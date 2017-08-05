Чем заняться в выходные: возвращение Колобков, Фестиваль ремесел и косплей

Грядущий уикенд обещает много интересного всем, кто проведет выходные в столице — от малышей до их родителей и бабушек и дедушек.

Ярмарка и творческая мастерская в Квартале Калнциема

Foto: DELFI

5 августа в Квартале Калнциема состоится грандиозная ярмарка современных аксессуаров от дизайнеров Латвии, Литвы и Эстонии. На ярмарке с большими скидками будут представлены модели не только этого сезона, но и коллекций осень-зима 2017. Особые гости — итальянская обувная марка LiliMill. Детей же в это время ждут в творческой мастерской по изготовлению украшений, который проведет художница Кристине Нуке-Пантелеева. Музыкальное настроение будет создавать DJ SimonGroove.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Спектакль "Следствие ведут Колобки"

Foto: Publicitātes foto

Труппа Латвийского театра кукол первой из служителей подмостков вернулась из летнего отпуска и 5 августа приглашает на спектакль "Следствие ведут Колобки". Сборник рассказов Эдуарда Успенского с таким же названием знаком многим по одноименному мультипликационному сериалу Александра Татарского. С забавной парой сыщиков – Шефом и Коллегой или братьями Колобками – теперь смогут познакомиться и зрители Латвийского театра кукол.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Научное представление для детей и взрослых

Foto: F64

6 августа во дворце культуры "Зиемельблазма" ждут всех, кто любит науку и интересуется познанием окружающего мира. Научный театр Laboratorium приглашает детей и их родителей на интерактивное представление, полное научных открытий.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Фестиваль ремесленного искусства

Foto: Publicitātes foto

5 и 6 августа в Латвийском этнографическом музее пройдет Фестиваль ремесленного искусства. В отличие от ярмарки, проходящей ежегодно в июне, на фестивале представлены изделия ремесленников, работающих не только с традиционными материалами, но и тех, кто использует современные технологии и дизайн, объединяя искусство и практичность. В рамках фестиваля также пройдет Праздник любительских театров малых городов и волостей.

СКОЛЬКО? 4-8,50 евро

Фестиваль UniCon 2016

Foto: Publiciātes foto

5-6 августа в выставочном комплексе "Кипсала" пройдет фестиваль UniCon (UniversalConvention). UniCon – это двухдневное международное мероприятие, на котором поклонники разных, но близких по духу, хобби и увлечений могут поделится опытом, впечатлениями или же познакомиться с чем-то новым. Основным мотивом мероприятия являются комиксы, киберспорт и косплей, так как мероприятие формировалось под влиянием западных Comic Con'ов. Кроме основных тем, мероприятие включает в себя и выставочную IT/gamedev часть, традиционную и популярную японскую культуру, презентации, мастер-классы, настольные и ролевые игры, а также многое другое.

СКОЛЬКО? 17-24 евро

Прогулка по Даугаве на паруснике Lībava

Foto: Maris Morkans

5 августа команда парусника "Либава" приглашает в путешествие в историю по Даугаве. На борту судна могут удобно разместиться до сорока человек, а от непогоды можно укрыться в уютной кают-компании.

СКОЛЬКО? 15-30 евро

Концерт Fly Love

Foto: F64

5 августа в джазовом клубе Pashkevich Jazz Club пройдет концерт Fly Love. В нем примут участие: Иоланта Гулбе-Пашкевича (вокал), Денис Пашкевич (саксофон, флейта), Мадарс Калниньш (клавишные), Нефф Иризарри (гитара), Джеймс Томас (бас, вокал), Тоомас Рулл (перкуссия).

СКОЛЬКО? 20 евро

Выставка "Золотая классика русского искусства. XIX век"

Foto: LETA

5 августа в музее Рижская биржа открывается выставка "Золотая классика русского искусства. XIX век". Экспозиция познакомит зрителей с лучшими произведениями выдающихся мастеров того времени. На выставке представлено 150 экспонатов живописи, графики, скульптуры, а также декоративно-прикладного искусства – фарфора, стекла, лаковых и серебряных изделий. Главные стилистические направления, основанные на материале коллекции, – романтизм и проявление реализма второй половины XIX века.

СКОЛЬКО? 2-7 евро