Новый год в Риге по традиции начнется ярким костюмированным праздником - Днем рождения Шерлока Холмса, который в этот раз пройдет 8 января. Организаторы подготовили насыщенную программу дня, где каждый сможет найти для себя интересные события и развлечения.

Самый популярный сыщик приглашает на празднование своего неофициального дня рождения уже в шестой раз. И в ближайшее воскресенье, 8 января, центр Риги вновь заполнится настоящими джентльменами и леди, двойниками великого Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также другими яркими героями знаменитых приключений Конан Дойля.

Организаторы мероприятия напомниают, что основные события для гостей праздника бесплатны. Главное условие – костюм в духе персонажей Артура Конан Дойля и праздничный настрой на целый день.

Программа праздника "День рождения Шерлока Холмса-2017" в Риге (8 января):

12:30 - 13:00

Сбор и регистрация участников шествия на ступенях здания Национального Художественного музея (ул. Кр.Валдемара, 10a).

Конкурс участников пройдет в следующих номинациях:

- ЛУЧШИЙ ХОЛМС

Принимаются все прочтения великого сыщика. От книжных и экранных до собственных индивидуальных образов. Не обязательны костюмы от "А" до "Я". Достаточно деталей, чтобы создать узнаваемый образ.

- ЛУЧШИЙ ПЕРСОНАЖ

В этом конкурсе участвуют все многочисленные персонажи любимой книги. От доктора Ватсона и профессора Мориарти до миссис Хадсон и красавицы Ирен Адлер. Сэр Генри, доктор Мортимер, Бэрримор и многие многие другие примут участие в красочном шествии.

Заявки на участие в конкурсе костюмов присылайте на linija@pr-linija.lv

- ЛУЧШИЙ ОБРАЗ ЧЕТВЕРОНОГОГО ДРУГА

Подноминации конкурса:

- "Настоящий джентльмен" (любой образ от Холмса до Мориарти)

- "Собака Миссис Хадсон" (любой "женский" образ собаки)

- "Лучший дуэт" (хозяин и собака в одном образе)

- ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ОБРАЗ

Каждый год в рижском красочном параде участвуют маленькие актеры, воображающие себя и холмсами, и констеблями и просто друзьями великого сыщика, а также правнучками миссис Хадсон.

- ЛУЧШИЕ УСЫ И БОРОДА ПРАЗДНИКА

- САМЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ШЕСТВИИ - БЕСПЛАТНОЕ

13:00 - 13:30

Шествие до главной сцены праздника, которой в этом году будет эстрада Верманского парка (со стороны ул.Элизабетес).

13:30 – 14:30

Дефиле участников праздника на сцене. Определение победителей. Открывает праздничное действие на сцене парад скотч-терьеров в шотландском стиле при поддержке Общества защиты животных "TUTTI PALĪDZĪBA DZĪVNIEKIEM".

14:30 – 15:00

Награждение лучших образов праздника во всех номинациях на сцене праздника.

14:00 - 16:00

"Овсянка, Сэр" - традиционный завтрак сэров и пэров Старой доброй Англии. В роли четы Бэрриморов - владельцы кафе "MamKafe". Место проведения – на территории эстрады Верманского парка.

15:00 – 15:30

Флешмоб "Самое большое изображение Холмса с птичьего полета", в котором смогут участвовать все гости праздника. Съемку проведут фотографы Вадим Сыщиков и Сергей Ортынский.

15:30 - 17:00

Костюмная реконструкция рижской Бейкер-стрит. Фотосет у знаменитой двери квартиры Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Место проведения – ул. Яуниела, 22 в Вецриге.

12:00 - 18:00

Чаепитие "Five-o'clock tea" в кафе "Madam Brioš".

Традиционный английский чай с абрикосовым джемом и овсяным печеньем в компании миссис Хадсон и других персонажей рассказов сэра Артура Конана Дойла на протяжении всего праздника. Адрес - Домская площадь, 6, вход с улицы Маза Пилс.

12:00 - 18:00

Ретрофотосалон "Bertillon's Photoroom" в антураже и атрибутах Бейкер-стрит. Гости смогут насладиться атмосферой старой доброй Англии, переодеться в костюмы эпохи и приять участие в чайной церемонией от Юрия Подусова (Х-Чай Рига). Музыкальное настроение в салоне создает скрипачка Наталья Григорович.

Место проведения – "Cafe Film Noir" в кинотеатре Splendid palace (ул.Элизабетес, 61). Фото можно получить на месте. Предварительная запись - по телефону +37129148691.

11:00 - 17:00

Экскурсии по местам съемок фильма "Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Киноманы в этот день смогут посетить большинство мест съемок знаменитого фильма Игоря Масленникова, пройдясь с экскурсией по узким улочкам старого города и зайдя в секретные дворики и переулки.

Сбор для экскурсии - у входа в здание Латвийского радио по адресу Домская площадь, 8 в 11:00, 14:30 и 16:00. Предварительная запись - по телефону +37126468131 или snezanna1@gmail.com

12:00 - 20:00

Тематические квесты и детективные игры от компании Questime.lv.

- С 12:00 до 16:00 - квест-антиэкскурсия " Загадка для Ватсона".

Участников ждет расследование детективной истории на улочках Старой Риги, исторические головоломки, встречи с персонажами из художественных произведений о Шерлоке Холмсе, вкусные сюрпризы, фотосессия и чаепитие. В течение дня квест можно будет пройти несколько раз.

Регистрация: каждый час с 12:00 до 16:00 в Cafe Film Noir (к/т Splendid palace", ул.Элизабетес, 61). Предварительная запись на игру - www.questime.lv (доп. информация по телефону +371 22 080 544).

- С 17:00 до 20:00 - живой квест-расследование в викторианском стиле "Дом с двойным дном" в ресторане MEAT Hunters (ул.Шкюню, 19).

Азартная и интеллектуальная игра по захватывающему сценарию. Тайны старинного особняка и богатого семейства откроются пытливым детективам. Игроков ждет аукцион индийских украшений, истории леди и джентльменов из старой доброй Англии, загадки, которые скрывают не только люди, но и стены. Запись на игру - questime.lv (тел. +371 22 080 544).

- С 17:00 до 19:30 - детективная игра "Семейка Смит", которая пройдет в NB - бильярдный клуб (ул. Шкюню, 9). Несколько раундов напряженных поисков убийцы главы семейства станут незабываемым событием для всех, кто находится за игровым столом. Запись на игру - questime.lv (тел. +371 22 080 544).

18:00 - 20:30

Уникальный киносеанс немого фильма 1916 года "Шерлок Холмс". Для латвийских зрителей фильм будет показан впервые. Фильм демонстрируется с титрами на английском языке (субтитры на латышском и русском языках).

Интрига состоит в том, что эта одна из первых экранизаций знаменитых приключений великого сыщика, долгое время считавшейся утерянной. Только в 2014 году спустя столетие после создания кино шедевра в киноархивах во Франции при содействии La Cinémathèque Francaise были найдены пленки с копиями оригинального фильма.

Специальное музыкальное оформление для рижского кинопоказа подготовил дуэт современной джазовой музыки - саксофонист и лидер джазовых групп Денис Пашкевич и литовский перкуссионист, исполнитель авангардного джаза и современной музыки Аркадий Готесман.

Впервые зрители смогут увидеть экранизацию фильма под сопровождение современной джазовой музыки, что позволит зрителям одновременно ощутить атмосферу прошлого и настоящего. Зрители одновременно окажутся и в кино, и на джазовом концерте, и на джем-сейшн.

Место проведения – "Cafe Film Noir" в к/т "Splendid palace" (ул.Элизабетес, 61). Киносеанс проводится в сотрудничестве с компанией CREA Promotion. Билеты на мероприятие можно приобрести в сети Bilesuserviss.

Подробнее о мероприятии можно узнать в соцсети Facebook (подробнее - здесь).

Организует праздник "День рождения Шерлока Холмса" маркетинговое агентство PR LĪNIJA и общество Holmes&Co при поддержке Рижского бюро по развитию туризма LIVE RIGA.