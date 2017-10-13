Чем заняться в выходные: Шекспир, Чайковский для малышей и кое-что о барсуках

Если вы еще не составили планы досуга на грядущие выходные, обязательно загляните в нашу афишу, где мы собрали все самое интересное, что будет происходить в столице в ближайшие дни.

Концерт цикла "ЛеНеСон"

Foto: Jānis Porietis

14 октября Латвийский национальный симфонический оркестр откроет новый сезон детского образовательного цикла "ЛеНеСон" концертом в Большой гильдии. Первым в программе нового сезона станет Петр Чайковский и его "Времена года" - здесь и песня жаворонка, и подснежник, и белые ночи, и жатва, и осенняя охота, и зимнее катание на тройке лошадей.

СКОЛЬКО? 1,50-13 евро

Мероприятие "Суббота для любознательных"

Foto: Shutterstock

14 октября в Латвийском музее природы пройдет "Суббота для любознательных", на которую приглашают семьи с детьми от 5 до 12 лет. В октябре темой познавательных занятий, которые проводит музейный педагог Элеонора Зуймача, будет "Год барсука". Требуется предварительная запись по тел. 67356039.

СКОЛЬКО? 0,90-1,80 евро (билет на выставку) + 5 евро (занятие)

Ярмарка и мастер-класс по ритму для детей

Foto: Shutterstock

14 октября в Квратале Калнциема состоится традиционная ярмарка ремесленников и сельских хозяйств. Детей с 11 до 12 часов ждут на мастер-классе по ритму, который проведет барабанщик Дзинтар Виксна из объединения Pulsa Efekts.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Опера для детей "Гензель и Гретель"

14 октября в Латвийской музыкальной академии можно увидеть оперу Гензель и Гретель, написанную для детей немецким композитором Энгельбертом Хумпердинком по мотивам одноименной сказки братьев Гримм.

СКОЛЬКО? 5 евро

Спектакль "Следствие ведут Колобки"

Foto: Publicitātes foto

15 октября в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Следствие ведут Колобки". Сборник рассказов Эдуарда Успенского с таким же названием знаком многим по одноименному мультипликационному сериалу Александра Татарского. С забавной парой сыщиков – Шефом и Коллегой или братьями Колобками – теперь смогут познакомиться и зрители Латвийского театра кукол.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Научное шоу "Тайны звука"

15 октября на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет научное шоу для школьников "Тайны звука". Представление даст возможность увидеть звук, почувствовать звук и узнать много нового: откуда берется звук, как можно менять его громкость не совсем обычным способом. В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

СКОЛЬКО? 7 евро

Спектакль "Вождь краснокожих"

15 октября в Studio 69 можно увидеть спектакль "Вождь краснокожих" по знаменитому произведению О. Генри в постановке Классического театра Пушкинского лицея. Двое проходимцев похищают сына богача с целью выкупа. 9-летний пленник, который принимает все это за игру, очень скоро заставит своих похитителей пожалеть о содеянном.

СКОЛЬКО? 5 евро

Концерт Макса Барских

Foto: Publicitātes foto

14 октября в Studio 69 пройдет выступление популярного украинского музыканта и исполнителя Макса Барских. Дебют Макса Барских на большой сцене состоялся в 2008 году, а уже в 2010 году популярность исполнителя достигла границ России, Казахстана и Прибалтики. Музыку и тексты, которые исполняет Макс Барских, он пишет сам.

СКОЛЬКО? 30 евро

Концерт Жана-Мари Машадо и Дидье Итусарри

15 октября во Дворце культуры Ziemeļblāzma пройдет концерт дуэта, участниками которого являются два музыканта из Франции — пианист Жан-Мари Машадо и аккордеонист Дидье Итусарри. В Риге они представят публике композиции, вошедшие в их первый совместный альбом, выпущенный в феврале этого года.

СКОЛЬКО? 5 евро

Спектакль "Сон в летнюю ночь"

Foto: Publicitātes foto

14 октября в рамках фестиваля "Золотая маска в Латвии" на сцене театра "Дайлес" можно увидеть шекспировский "Сон в летнюю ночь" в постановке московского театра "Мастерская П.Н. Фоменко". Елена влюблена в Деметрия, Деметрий влюблен в Гермию, а Гермия – в Лизандра. Впрочем, это взаимно. Есть еще отец Гермии, который смешивает все карты, пытаясь выдать дочь за нелюбимого Деметрия. И герцог Тезей ему в этом как будто даже потакает. Ночью молодые люди сбегают подальше от афинского закона и родительских советов – в герцогский лес, где они будут окончательно запутаны (и распутаны!) чарами царя эльфов Оберона и его рассеянного помощника Робина.

СКОЛЬКО? 20-60 евро

Спектакль "Песочные человечки"

14 октября молодежный театр "Общество свободных актеров" приглашает на спектакль "Песочные человечки" по пьесе Яны Добревой. В некоей приемной случай свел четырех женщин – двух юных и двух постарше. У каждой — своя судьба, страхи и надежды, радости и печали. Далеко не сразу им удается услышать друг друга, но все же объединяет их нечто большее, чем совместное ожидание у закрытой двери.

СКОЛЬКО? 8-12 евро

Трансляция спектакля "Центр тяжести"

14 октября в Доме Москвы в рамках фестиваля "Театральная Москва" пройдет трансляция фильма-спектакля "Центр тяжести" по мотивам повести Ирины Ясиной "История болезни". Это простой, интересный, и страшный, и жизнеутверждающий спектакль о том, что происходит с человеком после убийственного диагноза врача. О том, что и с таким диагнозом можно и нужно жить, бороться, работать. В ролях: Алена Бабенко, Евгения Симонова, Вера Бабичева, Сергей Голомазов.

СКОЛЬКО? 7 евро

Спектакль "Медея"

Foto: Aigars Altenbergs

14 октября Рижский русский театр им. Михаила Чехова представит спектакль "Медея" с актрисой Гуной Зариней в главной роли. Могущественная волшебница Медея, дочь царя Колхиды и внучка Бога солнца Гелиоса, полюбив Ясона, предводителя аргонавтов, помогает ему добыть золотое руно, бежит с ним в Грецию, становится матерью двух сыновей. Приют они нашли в Коринфе, где через несколько лет Ясон задумал жениться на дочери местного царя. И тогда Медея решает отомстить...

СКОЛЬКО? 7-17 евро

Концерт "Променад южного солнца"

14 октября в бельэтажном зале Латвийской национальной оперы пройдет концерт Марлены Кейне (сопрано), Михаила Чульпаева (тенор) и Агнесе Эглини (фортепиано). В программу вошли произведения испанских, итальянских и французских композиторов — канцоны, романсы, любовные дуэты.

СКОЛЬКО? 10 евро

Концерт органной музыки

Foto: Publicitātes foto

15 октября в 14.00 церкви св. Павла пройдет концерт органной музыки с участием Эрики Йоните (сопрано), Ирины Вылегжаниной (виолончель), Ливы Томини (скрипка) и Яны Зарини (фортепиано). В программе концерта — музыка эпохи барокко (Вивальди, Бах, Гендель).

СКОЛЬКО? Вход за пожертвования

Осенний фестиваль камерной музыки

С 5 по 20 октября вновь проходит ежегодный осенний фестиваль камерной музыки, который является наиболее значимым и богатым традициями фестивалем камерной музыки в Латвии. Рижские концерты проходят в залах Большой и Малой гильдии.

СКОЛЬКО? 7-25 евро

Выставка "Название не имеет значения"

Foto: Ilmārs Znotiņš

С 7 октября по 19 ноября в главном здании Латвийского Национального художественного музея проходит выставка современного искусства "Название не имеет значения", на которой 32 латвийских художника представят свои новые произведения. Многие авторы имеют немалый опыт международных выставок. Художники применяют широкий спектр изобразительных медиа – от рисунка, видео и фотографии до объектов и инсталляций. Для лучшей ориентации по экспозиции посетители смогут воспользоваться бесплатным путеводителем.

СКОЛЬКО? 2-6 евро