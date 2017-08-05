Ярмарка и творческая мастерская в Квартале Калнциема

Чем заняться в выходные: возвращение Колобков, Фестиваль ремесел и косплей
Foto: DELFI

5 августа в Квартале Калнциема состоится грандиозная ярмарка современных аксессуаров от дизайнеров Латвии, Литвы и Эстонии. На ярмарке с большими скидками будут представлены модели не только этого сезона, но и коллекций осень-зима 2017. Особые гости — итальянская обувная марка LiliMill. Детей же в это время ждут в творческой мастерской по изготовлению украшений, который проведет художница Кристине Нуке-Пантелеева. Музыкальное настроение будет создавать DJ SimonGroove.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Спектакль "Следствие ведут Колобки"

Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

Труппа Латвийского театра кукол первой из служителей подмостков вернулась из летнего отпуска и 5 августа приглашает на спектакль "Следствие ведут Колобки". Сборник рассказов Эдуарда Успенского с таким же названием знаком многим по одноименному мультипликационному сериалу Александра Татарского. С забавной парой сыщиков – Шефом и Коллегой или братьями Колобками – теперь смогут познакомиться и зрители Латвийского театра кукол.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Научное представление для детей и взрослых

Чем заняться в выходные: возвращение Колобков, Фестиваль ремесел и косплей
Foto: F64

6 августа во дворце культуры "Зиемельблазма" ждут всех, кто любит науку и интересуется познанием окружающего мира. Научный театр Laboratorium приглашает детей и их родителей на интерактивное представление, полное научных открытий.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Фестиваль ремесленного искусства

Чем заняться в выходные: возвращение Колобков, Фестиваль ремесел и косплей
Foto: Publicitātes foto

5 и 6 августа в Латвийском этнографическом музее пройдет Фестиваль ремесленного искусства. В отличие от ярмарки, проходящей ежегодно в июне, на фестивале представлены изделия ремесленников, работающих не только с традиционными материалами, но и тех, кто использует современные технологии и дизайн, объединяя искусство и практичность. В рамках фестиваля также пройдет Праздник любительских театров малых городов и волостей.

СКОЛЬКО? 4-8,50 евро

Фестиваль UniCon 2016

Чем заняться в выходные: возвращение Колобков, Фестиваль ремесел и косплей
Foto: Publiciātes foto

5-6 августа в выставочном комплексе "Кипсала" пройдет фестиваль UniCon (UniversalConvention). UniCon – это двухдневное международное мероприятие, на котором поклонники разных, но близких по духу, хобби и увлечений могут поделится опытом, впечатлениями или же познакомиться с чем-то новым. Основным мотивом мероприятия являются комиксы, киберспорт и косплей, так как мероприятие формировалось под влиянием западных Comic Con'ов. Кроме основных тем, мероприятие включает в себя и выставочную IT/gamedev часть, традиционную и популярную японскую культуру, презентации, мастер-классы, настольные и ролевые игры, а также многое другое.

СКОЛЬКО? 17-24 евро

Прогулка по Даугаве на паруснике Lībava

Либава
Foto: Maris Morkans

5 августа команда парусника "Либава" приглашает в путешествие в историю по Даугаве. На борту судна могут удобно разместиться до сорока человек, а от непогоды можно укрыться в уютной кают-компании.

СКОЛЬКО? 15-30 евро

Концерт Fly Love

Чем заняться в выходные: возвращение Колобков, Фестиваль ремесел и косплей
Foto: F64

5 августа в джазовом клубе Pashkevich Jazz Club пройдет концерт Fly Love. В нем примут участие: Иоланта Гулбе-Пашкевича (вокал), Денис Пашкевич (саксофон, флейта), Мадарс Калниньш (клавишные), Нефф Иризарри (гитара), Джеймс Томас (бас, вокал), Тоомас Рулл (перкуссия).

СКОЛЬКО? 20 евро

Выставка "Золотая классика русского искусства. XIX век"

Чем заняться в выходные: возвращение Колобков, Фестиваль ремесел и косплей
Foto: LETA

5 августа в музее Рижская биржа открывается выставка "Золотая классика русского искусства. XIX век". Экспозиция познакомит зрителей с лучшими произведениями выдающихся мастеров того времени. На выставке представлено 150 экспонатов живописи, графики, скульптуры, а также декоративно-прикладного искусства – фарфора, стекла, лаковых и серебряных изделий. Главные стилистические направления, основанные на материале коллекции, – романтизм и проявление реализма второй половины XIX века.

СКОЛЬКО? 2-7 евро