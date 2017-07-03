Предыдущий концерт Depeche Mode в Риге можно было увидеть в 2014 году, во время мирового турне Delta Machine. Билеты были распроданы за несколько месяцев до его проведения.

Продажа билетов на концерт в рамках турне Global Spirit Tour в Риге начнется в четверг, 6 июля, в 10:00, в кассах Biļešu serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv. Цены билетов: стоячие места – от 69 €, фан-зона – от 99 €, сидячие места – от 69 €.

Члены концертного клуба FBI смогут приобрести билеты раньше – уже в среду, 5 июля, с 10:00. Регистрация – на www.fbi.lv.

Одни из самых влиятельных, любимых и коммерчески успешных музыкантов нашего времени – группа Depeche Mode – продали более 100 миллионов музыкальных записей и выступили перед более чем 30 миллионами своих поклонников во всем мире. 14-й студийный альбом группы Spirit попал в музыкальный топ-10 более чем в 20 странах, включая США и Великобританию. Предыдущий студийный альбом – вышедший в 2013 году Delta Machine – занял первое место в топах 12 стран мира, и концертное турне, в которое группа отправилась после его выхода, собрало свыше 2,5 миллиона зрителей.