Европы.
СКОЛЬКО? 4-6 евро
День Кулдиги в Квартале Калнциема
8 июля в Квартале Калнциема пройдет ежегодный День Кулдиги. Мероприятие продлится с 10 до 16 часов. Посетителей ждет ярмарка, концерт и мастер-класс по ковке украшений.
СКОЛЬКО? Бесплатно
Концерт группы Pieneņu Vīns
8 июля в клубе Pashkevich Jazz Club выступит латвийская фанк-фьюжн группа Pieneņu Vīns. Группа не раз принимала участие в разных фестивалях и конкурсах в Латвии и за ее пределами и славится особой атмосферой на своих концертах.
СКОЛЬКО? 10 евро
Фестиваль короткометражного кино Future Shorts
8 июля в в творческом квартале "Спикери" фестиваль короткометражных фильмов Future Shorts представит летнюю программу лучших фильмов этого сезона. В рамках кинофестиваля у зрителей будет возможность на протяжении одного сеанса увидеть 9 лучших короткометражных фильмов от разных стран участниц. Программа фестиваля демонстрируется на языке оригинала с латышскими и русскими субтитрами.
СКОЛЬКО? 7 евро
Фестиваль "Комета"
С 7 по 9 июля в Даугавгривской крепости, расположенной в рижском микрорайоне Даугавгрива (Усть-Двинск), проходит второй по счету международный культурный фестиваль "Комета". В этом году тема фестиваля – видеть невидимое. Поэтому организаторы отошли от привычного формата со сценами и предлагают программу в семи "посёлках" (villages), которые станут местом встречи артистов со всего мира.
СКОЛЬКО? 30-40 евро
Фестиваль органной музыки
9 июля в Домском соборе пройдет концерт в рамках Международного фестиваля органной музыки с участием музыкантов Айгара Рейниса, Ларисы Царьковой и Иветы Пельше.
СКОЛЬКО? 10-20 евро
Выставка "Белые ночи Санкт-Петербурга"
С 29 июня до 27 августа в Рижской церкви Св. Петра открыта выставка "Белые ночи Санкт-Петербурга". На выставке представлена скульптура и графика из фондов Государственного музея городской скульптуры Санкт-Петербурга. В фонде скульптуры собраны две оригинальные и не имеющие аналогов коллекции: это модели и конкурсные проекты городских монументов, в большинстве своем так и оставшиеся неосуществленными, но представляющие значительный художественный интерес для истории монументального искусства.
СКОЛЬКО? 3-10 евро