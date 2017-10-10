29 октября в концертном зале Spīķeri "Грибной симфонией" откроется ежегодный цикл музыкальных сказок "Для самых маленьких". Концерты будут проходить на русском языке по воскресеньям в 11.00 и 13.00.

29 октября в "Грибной симфонии" богатая Осень в лесных мхах спрячет много грибов, но оказывается, каждый из грибов имеет свой собственный характер. И прежде, чем в лес приходят грибники, между грибами происходят интересные события. В музыкальную историю детей поведут Эгия Велдре - флейта; Каспарс Ореховс - туба; Карлис Крапаускис - тромбон; Гатис Горкуша - труба; Эдуардс Лацис - саксофон и Райтис Вилюмовс - ударные инструменты.

17 декабря в концертном представлении "Ежик в снегу" Ежик с Медвежонком будут считать звезды и пить чай, когда начнут падать первые хлопья снега. Неужели уже наступила зима и вместе с ней новые приключения? Эту историю в музыке расскажут Алдис Лиепиньш - фортепиано; Иева Парша - вокал; Харалдс Клипс - кларнет; Лайла Кирмушка - актриса; Эдгарс Липорс - актер; Лилия Липора - танец; Эгилс Купчс - художник по видео и свету.

11 февраля 2018 года состоится концертное представление "Лягушка в солисты", в котором Лягушка, Жаба, Хохлатая Утка и Слепень на своем болоте обнаружат что-то необычное – нотную книгу. Каждый из них захочет стать солистом. Как это у них получится, расскажут Эвия Мартинсоне - сопрано; Илона Багеле - меццо-сопрано; Михаил Чульпаев - тенор; Кришьянис Норвелис - бас и Герда Еременко - фортепиано.

11 марта 2018 года концертный цикл "Для самых маленьких" завершит "Удивительное путешествие" - веселые и захватывающие вариации в мире знакомых сказочных героев. В музыкальном представлении примут участие Ралфс Эйландс - вокал; Эльза Розентале - вокал; Егор Ковайков - гитара; Нелли Бубуянц - ударные инструменты; Марис Виткус - клавишные инструменты, группа степ-танца "Soul Tap".

Ведущая концертов – музыковед Карина Берзиня, с видео работает Угис Кришьянис. Продолжительность концертов составляет 45 - 55 минут.

Перед началом каждого концерта на втором этаже в фойе концертного зала Спикери будут проходить творческие мастерские, каждая из которых будет связана с темой концерта. Перед первым концертом "Грибная симфония" в мастерскую приедет с играми и заданиями для детей Латвийский музей природы. "Latvijas Koncerti" приглашают также маленьких слушателей до и после концертов в музыкальную комнату, где дети смогут сами попытаться поиграть на разных музыкальных инструментах вместе с будущими педагогами дошкольного музыкального образования из Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола.

Цена абонемента 20 eur для каждого слушателя. Цена билета на один концерт - 8 eur для каждого слушателя, начиная с возраста одного года. Билеты можно приобрести в кассах "Biļešu paradīze".