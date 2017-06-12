В Юрмале он представит сразу две программы. Во время первого концерта в сопровождении симфонического оркестра под управлением главного дирижера Государственного симфонического оркестра республики Татарстан Александра Сладковского прозвучат 1-й концерт П.И. Чайковского для фортепиано с оркестром и "Рапсодия в стиле блюз" Джорджа Гершвина. Второго июля Мацуев презентует свою новую программу "Джаз в кругу друзей". Его партнерами по сцене станут лауреаты телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица" Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). Зрителей ожидают джазовые импровизации, уникальные сочетания ритмов и гармоний, неожиданные сюрпризы. Сам Мацуев признается, что не является джазовым музыкантом, но любовь к импровизации позволяет ему быть джазменом, оставаясь при этом исполнителем классики.

Денис Мацуев - музыкант в третьем поколении, он привлек к себе всеобщее внимание, победив в 1998 году на XI Международном конкурсе имени Чайковского. Редкая виртуозность и личный магнетизм быстро сделали молодого пианиста популярным не только на родине, но и во всем мире – к слову, он и поныне строит свой гастрольный график так, чтобы уделять равное внимание российской и иностранной публике. Его энергии хватает и на то, чтобы дать 200 выступлений в год, и на то, чтобы в один вечер сыграть все три фортепианных концерта Чайковского, и на то, чтобы руководить благотворительным фондом "Новые имена".

Среди партнеров Дениса Мацуева по сцене всемирно известные коллективы США (Нью-Йоркский филармонический, симфонические оркестры Чикаго, Филадельфии, Питтсбурга, Лос-Анджелеса Цинциннати), Германии (оркестры Берлинской филармонии, Баварского радио, Лейпцигский Gewandhaus, Западногерманского радио), Франции (Национальный оркестр, Оркестр де Пари и Филармонический оркестр Французского радио), Великобритании (оркестр ВВС, Лондонский симфонический, Лондонский филармонический оркестры, Королевский филармонический и оркестр "Филармония"), а также амстердамский Concertgebouw, оркестр Мариинского театра, симфонический оркестр Монреаля, Оркестр театра La Scala, Национальный оркестр Академии Санта-Чечилия, Венский симфонический, Израильский и Роттердамский филармонические, Симфонический оркестр Осло, национальный оркестр Бельгии, оркестр "Swiss Romande", Люцернский симфонический, Будапештский фестивальный и фестивальный оркестр Вербье, Maggio Musicale и Европейский камерный оркестры.

Мацуев также является "Послом Доброй воли ЮНЕСКО" и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Билеты на концерты "Балтийских музыкальных сезонов" можно приобрести в кассах сети Biļešu paradīze. Цена - от 15 до 75 евро.