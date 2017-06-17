Чем заняться в выходные: Праздник бани, Фауст и цветы

В предстоящий уик-энд найдется, чем заняться и любителям классики, и театралам, и тем, кто любит природу.

Праздник бани

Foto: Shutterstock

17 июня в Этнографическом музее состоится ежегодный Праздник бани. На празднике можно будет не только попариться в баньке, но и прослушать лекции о том, как это делать правильно и с пользой для здоровья. Свою продукцию на ярмарке посетителям предложат местные ремесленники и пчеловоды, а детей ждут тематические развлечения и мастер-классы. И, конечно, музыка.

СКОЛЬКО? 9 евро

Спектакль "Следствие ведут Колобки"

Foto: Publicitātes foto

17 июня в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Следствие ведут Колобки". Сборник рассказов Эдуарда Успенского с таким же названием знаком многим по одноименному мультипликационному сериалу Александра Татарского. С забавной парой сыщиков – Шефом и Коллегой или братьями Колобками – теперь смогут познакомиться и зрители Латвийского театра кукол.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Выставка пионов

Foto: Shutterstock

До 18 июня в Латвийском музее природы можно увидеть выставку пионов, которая организована в сотрудничестве с Рижским обществом садоводства и пчеловодства.

СКОЛЬКО? 0,80-1,50 евро

Концерт гитариста Неффа Иризарри

Foto: PantherMedia/Scanpix

17 июня в клубе Pashkevich Jazz Club с программой Stories of Latin America выступит гитарист пуэрториканского происхождения Нефф Иризарри. Вместе с ним на сцену выйдут латвийские музыканты Карлис Ванагс, Том Пойшс и Каспар Курдеко.

СКОЛЬКО? 20 евро

Концерт Кристины Си

17 июня в Studio69 выступит российская звезда рэп-музыки и кумир подростков Кристина Си. В Риге она выступит с новой программой, в рамках которой представит свой свежий альбом.

СКОЛЬКО? 20-25 евро

Бранч с прогулкой на корабле

Foto: Foto: J.Roze

18 июня в 12 часов корабль-ресторан Rīgas Pērle предлагает поздний завтрак с прогулкой на корабле. В программе – не только еда и напитки, но также музыка и особые развлечения для детей с аниматорами.

СКОЛЬКО? 25 евро

Гала-концерт Рижского оперного фестиваля

Foto: Jānis Deinats

18 июня в Латвийской национальной опере состоится гала-концерт Рижского оперного фестиваля Viva Romantica с участием выдающихся солистов. Таких как Марина Ребека, Инга Кална, Майя Ковалевска, Эгилс Силиньш, Олеся Петрова, Андреас Бауер, Бенжамин Бернхайм и другие. Концерт Viva Romantica посвящен романтической опере, которую зрителям предоставится возможность открыть через разнообразие новых постановок сезона.

СКОЛЬКО? 20-150 евро

Спектакль "Дни портных в Силмачах"

Foto: DELFI

17 июня в Латвийском Национальном театре – классика латышского театрального искусства, спектакль "Дни портных в Силмачах". Без этой веселой постановки, которая всегда идет с аншлагом, невозможно представить Лиго.

СКОЛЬКО? 3-20 евро

Спектакль "Добрый человек из Сезуани"

17 июня Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "Добрый человек из Сезуани". Это свежий взгляд на легендарное произведение легендарного автора: Элмар Сеньков и его творческая команда, опираясь на новый перевод Егора Перегудова, ставят вневременную пьесу Бертольта Брехта. Изначально пьеса называлась "Товар-любовь" ("Die Ware Liebe"), но за 11 лет работы автора над текстом изменилось многое, в том числе название и жанр, а вот тема осталась прежней: доброта..

СКОЛЬКО? 7 евро

Опера "Фауст"

Foto: Agnese Zeltiņa

17 июня в Латвийской национальной опере – оперная постановка "Фауст" на музыку Шарля Гуно, сюжет которой вдохновлен знаменитой трагедией Иоганна Вольфганга Гете. Доктора Фауста угнетает отчаяние за бессмысленно прожитые годы. Таинственный Мефистофель обещает исполнить все желания седого ученого, если в обмен заполучит душу Фауста... Режиссер Айк Карапетян создавал постановку в эстетике поздней готики, также используя приёмы немецкого немого кино в стиле экспрессионизма.

СКОЛЬКО? 11-85 евро

Выставка "Сирень"

Foto: DELFI

До 10 сентября в музее Рижский центр югендстиля можно увидеть выставку "Сирень". В экспозицию вошли работы с изображением сирени из области живописи, скульптуры, декора, а также почтовые открытки и фотографии. Выставка стала результатом сотрудничества Рижского музея фарфора, Латвийского национального художественного музея, Дома Менцендорфа, других музеев Латвии и обладателей частных коллекций.

СКОЛЬКО? До 30 июня выставку можно осмотреть по особой цене 2 евро