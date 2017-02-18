Чем заняться в выходные: зимние яблоки, сказки Пушкина и Баста

Если вы еще не составили планы на грядущий уикенд, наша афиша вам поможет. В ней вы традиционно найдете множество мероприятий, которые можно посетить с семьей, друзьями или второй половинкой.

Выставка зимних плодов

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С 16 по 19 февраля в Латвийском музее природы проходит выставка зимних даров природы, где представлено более 200 выращиваемых в Латвии сортов. На выставке можно проконсультироваться со специалистами, приобрести приготовленные в экспериментальном перерабатывающем цехе цукаты, сушеные фрукты, соки, сиропы и другие продукты.

Цена билета - 0,71-2,13 евро

Научное шоу для детей "Что должен знать каждый школьник"

Foto: stock.xchng

18 февраля на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет захватывающее шоу о физике и химии "Что должен знать каждый школьник". В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

Шоу адресовано всем, кто хочет быть отличником. Дети и их родители увидят

захватывающие опыты, которые потом смогут повторить дома. Интерактивное шоу позволит зрителям не только смотреть, но и принять участие в экспериментах под руководством профессоров Владислава и Мартиньша.

Цена билета - 7 евро

Шоу "Наши любимые сказки Пушкина"

Foto: RIA Novosti/Scanpix

18 февраля в Доме конгрессов можно увидеть шоу для всей семьи "Наши любимые сказки Пушкина" с песочной анимацией, живой музыкой и чтецом. В программе прозвучат сказки "О рыбаке и рыбке", "О золотом петушке" и "О мертвой царевне и семи богатырях". Песочную анимацию украсит живая музыка, специально написанная для песочного шоу. Cказки рассказывает молодой актер театра Илья Баранов.

Цена билета - 5-12 евро

Экскурсия по Латвийской Национальной опере

Foto: F64

18 февраля ЛНО предлагает экскурсию по зданию оперы – уникальному архитектурному шедевру XIX века. Экскурсоводы покажут историческое здание Оперы, расскажут об истории театра и познакомят с закулисьем.

Продолжительность: 45 минут. Экскурсия пройдет на английском языке в 14 часов, на латышском – в 15 часов.

Цена билета - 3-8 евро

Кукольный спектакль "Приключения в волшебном лесу"

В Латвийском театре кукол 19 февраля маленьких зрителей ждет встреча с героями сказки "Приключения в волшебном лесу". События, происходящие в сказке Маргариты Старасте "Что происходит в Большом Лесу", оживают в красочном кукольном спектакле-мюзикле, сценография и куклы которого также базируются на оригинальных иллюстрациях писательницы.

В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.

Цена билета - 6-12,50 евро

Балет-фантазия "Карлсон летает"

Foto: Publicitātes foto

19 февраля в Латвийской национальной опере состоится показ балетной постановки для детей "Карлсон летает". Спектакль позволит маленьким зрителям пережить все знаменитые похождения Малыша и Карлсона — прогулку по крышам, ловлю воров, разыгрывание надутой домомучительницы фрекен Бок и утаскивание пышек. И, конечно, празднование дня рождения с восемью тортами и одной свечкой.

Цена билета - 2,50-30 евро

Творческая встреча с актером Яковом Рафальсоном

Foto: LETA

18 февраля на корабле-ресторане Rīgas Pērle пройдет творческая встреча с известным латвийским актером Яковом Рафальсоном, хорошо знакомым нашему зрителю своими многочисленными работами в спектаклях Рижского Русского театра имени Михаила Чехова.

Цена билета - 15 евро

Концерт рэпера Баста

Foto: Publicitātes foto

19 февраля в Arēna Rīga выступит известный российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко). Он представит рижанам свой новый альбом "Баста 5". Свое новое творение музыкант называет "мрачным и необычным". В альбом вошло много песен о любви, которые при этом звучат зловеще. Василий объясняет это так: "Вроде бы считается, что если про любовь, то это такая няшность, но я, как всякий взрослый человек, пришел к тому, что любовь — самый большой хардкор".

Цена билета - 17-50 евро

Комедия "ВДВ или Всем добрый вечер"

19 февраля в Доме конгрессов рижане увидят комедию по мотивам пьесы "Гарнир по-французски" Марка Камолетти, созданную под руководством Александра Балуева. Здесь он и продюсер, и режиссер, и исполнитель главной роли. Зрителям предстоит стать свидетелями событий, которые разворачивается в любовном четырёхугольнике, который совсем скоро превращается в пятиугольник. В ролях: Александр Балуев, Татьяна Абрамова, Агриппина Стеклова, Светлана Бельская и Юрий Михеенков.

Цена билета - 15-55 евро

Трансляция спектакля "Жизнь и судьба"

18 февраля в Доме Москвы в рамках фестиваля "Театральная Москва" пройдет трансляция спектакля "Жизнь и судьба" по роману Василия Гроссмана (Академический Малый драматический театр — театр Европы). 1943 год. Видный ученый Виктор Павлович Штрум возвращается в Москву из эвакуации. Он еврей и руководство института, в котором Штрум работает, постоянно напоминают ему об этом. Подвергнутый остракизму, выгнанный из Института, физик оказывается перед ужасной дилеммой: оставаться верным правде, науке, себе и погибнуть или признаться в несуществующих грехах и ошибках. В главных ролях: Татьяна Шестакова, Сергей Курышев, Елизавета Боярская, Данила Козловский, Сергей Козырев и другие.

Цена билета - 7 евро

Спектакль "Любить"

19 февраля Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "любить" по пьесе Виктории Токаревой "Ну и пусть" в постановке Аллы Сигаловой. Каждый герой пьесы живет любовью – несет ее в себе, горит ею, надеется на нее… Чья-то любовь взаимна – и дарит крылья; чья-то безответна – и дарит опыт. Но и счастливая, и несчастная, любовь остается высшим смыслом жизни, единственно верной точкой отсчета и той движущей силой, которая меняет и человека, и мир.

Цена билета - 10,50-20 евро

Концерт Sinfonietta Rīga и Александра Дуази

Foto: PantherMedia/Scanpix

18 февраля в Большой гильдии в рамках фестиваля Saxophonia пройдет концерт оркестра Sinfonietta Rīga известного саксофониста Александра Дуази (Франция). В программе: Юсте Янулите – The Colour of Water, Франк Мартен - "Баллада" для альт-саксофона и оркестра, Гедерт Раман – Концерт для саксофона и струнного оркестра, Рихард Залюпе – Arctic. Reverse, концерт для квартета саксофонов, симфонического оркестра и электроники.

Цена билета - 7-25 евро