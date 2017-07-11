21 сентября в честь открытия "Балтийской Жемчужины" в кинотеатре Splendid Palace состоится единственный показ фильма "Люмьеры!". С комментариями перед началом сеанса выступит директор Каннского кинофестиваля и Института Люмьер в Лионе - Тьерри Фремо.

Фильм, посвященный выдающимся "люмьеристам" своего времени: Жану Ренуару, Франсуа Трюффо, Морису Пиала, Эрику Ромеру, Жан-Люку Годару и многим другим, обязателен для просмотра всем, кто считает себя синефилом и просто образованным киноманом.

Тьерри Фремо, вдохнул новую жизнь в эту тему и из сотни оригинальных люмьеровских кинокадров создал один полнометражный фильм, поражающий воображение и восхищающий простотой и наивной гениальностью.

Редкие кадры знаменитых шедевров, хранившиеся более ста лет в закрытых хранилищах, впервые предстанут в новом контексте, сплетенные в безупречное кружево истории зарождения искусства, которое вскоре завоюет мир.

Представьте себе, что время отбросило вас почти на 120 лет назад, и вы —благодарный и доверчивый зритель с восторгом и трепетом становитесь очевидцем зарождения нового чуда — на белом полотне экрана при помощи целлулоида и света, возникает волшебство, от которого перехватывает дыхание.