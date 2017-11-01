Концерт состоится 4 декабря этого года на сцене Латвийской национальной оперы. Составлена разнообразная программа, в которой объединятся классический балет и современный танец.

В концерте примут участие прима Лондонского Королевского балета Лаура Морера и премьер Федерико Бонелли, прима-балерина Голландского национального театра оперы и балета Игоне де Йонг, премьер Штутгартского балета Даниэль Камарго, солистка Польского национального балета Юка Эбихара и ведущий солист балетной компании Румынского национального оперного театра Давид Тженсимеч.

"Некоторые солисты получили признание королевы Англии, другие помещены в список 100 лучших танцовщиков мира, а возвращения на латвийскую сцену местных талантов Эвелины Годуновой и Тимофея Андрияшенко мы ждем с особым интересом", - рассказал Андрей Жагарс, глава Фонда по поддержке и развитию культуры.

Эвелина Годунова является сейчас солисткой южнокорейской балетной компании "Universal Ballet", а Тимофей Андрияшенко – солистом миланского балета La Scala. Дополнят список участников местные молодые таланты Юлия Брауэре и Карлис Цирулис, ярко заявившие о себе на сцене Латвийской национальной оперы и завоевавшие награды на международных балетных конкурсах.

"Рига стала маршрутом для гурманов, но именно в последние годы мы наблюдаем, что столицу все чаще посещают так называемые интеллектуальные туристы. Я рада, что такие международные проекты, как гала-концент европейского балета, привозят в нашу столицу не только большее количество туристов, но и ярких звезд, которых должны увидеть в первую очередь сами рижане", - отмечает председатель правления Рижского бюро по развитию туризма Вита Ермоловича.

На концерте зрителям покажут фрагменты из балета Адольфа Адана "Жизель", П. И. Чайковского "Щелкунчик", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро", Тарика О'Ригэна "Мата Хари", а также постановки современных хореографов Кеннета МакМилла, Тэда Брендсена, Роберта Бондара и Миланы Комаровой.

Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu paradīze, цена - от 20 до 100 евро.