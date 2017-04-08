Чем заняться в выходные: шедевры Гойи, Золушка и юбилей Лепса

Приближаются выходные, а значит – пора подумать как провести их с пользой. Поэтому мы собрали в нашу традиционную афишу все самое интересное, что будет происходить в столице.

Спектакль "Золушка"

Foto: Publicitātes foto

8 апреля в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Золушка". Классическая кукольная постановка вернулась на сцену театра с новыми куклами, где каждый персонаж обладает ярким характером.

В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.

Цена билета - 6-12,50 евро

Концерт-лекция "Сегодня мы играем джаз"

9 апреля в Латвийской Национальной библиотеке пройдет лекция-концерт из цикла "Новая филармония". Цикл включает шесть мультимедийных уникальных мероприятий и стал результатом сотрудничества фонда "Открытый мир" и "Фонда Германа Брауна". Зрители – школьники и их родители –познакомятся с величайшими эпохами в истории музыки, узнают тайны и легенды о музыкантах, музыкальных инструментах, произведениях.

Цена билета - 5 евро

Церемония награждения конкурса Riga Jazz Stage 2017

8 апреля в Splendid Palace пройдет церемония награждения лауреатов международного конкурса Riga Jazz Stage 2017 и гала-концерт. Почетный гость мероприятия – известный джазовый музыкант Курт Розенвинкель. Он будет не только оценивать таланты участников конкурса, но и выступит на сцене со специальным проектом с Биг-бэндом Латвийского Радио.

Цена билета - 10-30 евро

Концерт Григория Лепса

Foto: Sputnik/Scanpix

9 апреля в Arēna Rīga с юбилейным концертом выступит российский исполнитель Григорий Лепс. В программу концерта, приуроченного к 55-летию певца, войдут премьеры новых композиций и суперхиты артиста.

Цена билета - 35-120 евро

Концерт Марии Наумовой

Foto: Agris Semēvics

8 апреля в большом зале театра "Дайлес" Мария Наумова представит новую концертную программу "На мосту иллюзий". В программу вошли песни с одноименного альбома, музыку к которому написал французский композитор и гитарист Себастьян Жиньо на стихи Яниса Петерса и Карлиса Вердиньша.

Цена билета - 10-25 евро

Музыкально-танцевальное шоу "После полуночи"

Foto: Publiciātes foto/Jānis Romanovskis

8 апреля в Доме музыки "Дайле" пройдет показ шоу "После полуночи". Джаз, кантри, буги-вуги, блюз, кино и мюзиклы вдохновили пианиста Андрея Осокина, певицу Катрину Гупало, исполнительницу танца модерн Габию Бириню и мастера ударных инструментов Элвиса Энделиса по-новому открыть американскую музыку слушателям Латвии. В необычных интерпретациях прозвучат знаменитые мелодии и песни Мэрилин Монро, Нины Симон, Петси Клайн, Эллы Фицджеральд, Джулии Лондон, Джорджа Гершвина и других.

Цена билета - 15-25 евро

Спектакль "Метод Гренхольма"

8 апреля в Рижском Русском театре им.Михаила Чехова состоится показ спектакля "Метод Гренхольма" по пьесе Жорди Гальсерана. Их четверо. Они претенденты на вакансию топ-менеджера в корпорации с мировым именем. Каждый пришел на индивидуальное собеседование с представителем компании, но вместо этого оказывается один против трех конкурентов. Четверым кандидатам предстоит выполнить задания невидимых экзаменаторов, и в этой игре должен остаться только один победитель. Ставки высоки – деньги и совесть, престиж и этика, профессионализм и человечность. А значит, для всех сторон все средства хороши.

Цена билета - 7-15 евро

Оперетта "Бал в Савойе"

9 апреля во Дворце культуры "Зиемельблазма" состоится показ оперетты "Бал в Савойе". Это уже третья постановка Латвийского фонда оперетты, возродившего в стране популярный, но незаслуженно забытый жанр. В сюжете – рассказ о забавных приключениях молодой пары после медового месяца. Молодожены Аристид и Мадлен только что возвратились из свадебного путешествия длинною в год. Внезапно Аристид получает телеграмму от своей бывшей возлюбленной, джазовой певицы Танголиты, которой он пообещал встречу по её первому желанию. В свою очередь молодая жена понимает, что обманута и решает отплатить мужу изменой с первым встречным.

Цена билета - 8-45 евро

Трансляция балета "Герой нашего времени"

Foto: Shutterstock

9 апреля в Доме Москвы в рамках проекта "Большой балет в кино" рижане могут увидеть трансляцию балетной постановки Большого театра "Герой нашего времени". В основу сюжета легла история из одноименного произведения Михаила Лермонтова. Постановка Юрия Посохова – это трагическое поэтическое путешествие, увидеть которое можно только на сцене Большого театра.

Цена билета - 14 евро

Выставка "Франсиско Гойя (1746–1828). Капричос"

Foto: LETA

С 25 марта по 16 июля одновременно с выставкой "12 характеров Прадо" в музее "Рижская биржа" представлена выставка гравюр из серии "Капричос" великого испанского художника Франсиско Гойи из собрания Латвийского Национального художественного музея. Выставка предлагает познакомиться с одним из прославленных шедевров гениального испанского художника. В 1799 году составленный и изданный самим автором альбом из 80 графических листов вскоре после своего выхода приобрел популярность как в Испании, так и в других странах. Эти работы стали квинтэссенцией стиля Гойи, воплотив в себе новый, более свободный и экспрессивный подход к изображению реальности. "Капричос" нашли отголоски в искусстве XIX века и завершили эпоху доминирования в графике академической стилистики неоклассицизма.

Цена билета - 2-6 евро