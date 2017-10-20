Чем заняться в выходные: темное прошлое Центрального рынка и Стоянов для своих

Экскурсия по Латвийской Национальной опере
21 октября ЛНО предлагает экскурсию по зданию оперы – уникальному архитектурному шедевру XIX века. Экскурсоводы покажут историческое здание Оперы, расскажут об истории театра и познакомят с закулисьем.
Продолжительность: 45 минут. Экскурсия пройдет на английском языке в 14 часов, на латышском – в 15 часов.
СКОЛЬКО? 3-8 евро
Спектакль "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"
21 октября в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Это спектакль для всей семьи — для маленьких зрителей это чудесная история о добром летающем человечке, а родители смогут посмеяться над карикатурной семейкой. В спектакле используются пиротехнические эффекты. В 11 часов постановку покажут на русском языке, в 15 — на латышском.
СКОЛЬКО? 6-12,50 евро
Научное шоу "Что должен знать каждый школьник"
21 октября на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет захватывающее шоу о физике и химии "Что должен знать каждый школьник". В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском. Шоу адресовано всем, кто хочет быть отличником. Дети и их родители увидят захватывающие опыты, которые потом смогут повторить дома. Интерактивное шоу позволит зрителям не только смотреть, но и принять участие в экспериментах под руководством профессоров Владислава и Мартиньша.
СКОЛЬКО? 7 евро
Мероприятие "Суббота для любознательных"
21 октября в Латвийском музее природы пройдет "Суббота для любознательных", на которую приглашают семьи с детьми от 5 до 12 лет. В октябре темой познавательных занятий, которые проводит музейный педагог Элеонора Зуймача, будет "Год барсука". Требуется предварительная запись по тел. 67356039.
СКОЛЬКО? 0,90-1,80 евро (билет на выставку) + 5 евро (занятие)
Ярмарка и мастер-класс по дизайну для детей
21 октября в Квартале Калнциема состоится традиционная ярмарка ремесленников и сельских хозяйств. А детей в это время ждут на мастер-классе по основам ремонта, где они смогут побыть дизайнерами и малярами.
СКОЛЬКО? Бесплатно
21 октября в рижском рок-кафе пройдет концерт латвийской рок-группы The Rigans. Группа была основана в прошлом году, но уже выпустила полноценный альбом, в который вошли 11 композиций, на 4 из них сняты видеоклипы.
СКОЛЬКО? 10 евро
21 октября в Рижском Доме конгрессов с программой "Для своих" выступит Юрий Стоянов. В своем моноспектакле артист приглашает зрителей в воображаемое путешествие за кулисы своей личной и артистической жизни: делится воспоминаниями и наблюдениями, рассуждает о кино, театре, телевидении и программе "Городок" и поет.
СКОЛЬКО? 12-45 евро
22 октября в рижском рок-кафе пройдет очередной концерт серии "Джаз и блюз по воскресеньям". На этот раз зрители встретятся с американкой Кэт Балоун (губная гармошка), итальянским музыкантом Стефано Рончи (гитара, вокал) и блюзовым гитаристом и певцом из Шотландии Дэйвом Аркари.
СКОЛЬКО? 8 евро
Музыкальное шоу с песочной анимацией "Титаник"
21 октября в Splendid Palace оркестр Sinfonietta Riga и художница Татьяна Гавриленко представят музыкально-песочное шоу "Титаник", воссозданное по следам одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Картины из песка художница создает непосредственно во время шоу, которое дублируется в высоком разрешении на большом экране. Во время концерта прозвучат композиции Чайковского, Шуберта, Рахманинова, Эрика Сати и других композиторов.
СКОЛЬКО? 20-24 евро
21 октября Рижский русский театр им. Михаила Чехова представит спектакль "Фро", основой для которого стал одноименный рассказ Андрея Платонова. Произведение, по праву считающееся жемчужиной русской литературы. Завораживающе свежим, сочным и неожиданным языком Платонов говорит о семье и работе, о ближнем и дальнем – о любви, жизни и радости.
СКОЛЬКО? 7-17 евро
Презентация книги художника Вадима Верника
22 октября в 18 часов в Happy Art Museum рижский художник по мозаике Вадим Верник представит свой литературный дебют - книгу "Горлица". Книга рассказывает о первой любви, первой чувственности и первом эротическом опыте. Отрывки из книги прочтет сам автор. Ограничение - 18+.
СКОЛЬКО? Бесплатно
Спектакль "Наш с тобою секрет"
21 октября молодежный театр "Общество свободных актеров" приглашает на спектакль "Наш с тобою секрет", который в театре называют "шуткой на семейную тему". В семейной жизни опасность подстерегает на каждом шагу. Казалось бы, поход в кино, что может быть безобиднее? Но выбор фильма может стать причиной развода, семейный праздник может перерасти в войну, а совместный поход в магазин сравним с 12 подвигами Геракла.
СКОЛЬКО? 10 евро
Концерт Бирмингемского духового оркестра
21 октября в Большой гильдии с мировой премьерой произведения композитора Мартина Эллерби "Парижские портреты" выступит Бирмингемский духовой оркестр — один из ведущих британских любительских духовых оркестров.
СКОЛЬКО? 3-7 евро
21 октября балетная труппа ЛНО покажет спектакль "Спящая красавица" на музыку Петра Чайковского. Сказка об уснувшей столетним сном прекрасной принцессе, которую пробуждает поцелуй отважного принца. В балете сохранена оригинальная хореография Мариуса Петипа.
СКОЛЬКО? 2,50-35 евро
С 20 по 22 октября в столице проходит фестиваль вокальной музыки с участием выдющихся исполнителей как из Латвии, так и из других стран. Среди участников - The Swingles, Solala, Latvian Voices и другие.
СКОЛЬКО? 10-28 евро
Латвийская национальная опера 22 октября покажет постановку "Турайдская роза". Опера Зигмара Лиепиньша на либретто Каспара Димитерса "Турайдская Роза" - это новая, музыкально и драматургически переработанная редакция оперы "От розы и крови". Рассказ о событиях 1620 года, герои которых продолжают жить в своих страстях, что побудило дирижера Мартиньша Озолиньша и режиссера Инару Слуцку показать эту мелодическую драму как вневременную легенду.
СКОЛЬКО? 5-33 евро
Экскурсия по Рижскому центральному рынку
22 октября рижан и гостей столицы приглашают на экскурсию по Рижскому центральному рынку — одной из главных достопримечательностей нашего города. О том, что когда-то павильоны рынка были ангарами для дирижаблей, знают, пожалуй все. Но история хранит много других интересных историй — например, о посещении молочного павильона Сталиным, о темном прошлом подземного туннеля и других. В 11 часов экскурсия пройдет на латышском языке, в 14 — на английском.
СКОЛЬКО? 10 евро