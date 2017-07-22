Чем заняться в выходные: под парусом по Даугаве, праздник хлеба и игры с песком

Если погода не радует ясным небом и теплым солнцем, это вовсе не повод сидеть дома. Загляните в нашу традиционную афишу и убедитесь — в городе происходит очень много интересного.

Прогулка по Даугаве на паруснике Lībava

Foto: Maris Morkans

22 июля команда парусника "Либава" приглашает в путешествие в историю по Даугаве. На борту судна могут удобно разместиться до сорока человек, а от непогоды можно укрыться в уютной кают-компании.

СКОЛЬКО? 15-30 евро

Творческая мастерская и ярмарка в Квартале Калнциема

Foto: Shutterstock

22 июля в Квартале Калнциема пройдет традиционная ярмарка продукции фермерских хозяйств и ремесленников. А с 11 до 14 часов для детей и их родителей приглашают в на игры с цветным песком.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Праздник хлеба в Этнографическом музее

Foto: Shutterstock

23 июля в Этнографическом музее под открытым небом пройдет Праздник чествования хлеба. Посетители узнают о традициях выпечки и потребления различных сортов хлеба, смогут сами попробовать замесить и испечь хлеб, а также узнать о традиционных блюдах и напитках, которые издревле готовили в Латвии из муки и зерна.

СКОЛЬКО? 1,40-4 евро

Пингвины в Рижском зоопарке

Foto: Publicitātes foto

До конца сентября в Доме фламинго в Рижском зоопарке снова гостят пингвины, прибывшие в нашу столицу на карантин по пути в Китай. В этом году гостями зоопарка стали 18 пингвинов Гумбольдта и два пингвина Дженту из разных зоопарков Европы.

СКОЛЬКО? 4-6 евро

Музыкальная постановка "Слет"

22 июля корабль-ресторан Rīgas Pērle предлагает веселый музыкальный спектакль "Слет". О том, что бывает на встречах выпускников и их бывших учителей. Спектакль проходит на двух языках – латышском и русском.

СКОЛЬКО? 18 евро

Хор года "Евровидения 2017"

Foto: Publicitātes foto

22 июля в Arēna Rīga впервые выберут хор года Европы при поддержке Европейского вещательного союза. Под крышей комплекса соберутся профессиональные хоры из разных европейских стран. В состав жюри вошли британский композитор и дирижер Джон Раттер, швейцарский дирижер Николас Финк и латвийская оперная певица Элина Гаранча.

СКОЛЬКО? 10-35 евро

Европейская олимпиада хоров

Foto: Publicitātes foto

До 23 июля в Риге проходит Европейская олимпиада хоров. Программа включает в себя как бесплатные концерты в Верманском парке, так и большие выступления хоровых коллективов в Arēna Rīga и Домском соборе.

СКОЛЬКО? 5-35 евро

Фестиваль органной музыки

23 июля в Домском соборе пройдет концерт в рамках Международного фестиваля органной музыки с участием музыкантов Инги Рейне, Симоны Радович и Елены Приваловой-Эпштейн.

СКОЛЬКО? 10-20 евро

Выставка художницы Лигиты Цауне

С 18 июля до 1 августа в галерее Figaro Art проходит выставка латвийской художницы и дизайнера интерьеров Лигиты Цауне. В экспозицию вошли работы, на которые художницу вдохновили путешествия по разным странам. Лигита Цауне пишет маслом, акрилом и акварелью, рисует эскизы для витражей. Она принимает участие в различных выставках с 1980 года, организовала более 60 как в Латвии, так и за рубежом – Дании, Финляндии, Италии, Австрии, Литве и России и других. Ее работы находятся в частных коллекциях и в музейных фондах.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Выставка "Сирень"

Foto: Shutterstock

До 10 сентября в музее Рижский центр югендстиля можно увидеть выставку "Сирень". В экспозицию вошли работы с изображением сирени из области живописи, скульптуры, декора, а также почтовые открытки и фотографии. Выставка стала результатом сотрудничества Рижского музея фарфора, Латвийского национального художественного музея, Дома Менцендорфа, других музеев Латвии и обладателей частных коллекций.

СКОЛЬКО? 2-9 евро