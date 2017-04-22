Чем заняться в выходные: путешествие вглубь веков, Пер Гюнт и тайны чтения

Для всех, кто еще не решил, чем заняться в ближайший уикенд, мы собрали в нашу традиционную афишу все самое интересное, что будет происходить в столице.

Спектакль "Знаменитый утенок Тим"

22 апреля в Латвийском театре кукол ждут самых маленьких зрителей. Спектакль "Знаменитый утенок Тим" о храбром и непоседливом птенце предназначен для зрителей от 2 лет. Тим из весьма обычной семьи уток, живущих своими буднями, обычаями, сплетнями и отношениями в привычном мирке домашних животных. Но любопытство и жизнерадостность Тима сильнее запретов мамы, и из-за этого он попадает как в веселые, так и в весьма опасные приключения. В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 14 – на русском.

Цена билета - 6-12,50 евро

Экскурсия по Латвийской Национальной опере

Foto: F64

22 апреля ЛНО предлагает экскурсию по зданию оперы – уникальному архитектурному шедевру XIX века. Экскурсоводы покажут историческое здание Оперы, расскажут об истории театра и познакомят с закулисьем.

Продолжительность: 45 минут. Экскурсия пройдет на английском (в 14.00) и латышском (в 15.00) языке.

Цена билета - 3-8 евро



Семейный день в Музее истории риги и мореходства

23 апреля Музей истории Риги и мореходства приглашает на программу "Ридзене, Ридзиня, рижская река – какая была и куда текла". В программу входит экскурсия по музейным залам и улочкам Старой Риги – путешествие вглубь веков, когда через столицу протекала речка Ридзене.

Цена билета - 0,71-1,42 евро

Лекция "Скрытые уровни чтения"

Foto: Publicitātes foto

23 апреля фонд "Открытый мир" приглашает в Латвийскую национальную библиотеку на вводную лекцию цикла "Скрытые уровни чтения" для тинейджеров от 13 лет. Рекомендуется всем, кто переживает, что ребенок не читает, презирает книги и вдохновенные речи на эту тему. Первую вводную лекцию проведет кинокритик Вадим Агапов.

Цена билета - 5 евро

Научное шоу для детей "Вечная мерзлота"

Foto: Shutterstock

23 апреля на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет увлекательное шоу о физике и химии "Вечная мерзлота". Профессор Владислав и профессор Мартиньш покажут самые холодные эксперименты с замораживающими веществами, понизив температуру ниже рекордного предела Антарктиды – минус 89 градусов.

В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

Цена билета - 7 евро

Вечеринка Depeche Mode Party

22 апреля в клубе 9.vilnis пройдет вечеринка для поклонников легендарной британской группы Depeche Mode. Мероприятие приурочено к недавнему выходу нового альбома Spirit.

Цена билета - 3-27 евро

Концертное представление "Моя прекрасная леди"

22 апреля в Большой гильдии можно увидеть музыкальную постановку "Моя прекрасная леди", поставленную по мотивам знаменитого одноименного мюзикла о превращении простой лондонской девушки Элизы Дулиттл, торгующей цветами, в светскую даму.

Цена билета - 12 евро

Спектакль "Княжна Мери"

22 апреля Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "Княжна Мери" по повести Михаила Лермонтова. Романтическая и горькая история о любви, ненависти и страсти захватывает, как детектив, и не отпускает до самой развязки.

Цена билета - 7-17 евро

Балетная постановка "Пер Гюнт"

Foto: Publicitātes attēls

22 апреля в Латвийской национальной опере – балет "Пер Гюнт". В основе сюжета – известная драма Генрика Ибсена: авантюрист и искатель счастья Пер Гюнт после множества приключений в дальних краях света стариком возвращается домой, где его всегда ждала верная Сольвейг. Станет ли любовь последним прибежищем Пера Гюнта? Словенский хореограф Эдвард Клюг в своем современном балете соединил самоиронию, абсурд и сюрреализм с поэтическими мечтами мелодий Эдварда Грига.

Цена билета - 7-40 евро

Оперетта "Летучая мышь"

23 апреля в Латвийской национальной опере покажут оперетту "Летучая мышь" Иоганна Штрауса. На устроенном графом Орловским балу Габриэль фон Айзенштайн увлекается очаровательной незнакомкой, даже не подозревая, что маска скрывает его собственную жену Розалинду. А неудачливый поклонник жены, певец Альфред в то же время попадает в тюрьму вместо Эйзенштейна... Популярнейшая оперетта повествует о роскошном и пьянящем мире, в котором царят блеск и веселье, флирт, интриги и недоразумения. В новой постановке будут петь по-немецки и говорить по-латышски.

Цена билета - 5-30 евро