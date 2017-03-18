Чем заняться в выходные: школа детективов, человек с гармошкой и звери в опере

Если вы не составили планы на ближайший уикенд, наша афиша вам поможет. В ней собраны самые интересные городские мероприятия.

Кукольный спектакль "Пиноккио"

Foto: Vadims Straume

18 марта в Латвийском театре кукол маленьких зрителей ждет встреча с героями сказки "Пиноккио". Это необычная версия известной сказки поставлена голландским режиссером Яном Виллемом ван ден Боссом – главный герой рожден не деревянной куклой, а ... скелетом. Спектакль поставлен в стиле итальянской commedia dell'arte. Но главное в нем – превращение Пиноккио в настоящего мальчика. Создатели спектакля предлагают смотреть на всю эту историю как на игру. В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 15 – на русском.

Цена билета - 6-12,50 евро

Научное шоу "Школа детективов"

Foto: LETA

18 марта в зале отеля Gutenbergs ждут всех, кто хочет стать настоящим детективом. Дети узнают, что такое улики, как отличить кровь от любой красной жидкости, как снять собственные отпечатки пальцев и разберутся в том, как устроена водородная хлопушка. Они научатся безошибочно составлять фоторобот, проявлять невидимые чернила, разгадывать шифры и многое другое.

Цена билета - 21 евро

Концертное представление "Милые песенки"

19 марта в концертном зале Spīķeri пройдет музыкальное представление цикла "Для самых маленьких" Латвийского национального симфонического оркестра. На этот раз маленьких слушателей ждут добрые песенки латвийских композиторов о солнышке, о маме, о друзьях и обо всем на свете. Представление проходит на русском языке.

Цена билета - 7 евро

Спектакль "Птичья опера"

19 марта в Латвийской национальной опере состоится показ постановки для детей "Птичья опера". Доктор Дулитл и его друзья всегда готовы поспешить на помощь тем, с кем приключилась какая-нибудь беда. Птицы и звери ни на миг не теряют самообладания: они находят таинственно пропавшую канарейку, ловко тушат пожар и даже успешно ставят оперу.

Цена билета - 2,50-30 евро

Творческий вечер Владимира Познера

Foto: Publicitātes foto

18 марта в Доме конгрессов пройдет творческий вечер тележурналиста Владимира Познера. Тема вечера: "Противостояние Востока и Запада". В Познере интересно и удивительно все: история его семьи, путь в профессию, общественные, политические и чисто человеческие взгляды.

Цена билета - 30-60 евро

Концерт Тома Оделла

Foto: Publicitātes foto

18 марта в концертном зале Palladium в рамках мирового турне Wrong Crowd Tour выступит британский музыкант Том Оделл. В настоящее время на счету у музыканта уже два успешных альбома — Long Way Down и Wrong Crowd. Большинство песен Оделла – это фортепианные баллады, центральная роль в которых отводится звучанию фортепиано и его голоса, что особенно ценно в живых выступлениях.

Цена билета - 39 евро

Концерт Игоря Растеряева

18 марта в клубе Depo состоится концерт звезды YouTube Игоря Растеряева. Несколько лет назад он покорил Интернет своими простыми, но искренними песнями под гармошку, а сегодня выступает по всей России и ближнему зарубежью.

Цена билета - 30 евро

Вечер джаза и блюза

19 марта рижское рок-кафе открывает серию мероприятий "Джаз и блюз по воскресеньям" выступлениями эстонского джазового гитариста Яака Соара и латвийского саксофониста Вилниса Кундратса.

Цена билета - 8 евро

Литературный вечер с актером Яковом Рафальсоном

Foto: LETA

19 марта на корабле-ресторане Rīgas Pērle пройдет творческая встреча с известным латвийским актером Яковом Рафальсоном, хорошо знакомым нашему зрителю своими многочисленными работами в спектаклях Рижского Русского театра имени Михаила Чехова. В этот вечер он представит зрителям произведение писателя Юрия Даниэля "Человек из Минапа".

Цена билета - 15 евро

Спектакль "Медея"

Foto: Aigars Altenbergs

18 марта Рижский русский театр им. Михаила Чехова представит спектакль "Медея" с актрисой Гуной Зариней в главной роли. "Медея" - первый проект Владислава Наставшева в Рижском русском театре. Могущественная волшебница Медея, дочь царя Колхиды и внучка Бога солнца Гелиоса, полюбив Ясона, предводителя аргонавтов, помогает ему добыть золотое руно, бежит с ним в Грецию, становится матерью двух сыновей. Приют они нашли в Коринфе, где через несколько лет Ясон задумал жениться на дочери местного царя. И тогда Медея решает отомстить...

Цена билета - 7-17 евро

Комедия "Французский пасьянс"

19 марта во Дворце культуры "Зиемельблазма" театральная студия "КарДан" представит спектакль "Французский пасьянс" по пьесе Марка Камолетти "Ох, уж эта Анна". Муж, зная, что дома никого не будет, решает привести домой любовницу. Жена решает поступить точно так же и приводит в дом любовника. Но на счастье у них есть Анна, глуповатая, на первый взгляд, служанка, которая наилучшим образом "разруливает" пикантную ситуацию.

Цена билета - 7 евро

Концерт камерной музыки

Foto: Shutterstock

18 марта в Бельэтажном зале Латвийской национальной оперы пройдет концерт Инги Сунепы (виолончель), Светланы Окунь (скрипка) и Юриса Жвикова (фортепиано). В программе — произведения латышских композиторов Ромуальда Калсонса, Петериса Васкса и Яниса Иванова.

Цена билета - 10 евро

Трансляция вечера современной хореографии в Большом театре

Foto: Shutterstock

19 марта в Доме Москвы в рамках проекта "Большой балет в кино" рижане могут увидеть трансляцию вечера современной хореографии в Большом театре. В программе вечера: "Вариации на тему Франка Бриджа" Ханса Ван Манена, "Совсем недолго вместе" Пола Лайтфута и Соль Леон и "Русские сезоны" Алексея Ратманского.

Цена билета - 14 евро

Открытие фестиваля Windstream

19 марта в Большой гильдии пройдет концерт открытия фестиваля Windstream с участием оркестра Rīga. В программе — произведения Луиса Серрано Аларкона, Роберта Рассела Беннетта, Манфреда Шнайдера и Джорджа Гершвина.

Цена билета - 10-20 евро

Выставка старинных фотоаппаратов

Foto: Shutterstock

В музее "Рижский центр югендстиля" с 15 марта по 5 мая можно увидеть экспозицию фотоаппаратов начала XX века. 18 марта в рамках выставки музей приглашает на экскурсию-лекцию историка фотографии Петериса Корсака, который расскажет о развитии фотографии в Латвии и фотосалонах Риги.

Цена билета - 2,50 – 7 евро