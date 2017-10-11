18 декабря в Риге в театре "Дайлес" состоится уже ставшая традиционной предрождественская встреча с Евгением Гришковцом. Российский писатель, актер и театральный режиссер представит свой спектакль "Как я съел собаку".

"Как я съел собаку" — первый спектакль Евгения Гришковца. Он характеризует эту пьесу как "универсальную историю взросления", делится опытом матросской службы на Тихоокеанском флоте так, будто этот опыт был получен лично каждым из зрителей. Премьера состоялась в 1999 году.

По словам писателя, "первая видеоверсия этого спектакля была записана 11 лет назад, и не то чтобы устарела… Документ не может устаревать… Просто спектакль и я сильно изменились. А главное, сильно изменилась причина, по которой я продолжаю исполнять этот свой самый первый спектакль. Зрительская аудитория по сравнению со мной сильно помолодела. Новым зрителям этого спектакля стали попросту непонятны и не близки те советские реалии, которые были так естественны чуть больше десяти лет назад".

"Когда я делал "Как я съел собаку" в конце 1998 года и начинал его играть, меня увлекала и радовала сама возможность нанизывать на ниточку бесконечные бусинки точных жизненных воспоминаний. Тогда этого никто так не делал. Я видел удивление и радость зрителей, и нашему взаимному удовольствию не было конца… Теперь у этого способа высказывания появилось много последователей, которые сегодня порой и не догадываются о природе первоисточника. Это довольно забавно наблюдать. Иногда даже приятно", - говорит Гришковец.

"Но прошло 11 лет, а с момента создания спектакля больше пятнадцати и я понимаю, что меня перестали так глубоко интересовать и радовать просто точные жизненные мелочи… Я внешне и внутренне изменился, если не до неузнаваемости, то глубоко и серьёзно… А спектакль продолжает жить под тем же названием, но наполненный и исполняемый мною другим", - добавляет он.

"Теперь "Как я съел собаку" — это очень точно выстроенное и композиционно выверенное произведение, пронизанное одной стержневой темой – темой взросления через встречу человека с государством, и в связи с этим осознания свободы, как жизненной необходимой сути", - отмечает Евгений Гришковец.