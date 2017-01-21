Чем заняться в выходные: шоу для отличников, Ваенга и Фигаро из мыльной оперы

Если вы еще не составили планы на уикенд, загляните в нашу афишу выходного дня.

Кукольный спектакль "Коза и семеро козлят"

21 января в Латвийском театре кукол покажут спектакль "Коза и семеро козлят" - о бабушке, которая очень любит рассказывать сказки. Жаль только, что внуки выросли и редко ее навещают. Поэтому бабушка свои сказки рассказывает поселившимся у нее веселым гномикам. И тогда гномики становятся козлятами, бабушка – козой, и появляется даже Волк, и у них получается своя сказка.

Цена билета - 6-12,50 евро

Передвижная выставка "Бал роботов"

Foto: AP/Scanpix

С 21 января в помещениях Elkor Plaza откроется выставка робототехники с участием 20 роботов, созданных в 12 странах мира. "Бал роботов" - это уникальный проект, позволяющий людям встретиться с разными по назначению роботами, выполняющими как практические, так и чисто развлекательные функции. Посетители смогут увидеть робота из дерева в форме птичьей клетки, робот Микеланджело покажет умение рисовать пейзажи на бумаге, дереве и стекле, а Социробот продемонстрирует способность выражать эмоции.

Цена билета - 8-15 евро

Экскурсия по Латвийской Национальной опере

22 января ЛНО предлагает экскурсию по зданию оперы – уникальному архитектурному шедевру XIX века. Экскурсоводы покажут историческое здание Оперы, расскажут об истории театра и познакомят с закулисьем.

Продолжительность: 45 минут. Экскурсия пройдет на английском (в 14.00) и латышском (в 15.00) языке.

Цена билета - 3-8 евро



Научное шоу для детей "Что должен знать каждый школьник"

22 января на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет захватывающее шоу о физике и химии "Что должен знать каждый школьник". В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

Шоу адресовано всем, кто хочет быть отличником. Дети и их родители увидят захватывающие опыты, которые потом смогут повторить дома. Интерактивное шоу позволит зрителям не только смотреть, но и принять участие в экспериментах под руководством профессоров Владислава и Мартиньша.

Цена билета - 7 евро

Концерт-лекция "Русский альбом"

Foto: Shutterstock

22 января в Латвийской Национальной библиотеке пройдет лекция-концерт из цикла "Новая филармония". Цикл включает шесть мультимедийных уникальных мероприятий и стал результатом сотрудничества фонда "Открытый мир" и "Фонда Германа Брауна". Зрители – школьники и их родители –познакомятся с величайшими эпохами в истории музыки, узнают тайны и легенды о музыкантах, музыкальных инструментах, произведениях.

Цена билета - 5 евро



Творческие мастерские соляных кристаллов для детей

Foto: Juris Boiko. Sāls kristāli 5 (1992)

22 января в Латвийском национальном художественном музее пройдут творческие мастерские для детей в возрасте от 4 до 12 лет. Дети узнают, какую роль играет соль в жизни человека, откроют ее внутреннюю природу и сами примут участие в волшебстве выращивания соляных кристаллов, создавая небольшие художественные произведения.

Детям дошкольного возраста — бесплатно, школьникам — 0,50 евро



Концерт "Высоцкий с нами"

21 января в помещениях Дома Рижской еврейской общины состоится концерт с участием исполнителей авторской песни, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. В программе — наиболее популярные песни артиста в исполнении латвийских бардов.

Цена билета - 5 евро

Концерт Елены Ваенги

Foto: Privātais arhīvs

22 января в Arēna Rīga выступит известная российская певица Елена Ваенга. В программе концерта — баллады, романсы, песни на стихи классиков и авторские композиции.

Цена билета - 30-60 евро



Спектакль "Опасный поворот"

21 января Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет комедию Шекспира "Два джентльмена из Вероны". Действие пьесы "Опасный поворот" развивается в уютном салоне загородного английского дома, где супружеская пара принимает гостей. Впереди – тихий, приятный вечер, но всего одна фраза вызывает лавину непредсказуемых событий: внезапные откровения и раскрывшиеся тайны переворачивают жизнь героев. А ведь все начинается со случайного замечания…

Цена билета - 7-15 евро



Опера "Макбет"

21 января в Латвийской национальной опере – постановка "Макбет" Джузеппе Верди по знаменитой трагедии Шекспира. Прославленный полководец Макбет выслушивает пророчество трех ведьм о том, что однажды он станет королем Шотландии. Макбетом и его супругой овладевает безудержная жажда власти, но путь на трон оказывается кровавым и ведет к безумию и смерти.

Цена билета - 5-30 евро

Трансляция балета "Спящая красавица"

Foto: Reuters/Scanpix

22 января в Доме Москвы в рамках проекта "Большой балет в кино" рижане могут увидеть балетный спектакль "Спящая красавица" в постановке Большого театра, хореография — Юрий Григорович. В день своего шестнадцатилетия заколдованная злой феей Карабосс принцесса Аврора погружается в сон на 100 лет. И только поцелуй принца сможет ее разбудить.

Цена билета - 14 евро

Комическая опера "Женитьба Фигаро"

22 января в Латвийской национальной опере покажут оперу "Женитьба Фигаро". Для латвийского зрителя этот спектакль будет первым знакомством с аргентинским режиссером Марсело Лобмардеро, постановки которого по достоинству оценили зрители и критики в Южной Америке и Европе. Действие комической оперы Моцарта в постановке ЛНО он решает в стилистике латиноамериканских телесериалов 1980-х годов, создавая экзотическую обстановку, насыщенную социальным и эротическим напряжением.

Цена билета - 5-30 евро

Выставка "Реформации — 500"

21 января в музее Рижская биржа открывается выставка "Реформации — 500. Западноевропейская графика. XV-XX века", посвященного 500-летию движения Реформации, которое отмечается в текущем году. Представленные в экспозиции работы отражают влияние изменений в религии на искусство и культуру последних пяти веков.

Цена билета - 2-3,50 евро