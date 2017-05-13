В рамках Дней русской культуры в Риге пройдут мероприятия, посвященные двум поэтам. Спектакль "М.Б." расскажет о взаимоотношениях Бродского и его музы Марины Басмановой. Экскурсия в поместье Арендоле под Даугавпилсом позволит открыть новую страницу в судьбе Николая Гумилева, который служил там в гусарском полку накануне Первой мировой войны.

• Спектакль "М.Б." покажут 27 мая в 19.00 в зале Рижской еврейской общины ЛОЕК.

За полтора часа артист Санкт-Петербургского театра Liberte Егор Архипов развернет перед зрителем драматичную историю взаимоотношений Иосифа Бродского и Марины Басмановой, которая не прекратилась даже после их окончательного разрыва и высылки поэта из страны. До самой смерти Бродский писал стихи с посвящением М.Б.

В постановку вошли стихи и воспоминания Бродского, факты его биографии и официальные документы. Вот что рассказывает о работе над спектаклем исполнитель роли поэта Егор Архипов: "Хочется внимательно рассмотреть, осмыслить взаимоотношения двух людей, из которых родились сильнейшие любовные стихотворения ХХ века. Один из участников этой истории давно покинул нас, а второй молчит, на что имеет полное право. И нам не остаётся ничего иного, как сочинять.

В какой-то момент, работая над спектаклем я осознал, что инициалы М.Б. это не только Марина Басманова, но и Мир Бродского, Может Быть и т. д., и т. д. Получилась своеобразная театральная композиция с использованием биографических данных автора, воспоминаний друзей и знакомых, а также наших собственных домыслов. Наверное, эту работу можно сравнить с археологическими раскопками - из осколков надо собрать целое".

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• Экскурсия в поместье Арендоле пройдет 28 мая 2017 года с 7.00.

В 40 км от Даугавпилса находится поместье Арендоле, где во время Первой мировой войны служил в гусарском полку русский поэт Николай Степанович Гумилев. Об этом факте биографии поэта хранит память небольшой музей на территории бывших владений графа Плятера-Зиберга. Во время чаепития с домашними сладостями в большом зале графа современные хозяева дома расскажут много интересного о поэте, а также о латгальцах, их традициях и языке. Гвоздь программы – концерт Романсы Арендоле в исполнении Жоржа Сиксны.

По дороге в поместье - остановка в Даугавпилсе с посещением выставки Эдварда Мунка в Музее Ротко.

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