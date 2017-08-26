Чем заняться в выходные: приключения кролика и девушка из "Ленинграда"

Если вы еще не решили, чем заняться в выходные, загляните в нашу еженедельную афишу.

Спектакль "Удивительное приключение кролика Эдварда"

Foto: Publiciātes foto

26 августа в Латвийском театре кукол покажут постановку "Удивительное приключение кролика Эдварда". Эдвард - фарфоровый кролик, которого своей десятилетней внучке подарила бабушка. Он наслаждается, живя в приятной обстановке со своей новой любящей хозяйкой, но ведет себя чванливо и высокомерно – до того момента, как во время одного путешествия вываливается за борт корабля и оказывается в морской пучине, где проводит почти год. Пройдя путь приключений и проверок на стойкость, приобретая и теряя друзей, Эдвард познаёт чувства истинного сострадания и любви.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Ярмарка в Квартале Калнциема

Foto: Publicitātes foto

26 августа в Квартале Калнциема пройдет ярмарка школьных товаров, а также презентация детских книг и творческие мастерские по рисованию и строительству замков и домиков из кубиков.

СКОЛЬКО? Бесплатно



Концерт группы Pieneņu Vīns

Foto: F64

26 августа в клубе Pashkevich Jazz Club выступит латвийская фанк-фьюжн группа Pieneņu Vīns. Группа не раз принимала участие в разных фестивалях и конкурсах в Латвии и за ее пределами и славится особой атмосферой на своих концертах.

СКОЛЬКО? 10 евро

Концерт Юлии Коган

26 августа в клубе Loftique впервые в Риге с сольным концертом выступит экс-солистка группы "Ленинград" Юлия Коган. После ухода из группы Юлия Коган занялась сольной карьерой, теперь в ее репертуаре нет нецензурной лексики, но экспрессии, харизмы и чувства юмора по прежнему предостаточно. Теперь у Юлии свой сольный музыкальный проект, который рижане увидят в программе "Рыжая бестия".

СКОЛЬКО? 10 евро

Бранч с прогулкой на корабле

Foto: Shutterstock

27 августа в 12 часов корабль-ресторан Rīgas Pērle предлагает поздний завтрак с прогулкой на корабле. В программе – не только еда и напитки, но также музыка и особые развлечения для детей с аниматорами.

СКОЛЬКО? 25 евро

Концерт духовной музыки

Foto: Reinis Hofmanis

26 августа в рамках 20-го международного фестиваля духовной музыки в церкви св. Петра выступит Государственный Академический хор Latvija с Лиепайским симфоническим оркестром. В программе концерта - "Чакона" Иоганна Себастьяна Баха и "Хвалебный гимн" (Lobgesang, Симфония № 2) Феликса Мендельсона.

СКОЛЬКО? 7-20 евро

Балет "На голубом Дунае"

Foto: Publicitātes foto

26 августа в Латвийской Национальной опере – балетная постановка на музыку Иоганна Штрауса "На голубом Дунае". Впервые в Риге этот балет был поставлен в 1957-м году; в течение 60 лет он несколько раз возвращался на сцену и стал частью золотого фонда латвийского балета. Новая постановка приурочена к юбилею – в апреле этого года исполнилось 110 лет со дня рождения хореографа этого балета, легендарной балерины, балетмейстера и педагога Хелены Тангиевой-Бирзниеце.

СКОЛЬКО? 9-50

Выставка Бируты Баумане

Foto: LETA

С 12 августа по 10 сентября в выставочных залах 4 этажа Латвийского Национального художественного музея представлена выставка картин выдающейся латышской художницы Бируты Баумане (1922–2017), завещанных музею. Среди подаренных работ особо следует выделить такие значимые полотна, как "Автопортрет в ночи" (1965), "Сельский музыкант" (1968), триптих "Детство" (1983), "Карусель" (1981) и "Пир окончен" (1978), а также две композиции из цикла "Свадьба в Латгалии" – "Хозяйки" (1967) и "Жены" (1967).

СКОЛЬКО? 2-6 евро

Выставка "Тайная жизнь рекламы"

Foto: LETA

Выставка в Латвийской Национальной библиотеке посвящена рекламе межвоенного периода и состоит из нескольких сотен образцов рекламы разного вида. Разнообразные предметы малой формы позволяют современному зрителю, как в зеркале, увидеть различия в культуре коммуникации и полиграфической технике наших дней и той эпохи, которые всегда отражаются и в рекламе. Увидеть экспозицию можно до 27 августа.

СКОЛЬКО? Бесплатно