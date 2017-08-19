Чем заняться в выходные: Праздник Риги, Золушка и экскурсия в опере

Центральным событием этого уикенда станет Праздник Риги, который предложит жителям столицы и ее гостям невообразимо насыщенную программу культурных, развлекательных, спортивных и образовательных мероприятий. Тем не менее, мы предлагаем заглянуть и в нашу традиционную афишу, где вы найдете и другие события.

Праздник Риги

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В этом году ежегодный Праздник Риги будет радовать жителей столицы и ее гостей на протяжении трех дней. Праздничные мероприятия начались уже 18 августа. Программа очень насыщенная — это выставки, концерты, спортивные состязания, огненные инсталляции и ледяные скульптуры, и, конечно, традиционный фейерверк. Подробнее - тут.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Цикл концертов "Песенные мосты"

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С 18 по 20 августа на Привокзальной площади рижан и гостей города ждут на концерты цикла "Песенные мосты от сердца к сердцу", посвященного Дням Риги. На сцену выйдут многочисленные вокальные ансамбли, оркестры, группы и любимые исполнители.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Спектакль "Золушка"

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20 августа в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Золушка". Классическая кукольная постановка вернулась на сцену театра с новыми куклами, где каждый персонаж обладает ярким характером.

В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Концерт группы Streetview Dixieclub

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Вечером 19 августа в Квартале Калнциема выступит джазовая группа Streetview Dixieclub (Австрия). А пока взрослые будут слушать джаз, дети смогут поучаствовать в познавательной творческой мастерской "Аутентичные сады XX века" об исторических рижских парках, дворах и садах.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Экскурсия по Латвийской Национальной опере

Foto: F64

19 августа ЛНО предлагает экскурсию по зданию оперы – уникальному архитектурному шедевру XIX века. Экскурсоводы покажут историческое здание Оперы, расскажут об истории театра и познакомят с закулисьем.

Продолжительность: 45 минут. Экскурсия пройдет на английском (в 14.00) и латышском (в 15.00) языке.

СКОЛЬКО? 3-8 евро

Концерт Leeroy Thornhill

Foto: Publicitātes foto

19 августа в клубе "First Мир" выступит Лирой Торнхилл - британский диджей и музыкант, в прошлом танцор и клавишник группы The Prodigy, в которой он принимал участие больше 10 лет. В настоящее время Торнхилл продолжает писать музыку как для своих сольных проектов, так и для различных артистов и диджеев, таких как Darren Emerson, Maxim (Prodigy).

СКОЛЬКО? 5-15 евро

Выставка "Точка спокойствия в бушующем мире"

Foto: LETA

До 20 августа в Творческой мастерской выставочного зала "Арсенал" Латвийского Национального художественного музея представлена персональная выставка молодой латышской художницы Паулы Зарини-Земане "Точка спокойствия в бушующем мире". Художница окончила магистратуру отделения живописи Латвийской академии художеств. У нее состоялось несколько значительных персональных выставок в арт-галерее Māksla XO, в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко и в Летнем доме фонда Mākslai vajag telpu. В 2016 году работы автора можно было увидеть в выставочном зале "Аресенал" в рамках проекта "Напряжение. Молодые в латвийской живописи III", а также на выставке "Современный пейзаж", проходившей на Старом пивоваренном заводе под эгидой Цесисского художественного фестиваля.

СКОЛЬКО? 2-6 евро