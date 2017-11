14 ноября в рамках серии концертов фестиваля музыки и искусства Bildes состоится концерт блюза в Доме музыки "Дайле". Это одно из редких событий, которое собирает вместе лучших местных блюзменов.

На концерте выступят "Big Eye Bee", Айнарс Пуполс и "π Blues", Янис Ванадзиньш, "The Blues Gang", "Vocada", "Lavrix Blues Band", Иева Какуле и "B.B.Max Band", "RMO Trio", Вячеслав Митрохин, Иева Сутугова, "Exiled in Brussels", "Rahu the Fool" и другие.

Трудно представить блюз-концерт Bildes без крестного отца латвийского блюза Яниса Ванадзиньша. Он будет присутствовать и на этот раз, и, как всегда, решил приготовить сюрприз. "Меня радует, что история блюз-концертов Bildes исчисляется годами. На этот раз я представлю смешанный проект. Будет состав, в котором кроме гитары будут такие инструменты, как контрабас и скрипка. И моя новая вокальная симпатия – певица Лива Древиня. Мы представим несколько музыкальных сюрпризов. Но особенно хотелось бы подчеркнуть то, что на этих концертах появляются новые талантливые музыканты. Это меня радует больше всего, так как доказывает, что я жизнь прожил не напрасно", - говорит музыкант.

С одним из своих новых проектов "RMO Trio" выступит Оскар Столсе-Семеровс, ранее игравший на губной гармонике в составе "Latvian Blues Band", с джаз-фанк группой "Very Cool People" и с другими музыкантами он также проявил себя и как прекрасный вокалист в стиле "блюз". "RMO Trio" – проект, который предлагает акустический блюз с гитарами и губной гармоникой, - говорит музыкант. - И, конечно, голос. Мы стремимся придерживаться аутентичного блюза, но, как в наше время положено, на помощь приходит электроника".

Самыми необычными участниками фестиваля будут исполнители хулиганистого фолк-блюза "Rahu the Fool" с Петером Нарубиным. Он рассказал, что в группе несколько изменился состав - теперь на контрабасе играет студентка музыкальной Академии Эвита Бамбане. "Будем исполнять как свою музыку, так и блюзы в старом полуакустическом стиле, ориентированные в сторону "jugband" и "ragtime", - сообщил Нарубин.

Концерт обещает быть богатым на сюрпризы. Свои силы в блюзе попробует певица Иева Сутугова, проект "Exiled in Brussels" представит предложит настоящих европарламентариев, а Вячеслав Митрохин обыграет в стиле "блюз" бессмертные мелодии Beatles.

Фестиваль "Bildes" проходит в этом году с 5 по 25 ноября. Всего состоятся девять концертов - в музыкальном клубе "Kaļķu vārti", в концертном зале Spīķeru, в Доме музыки "Дайле" и в Доме Конгрессов, а в фойе Дома конгрессов 24 и 25 ноября можно также посетить художественную выставку "Инструменты. Превращения".

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.