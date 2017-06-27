16 июля в зале "Дзинтари" в рамках проекта "Балтийские музыкальные сезоны" состоится совместный концерт тенора Лоуренса Браунли и сопрано Сары Кобурн в сопровождении симфонического оркестра под управлением Константина Орбеляна, считающегося одним из лучших вокальных дирижеров современности.

"Эта комбинация звезд не случайна - оба певца предпочитают репертуар бельканто, и их голоса в дуэте сливаются в идеальной гармонии. Для ценителей классической музыки это уникальное событие, услышать звездный дуэт подобного уровня - настоящее наслаждение. Я рад, что этот замечательный концерт пройдет у нас в Латвии", - отмечает художественный руководитель фонда "Балтийские музыкальные сезоны" Андрей Жагарс.

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Лоуренс Браунли получил мировую известность благодаря роли графа Альмавивы в опере Россини "Севильский цирюльник", в которой дебютировал на сцене нью-йоркской "Метрополитен-оперы" в 2007 году. Великолепный голос и экспрессия певца идеально подходят для опер Россини и Доницетти, и Браунли регулярно участвует в их постановках в миланском театре "Ла Скала", Венской государственной опере, Парижской опере, сотрудничает с Берлинским филармоническим оркестром, симфоническими оркестрами Филадельфии, Чикаго и Нью-Йорка. Один из последних музыкальных дисков Браунли - Virtuoso Rossini Arias - номинирован на награду Grammy.

Сара Кобурн, обладательница колоратурного сопрано, дочь сенатора от штата Оклахома, сделала успешную карьеру на родине, пела ведущие партии почти во всех оперных театрах Соединенных Штатов. Европейские слушатели могли оценить ее голос в Венской государственной опере, где Кобурн поет роль Амины в опере В. Беллини "Сомнамбула". Кобурн очаровала слушателей своей отточенной техникой, живостью исполнения и замечательным тембром.

Билеты на концерты "Балтийских музыкальных сезонов" можно приобрести в кассах Biļešu paradīze. Цена билетов от 15 евро.