Чем заняться в выходные: Праздник урожая, жемчужины кино и кое-что о счастье

Чем ниже падает столбик термометра за окном, тем интереснее становится жизнь в столице. Рижане вернулись с курортов и дач, а значит пришла пора предложить им с пользой провести досуг. Обязательно загляните в нашу афишу — в ней вы найдете много интересных мероприятий.

Ярмарка Дня Микелиса

Foto: DELFI

23 сентября в Старом городе пройдет празднование Дня Микелиса – традиционного праздника осеннего урожая. На улицах Старого города свою продукцию предложат умельцы-ремесленники и крестьянские хозяйства. И, конечно, рижан и гостей города ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Кукольный спектакль "Путешествия Гулливера"

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В Латвийском театре кукол 23 сентября маленьких зрителей ждет встреча с героями спектакля "Путешествия Гулливера" по знаменитой книге писателя Джноатана Свифта. События спектакля актеры разыгрывают при помощи миниатюрных марионеток и огромных объектов, при помощи современных технологий — анимации и напечатанных в трехмерном виде силиконовых фигурок, прототип которых – актер в роли Гулливера. Спектакль предназначен для семейного просмотра с детьми, начиная с 6 лет. В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 14 – на русском.

СКОЛЬКО? 10 евро

Научное шоу для детей "Что должен знать каждый школьник"

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23 сентября на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет захватывающее шоу о физике и химии "Что должен знать каждый школьник". В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском. Шоу адресовано всем, кто хочет быть отличником. Дети и их родители увидят захватывающие опыты, которые потом смогут повторить дома. Интерактивное шоу позволит зрителям не только смотреть, но и принять участие в экспериментах под руководством профессоров Владислава и Мартиньша.

СКОЛЬКО? 7 евро

Праздник осеннего урожая

Foto: DELFI

24 сентября в Латвийском Этнографическом музее под открытым небом пройдет Праздник осеннего урожая. Постетители смогут оценить и приобрести изделия латвийских ремесленников, а также осенние дары латвийской земли.

СКОЛЬКО? 1,40-4 евро

Гастроли Cirque du Soleil с шоу Varekai

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23 и 24 сентября в Arēna Rīga проходят гастрольные выступления знаменитого Cirque du Soleil с постановкой Varekai. Уникальность Cirque du Soleil – и Varekai полностью отражает эту особенность – в том, что шоу всегда объединяют в себе все мыслимые направления искусства: музыку и дизайн, танец и живой вокал, видео-арт и грим, не забывая при этом и о цирковом искусстве во всех его проявлениях – от уличных жанров до высокотехнологичной воздушной акробатики.

СКОЛЬКО? 35-85 евро

Стэндап-шоу Comedy Battle

Foto: Publicitātes foto

23 сентября в кинотеатре Cinamon пройдет первый русско-латышский юмористический Comedy Battle. Мероприятие пройдёт в формате дружеского соревнования между лучшими комиками Латвии, говорящими как по-русски, так и по-латышски. Несмотря на дружеский характер состязания, участники будут соревноваться за вполне реальные призы. Определять победителей будет жюри, состоящее из латвийских знаменитостей, которое также будет двуязычным, для соблюдения объективности.

СКОЛЬКО? 5-7 евро

Спектакль "Одноклассники"

24 сентября в Доме Москвы покажут комедию для взрослых (14+) "Одноклассники", поставленную режиссером Владимиром Волковым (Санкт-Петербург). Они – лучшие друзья. Они учились в одной школе. Они были влюблены в одноклассницу… Прошло пятнадцать лет. Трое закадычных друзей встретились, чтобы увидеть ее, девочку своей мечты. Чья же мечта сбудется?

СКОЛЬКО? 7,20-15 евро

Кинофестиваль "Балтийская жемчужина"

Foto: Publicitātes foto

С 21 по 28 сентября в Риге проходит кинофестиваль "Балтийская жемчужина". Традиционно фестиваль предлагает очень разнообразную программу, состоящую из наиболее ярких фильмов последних лет и шедевров мирового киноискусства. Также фестиваль приглашает на творческие встречи с режиссерами и актерами, в числе которых Андрей Звягинцев и Рената Литвинова. Показы и встречи пройдут в Splendid Palace.

СКОЛЬКО? 6,50-50 евро

Благотворительный бал

Foto: Publicitātes foto

23 сентября во Дворце культуры Ziemeļblāzma состоится международный благотворительный бал с участием культурных деятелей и политиков из разных стран. Бал откроют 30 дебютантов, а перед гостями выступят звезды оперы и балета. Собранные средства будут переданы Рижской средней хореографической школе для поддержки талантливых воспитанников.

СКОЛЬКО? 70-350 евро

Прогулка по Даугаве на паруснике Lībava

Foto: DELFI Aculiecinieks

23 сентября команда парусника "Либава" приглашает в путешествие в историю по Даугаве. На борту судна могут удобно разместиться до сорока человек, а от непогоды можно укрыться в уютной кают-компании.

СКОЛЬКО? 15-30 евро

Спектакль "Песочные человечки"

Foto: Shutterstock

23 сентября молодежный театр "Общество свободных актеров" приглашает на спектакль "Песочные человечки" по пьесе Яны Добревой. В некоей приемной случай свел четырех женщин – двух юных и двух постарше. У каждой — своя судьба, страхи и надежды, радости и печали. Далеко не сразу им удается услышать друг друга, но все же объединяет их нечто большее, чем совместное ожидание у закрытой двери.

СКОЛЬКО? 8-12 евро

Трансляция спектакля "Плоды просвещения"

Foto: LETA

23 сентября в Доме Москвы в рамках фестиваля "Театральная Москва" пройдет трансляция спектакля "Плоды просвещения". Эта комедия пользуется неизменным успехом.потому, что все, что Л. Толстой высмеял в ней остроумно, а порой и зло много лет назад, достойно осмеяния и сегодня. Первая ремарка у Толстого - "молодой и красивый лакей глядится в зеркало и прихорашивается". Ее-то и взяли за основу художник Сергей Бархин и режиссер Миндаугас Карбаускис, воплотив в декорациях само театральное понятие "зеркало сцены". В ролях: Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Татьяна Аугшкап, Галина Анисимова, Светлана Немоляева , Владимир Гуськов.

СКОЛЬКО? 7 евро

Спектакль "Почтисчастье"

Foto: LETA

23 сентября Рижский русский театр им. Михаила Чехова открывает сезон премьерой спектакля "Почтисчастье" по пьесе современного американского актера и драматурга Джона Кариани. Спектакль состоит из девяти слегка ироничных, очень ярких и весьма метких зарисовок на тему любви: встречи и разлуки, признания и разногласия, сюрпризы и мечты – это пьеса о всех тех радостях и печалях, которые составляют "почтисчастье" влюбленных и любящих. Ни совершенства, ни идеала, в мире, конечно же, нет, но любовь – есть. И иногда этого достаточно.

СКОЛЬКО? 7-10 евро