13-15 января в кинотеатре "К-Сунс" проходят "Дни российского кино", в рамках которых покажут самые популярные новые художественные и анимационные фильмы. Вход абсолютно свободный.

Фестиваль откроется в 13 января в 18.00 – после церемонии покажут комедию Евгения Шелякина "Пятница" (16+) с Даниилом Козловским и Катериной Шпицей в главных ролях. Азартный миллионер на одну ночь становится официантом, а офисный лузер - звездой самой яркой вечеринки...

14 января

В 15.00 детей ждет 1-я часть самого популярного мультфильма "Фиксики" от кинокомпании "Аэроплан": маленькие, волшебные человечки-болтики рассказывают про устройство техники и помогают мальчику всё исправить, когда у него вечно что-то ломается или не работает.

В 16.30 для взрослой аудитории покажут драму Александра Кириенко "Ивановы" (12+) с Владимиром Меньшовым, Фёдором Лавровым и Натальей Ткаченко в главных ролях - лучший фильм российской программы 38-го Московского Международного кинофестиваля, посвященный всем родителям. Большому семейству предстоит пройти через множество комичных и драматических ситуаций, чтобы восстановить отношения.

15 января

В 15.00 - мультфильм "Фиксики", 2-я часть

В 16.30 – триллер Алексея Красовского "Коллектор" (16+) с Константином Хабенским в главной роли. Мысль о силе денег проходит красной нитью через весь захватывающий сюжет.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства Культуры РФ, Союза Кинематографистов России, Посольства Российской Федерации в Латвии, латвийской кинокомпании "Ригафест".