Чем заняться в выходные: пингвины, "Комета" в крепости и белые ночи Санкт-Петербурга

У тех, кто предпочитает провести грядущий уикенд в городе, есть много поводов не уезжать из Риги. Загляните в нашу афишу – там вы найдете все самое интересное, что происходит в столице.

Пингвины в Рижском зоопарке

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До конца сентября в Доме фламинго в Рижском зоопарке снова гостят пингвины, прибывшие в нашу столицу на карантин по пути в Китай. В этом году гостями зоопарка стали 18 пингвинов Гумбольдта и два пингвина Дженту из разных зоопарков Европы.

СКОЛЬКО? 4-6 евро

День Кулдиги в Квартале Калнциема

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8 июля в Квартале Калнциема пройдет ежегодный День Кулдиги. Мероприятие продлится с 10 до 16 часов. Посетителей ждет ярмарка, концерт и мастер-класс по ковке украшений.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Концерт группы Pieneņu Vīns

Foto: F64

8 июля в клубе Pashkevich Jazz Club выступит латвийская фанк-фьюжн группа Pieneņu Vīns. Группа не раз принимала участие в разных фестивалях и конкурсах в Латвии и за ее пределами и славится особой атмосферой на своих концертах.

СКОЛЬКО? 10 евро

Фестиваль короткометражного кино Future Shorts

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8 июля в в творческом квартале "Спикери" фестиваль короткометражных фильмов Future Shorts представит летнюю программу лучших фильмов этого сезона. В рамках кинофестиваля у зрителей будет возможность на протяжении одного сеанса увидеть 9 лучших короткометражных фильмов от разных стран участниц. Программа фестиваля демонстрируется на языке оригинала с латышскими и русскими субтитрами.

СКОЛЬКО? 7 евро

Фестиваль "Комета"

Foto: DELFI

С 7 по 9 июля в Даугавгривской крепости, расположенной в рижском микрорайоне Даугавгрива (Усть-Двинск), проходит второй по счету международный культурный фестиваль "Комета". В этом году тема фестиваля – видеть невидимое. Поэтому организаторы отошли от привычного формата со сценами и предлагают программу в семи "посёлках" (villages), которые станут местом встречи артистов со всего мира.

СКОЛЬКО? 30-40 евро

Фестиваль органной музыки

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9 июля в Домском соборе пройдет концерт в рамках Международного фестиваля органной музыки с участием музыкантов Айгара Рейниса, Ларисы Царьковой и Иветы Пельше.

СКОЛЬКО? 10-20 евро

Выставка "Белые ночи Санкт-Петербурга"

Foto: RIA Novosti/Scanpix

С 29 июня до 27 августа в Рижской церкви Св. Петра открыта выставка "Белые ночи Санкт-Петербурга". На выставке представлена скульптура и графика из фондов Государственного музея городской скульптуры Санкт-Петербурга. В фонде скульптуры собраны две оригинальные и не имеющие аналогов коллекции: это модели и конкурсные проекты городских монументов, в большинстве своем так и оставшиеся неосуществленными, но представляющие значительный художественный интерес для истории монументального искусства.

СКОЛЬКО? 3-10 евро