18 августа в КЗ "Дзинтари" выступит один из лучших скрипачей планеты Джошуа Белл. История его инструмента уникальна. Джошуа Белл играет на скрипке Gibson-ex Huberman, созданной величайшим мастером Антонио Страдивари в 1713 году.

Первым известным владельцем скрипки в конце XIX века стал британский музыкант и профессор Джордж Альфред Гибсон. Именно его именем ее и назвали. А в начале XX-го он решил продать инструмент известному скрипачу Брониславу Губерману (1882-1947).

Новый владелец считался одним из самых талантливых музыкантов своего поколения. Ценители классики отмечали виртуозность его исполнения и смелые интерпретации знаковых произведений.

Кроме невероятного профессионального мастерства, Губерман известен и неоценимой гуманитарной миссией, которую он выполнил после прихода к власти нацистов в Германии. Он смог помочь сотням талантливых еврейских детей покинуть пылающую Европу и переселиться в Палестину, в которой сам Губерман создал филармонический оркестр.

Джошуа Белл признается, что испытывает особые чувства, играя на этой скрипке: "Я трепещу от мысли, что держу в руках инструмент, позволивший спасти музыкантов от смерти в концлагерях".

Губерман играл на Gibson до 1936 года, когда скрипка была похищена из гримерной комнаты Carnegie-Hall в Нью-Йорке. Причем это была уже не первая кража уникального инструмента. В 1919 году в Вене злоумышленнику удалось проникнуть в гостиничный номер Губермана и вынести ее оттуда. Правда тогда полицейским удалось вернуть скрипку через несколько дней при попытке продажи.

Судьба инструмента оставалась неизвестной до 1985 года, когда находившейся при смерти американский скрипач Джулиан Альтман признался супруге, что в течение почти полувека играл на украденной скрипке. По его словам, он купил ее у вора за 100 долларов. Для того, чтобы скрыть происхождение инструмента от коллег, ему приходилось покрывать его тонким слоем гуталина.

Вдова Джулиана, Марсель Холл, передала скрипку компании Lloyd, которая в свое время выплатила страховую премию Губерману. По словам Марсель, ее основной наградой стало возвращение легендарной скрипки миру.

Однако перед тем, как снова заиграть, инструмент отреставрировали в известной британской компании J&A Бир для нового владельца – немецкого предпринимателя и коллекционера. Именно в J&A в 2001 году ее и увидел впервые Джошуа Белл. История скрипки, ее звучание настолько поразили американского гения, что он поклялся себе, что выкупит Gibson Ex-Huberman, не позволив ей пылиться в частной коллекции: "За 300 лет скрипка много раз переходила из рук в руки, в том числе на ней играл английский скрипач Джордж Альфред Гибсон. Но именно ее связь с Брониславом Губерманом поразила меня, я бы сказал, на личном уровне. Я взял на ней несколько нот и влюбился. Я просто не мог допустить, чтобы она уплыла из моих рук. Меня охватывает трепет, когда я думаю о том, сколько удивительных людей держали ее в руках и сколько слышали", - писал позднее Белл. Скрипка обошлась Джошуа в 3.5 млн долларов. Для ее приобретения музыкант расстался со своим предыдущим инструментом – тоже работы Страдивари – "Tom Taylor".

Первый альбом, выпущенный Джошуа Беллом после покупки Gibson Ex-Huberman, под названием Romance of the violin разошелся более чем 5-миллионным тиражом.

В Юрмале Джошуа Белл выступит с симфоническим оркестром под управлением Максима Эшкенази. В рамках концерта 18 августа в "Дзинтари" прозвучат Симфония №9 "Из Нового света" А. Дворжака, Увертюра Ф. Мендельсона "Сон в летнюю ночь" и Концерт №1 для скрипки с оркестром М.Бруха.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze. Цена билетов от 15 до 75 евро.