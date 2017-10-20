Чем заняться в выходные: темное прошлое Центрального рынка и Стоянов для своих

Если вы еще не составили планы досуга на грядущие выходные, обязательно загляните в нашу афишу, где мы собрали все самое интересное, что будет происходить в столице в ближайшие дни.

Экскурсия по Латвийской Национальной опере

Foto: LETA

21 октября ЛНО предлагает экскурсию по зданию оперы – уникальному архитектурному шедевру XIX века. Экскурсоводы покажут историческое здание Оперы, расскажут об истории театра и познакомят с закулисьем.

Продолжительность: 45 минут. Экскурсия пройдет на английском языке в 14 часов, на латышском – в 15 часов.

СКОЛЬКО? 3-8 евро

Спектакль "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"



Foto: Kadrs no video

21 октября в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Это спектакль для всей семьи — для маленьких зрителей это чудесная история о добром летающем человечке, а родители смогут посмеяться над карикатурной семейкой. В спектакле используются пиротехнические эффекты. В 11 часов постановку покажут на русском языке, в 15 — на латышском.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Научное шоу "Что должен знать каждый школьник"

Foto: Shutterstock

21 октября на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет захватывающее шоу о физике и химии "Что должен знать каждый школьник". В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском. Шоу адресовано всем, кто хочет быть отличником. Дети и их родители увидят захватывающие опыты, которые потом смогут повторить дома. Интерактивное шоу позволит зрителям не только смотреть, но и принять участие в экспериментах под руководством профессоров Владислава и Мартиньша.

СКОЛЬКО? 7 евро

Мероприятие "Суббота для любознательных"

Foto: Shutterstock

21 октября в Латвийском музее природы пройдет "Суббота для любознательных", на которую приглашают семьи с детьми от 5 до 12 лет. В октябре темой познавательных занятий, которые проводит музейный педагог Элеонора Зуймача, будет "Год барсука". Требуется предварительная запись по тел. 67356039.

СКОЛЬКО? 0,90-1,80 евро (билет на выставку) + 5 евро (занятие)

Ярмарка и мастер-класс по дизайну для детей

Foto: Shutterstock

21 октября в Квартале Калнциема состоится традиционная ярмарка ремесленников и сельских хозяйств. А детей в это время ждут на мастер-классе по основам ремонта, где они смогут побыть дизайнерами и малярами.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Концерт группы The Rigans

21 октября в рижском рок-кафе пройдет концерт латвийской рок-группы The Rigans. Группа была основана в прошлом году, но уже выпустила полноценный альбом, в который вошли 11 композиций, на 4 из них сняты видеоклипы.

СКОЛЬКО? 10 евро

Концерт Юрия Стоянова

Foto: Sputnik/Scanpix

21 октября в Рижском Доме конгрессов с программой "Для своих" выступит Юрий Стоянов. В своем моноспектакле артист приглашает зрителей в воображаемое путешествие за кулисы своей личной и артистической жизни: делится воспоминаниями и наблюдениями, рассуждает о кино, театре, телевидении и программе "Городок" и поет.

СКОЛЬКО? 12-45 евро

Вечер блюза и джаза

Foto: PantherMedia/Scanpix

22 октября в рижском рок-кафе пройдет очередной концерт серии "Джаз и блюз по воскресеньям". На этот раз зрители встретятся с американкой Кэт Балоун (губная гармошка), итальянским музыкантом Стефано Рончи (гитара, вокал) и блюзовым гитаристом и певцом из Шотландии Дэйвом Аркари.

СКОЛЬКО? 8 евро

Музыкальное шоу с песочной анимацией "Титаник"

21 октября в Splendid Palace оркестр Sinfonietta Riga и художница Татьяна Гавриленко представят музыкально-песочное шоу "Титаник", воссозданное по следам одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Картины из песка художница создает непосредственно во время шоу, которое дублируется в высоком разрешении на большом экране. Во время концерта прозвучат композиции Чайковского, Шуберта, Рахманинова, Эрика Сати и других композиторов.

СКОЛЬКО? 20-24 евро

Спектакль "Фро"

21 октября Рижский русский театр им. Михаила Чехова представит спектакль "Фро", основой для которого стал одноименный рассказ Андрея Платонова. Произведение, по праву считающееся жемчужиной русской литературы. Завораживающе свежим, сочным и неожиданным языком Платонов говорит о семье и работе, о ближнем и дальнем – о любви, жизни и радости.

СКОЛЬКО? 7-17 евро

Презентация книги художника Вадима Верника

22 октября в 18 часов в Happy Art Museum рижский художник по мозаике Вадим Верник представит свой литературный дебют - книгу "Горлица". Книга рассказывает о первой любви, первой чувственности и первом эротическом опыте. Отрывки из книги прочтет сам автор. Ограничение - 18+.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Спектакль "Наш с тобою секрет"

21 октября молодежный театр "Общество свободных актеров" приглашает на спектакль "Наш с тобою секрет", который в театре называют "шуткой на семейную тему". В семейной жизни опасность подстерегает на каждом шагу. Казалось бы, поход в кино, что может быть безобиднее? Но выбор фильма может стать причиной развода, семейный праздник может перерасти в войну, а совместный поход в магазин сравним с 12 подвигами Геракла.

СКОЛЬКО? 10 евро

Концерт Бирмингемского духового оркестра

21 октября в Большой гильдии с мировой премьерой произведения композитора Мартина Эллерби "Парижские портреты" выступит Бирмингемский духовой оркестр — один из ведущих британских любительских духовых оркестров.

СКОЛЬКО? 3-7 евро

Балет "Спящая красавица"

Foto: Shutterstock

21 октября балетная труппа ЛНО покажет спектакль "Спящая красавица" на музыку Петра Чайковского. Сказка об уснувшей столетним сном прекрасной принцессе, которую пробуждает поцелуй отважного принца. В балете сохранена оригинальная хореография Мариуса Петипа.

СКОЛЬКО? 2,50-35 евро

Рижский фестиваль A Capella

С 20 по 22 октября в столице проходит фестиваль вокальной музыки с участием выдющихся исполнителей как из Латвии, так и из других стран. Среди участников - The Swingles, Solala, Latvian Voices и другие.

СКОЛЬКО? 10-28 евро

Опера "Турайдская роза"

Foto: Publicitātes attēls

Латвийская национальная опера 22 октября покажет постановку "Турайдская роза". Опера Зигмара Лиепиньша на либретто Каспара Димитерса "Турайдская Роза" - это новая, музыкально и драматургически переработанная редакция оперы "От розы и крови". Рассказ о событиях 1620 года, герои которых продолжают жить в своих страстях, что побудило дирижера Мартиньша Озолиньша и режиссера Инару Слуцку показать эту мелодическую драму как вневременную легенду.

СКОЛЬКО? 5-33 евро

Экскурсия по Рижскому центральному рынку

Foto: F64

22 октября рижан и гостей столицы приглашают на экскурсию по Рижскому центральному рынку — одной из главных достопримечательностей нашего города. О том, что когда-то павильоны рынка были ангарами для дирижаблей, знают, пожалуй все. Но история хранит много других интересных историй — например, о посещении молочного павильона Сталиным, о темном прошлом подземного туннеля и других. В 11 часов экскурсия пройдет на латышском языке, в 14 — на английском.

СКОЛЬКО? 10 евро