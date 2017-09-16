Чем заняться в выходные: спорт на Луцавсале, загадочные кости и оживающие картины

В ближайший уикенд столица предлагает большой выбор развлечений на самый любой вкус — семейные мероприятия, спортивные праздники, театральные премьеры, новые выставки и много другого. Если вы еще не составили план своего досуга, загляните в нашу афишу

День здорового образа жизни

Foto: Shutterstock

16 сентября на Луцавсале пройдет День здорового образа жизни. Мероприятие адресовано как тем, кто уже живет активной жизнью, так и тем, кто пока интересуется и ищет для себя наиболее подходящий способ заниматься физкультурой и спортом. Посетителей ждет обширная программа, в которую включены игры и соревнования, а также консультации медиков и специалистов.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Научное шоу "Умная Рига. Палеонтология"

Foto: DELFI / Andrius Ufartas

16-17 сентября проект "Умная Рига" представляет новое шоу "Палеонтология". Большое палеонтологическое приключение начинается с неприметного музейного экспоната — фрагмента кости с неясной этикеткой. Кропотливо собирая улики, участники программы начинают постепенно раскручивать сюжет и узнавать все больше ошеломляющих фактов о таинственном животном.

СКОЛЬКО? 27 евро

Открытие Спортивного квартала

Foto: F64

16 сентября в 12:00 состоится торжественное открытие нового Центрального спортивного квартала (бывший стадион ЛУ). На открытии выступят известные латвийские музыканты и спортсмены. Также пройдут различные спортивные эстафеты для детей и взрослых.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Ярмарка в квартале Калнциема

Foto: Shutterstock

16 сентября в квартале Калнциема пройдет традиционная ярмарка товаров фермерских хозяйств и ремесленников. А детей ждут на увлекательные занятия о безопасности, где можно будет познакомиться с работой полиции, а полицейский пес Ротто расскажет о правилах безопасности на дорогах.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Спектакль "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"

Foto: Kadrs no video

16 сентября в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Это спектакль для всей семьи — для маленьких зрителей это чудесная история о добром летающем человечке, а родители смогут посмеяться над карикатурной семейкой. В спектакле используются пиротехнические эффекты. В 11 часов постановку покажут на латышском языке, в 15 — на русском.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Дни грибов в Музее природы

Foto: LETA

С 13 по 17 сентября в Латвийском музее природы проходят ежегодные Дни грибов. Состав экспозиции меняется ежедневно, и в ней можно увидеть как привычные нам боровики, лисички и сыроежки, так и редко встречающиеся в Латвии грибы. Будут представлены также и ядовитые представители этого семейства растений. Эксперты расскажут, какие грибы можно употреблять в пищу, а какие очень опасны, а также поделятся своими рецептами приготовления блюд из грибов.

СКОЛЬКО? 0,90-1,80 евро

Концерт Карлиса Казакса

Foto: LETA

17 сентября в кафе Дворца культуры "Зиемельблазма" с сольным концертом выступит латвийский композитор и исполнитель Карлис Казакс. Музыкант известен также как автор музыки к спектаклям "Эмиль и берлинские мальчики" (Латвийский театр кукол) и "Записки юного врача" (Латвийский национальный театр). Записал два альбома колыбельных песен для детей.

СКОЛЬКО? 8 евро

Рижский международный кинофестиваль

Foto: Publicitātes foto

До 17 сентября в столице проходит ежегодный Рижский международный фестиваль. Программа очень большая и включает в себя несколько секций — конкурсные смотры, премьеры, документальное кино, дискуссии и встречи, а также особую детскую программу. В целом ожидается более 90 киносеансов, а показы пройдут в Splendid Palace, K.Suns и Kino Bize.

СКОЛЬКО? 3-5 евро

Спектакль "Продавец дождя"

Foto: PantherMedia/Scanpix

16 сентября молодежный театр "Общество свободных актеров" приглашает на спектакль "Продавец дождя" по пьесе американского драматурга Н. Ричарда Нэша. В доме фермера Карри в самый разгар страшной засухи появляется обаятельный мошенник Билл Старбак, предлагающий "продать" столь необходимый всем дождь. Единственное условие, которое выдвигает Старбак, — верить в возможность чуда. И оно случается.

СКОЛЬКО? 8-12 евро

Спектакль "Человек, который платит"

17 сентября на сцене Дома Москвы театр "Абажур" покажет комедию "Человек, который платит". Главный герой, состоятельный Александр Амилькар решил, что счастье можно купить за деньги, и за солидные гонорары нанимает трех незнакомцев. Актриса Элеонора должна сыграть любящую жену, проститутка Клео – послушную дочь, а безработный Геноле – верного друга. Лишь одно условие стоит перед "актерами", нанятыми Александром — ни при каких обстоятельствах не выдавать истинных чувств. Все так вживаются в свои роли, что уже невозможно различить: где игра, а где – реальная жизнь.

СКОЛЬКО? 6,30-15 евро

Опера "Мадам Баттерфляй"

Foto: F64

16 сентября в Латвийской национальной опере – постановка "Мадам Баттерфляй" на музыку Джакомо Пуччини. Спектакль рассказывает о несбыточной любви юной гейши Чио-Чио-Сан к американскому офицеру, цинично погубившему девушку.

СКОЛЬКО? 5-37 евро

Выставка "Параллельно"

Foto: F64

С 6 сентября по 29 октября в выставочном зале "Арсенал" одновременно проходят две персональные выставки художников Вии Зарини и Каспара Зариньша, которые авторы объединили в общий проект под названием "Параллельно". Оба автора могут работать бок о бок, в одной мастерской, так как каждый из них нашёл свой путь в искусстве, который определяется собственным характером и внутренней живописной структурой. Поэтому и выставки они могут устраивать параллельно, поскольку являются столь разными, сколь и самодостаточными.

СКОЛЬКО? 2-3,50 евро

Выставка Кристине Луизы Авотини "Река снов"

Foto: Publicitātes foto

С 15 сентября по 15 октября в Квартале искусства и технологий пройдет выставка "Река снов" известной латвийской художницы Кристине Луизы Авотини. Выставка необычная, на которой с помощью современных технологий работы художницы "оживают" под музыку. Часть экспозиции уже была показана в 2015-м году и вызвала огромный интерес, сейчас к ней добавлены картины, созданные художницей за прошедшие два года.

СКОЛЬКО? 4-32 евро