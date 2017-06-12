30 июня и 1 июля в творческом квартале "Спикери" пройдут сеансы летней программы международного кинофестиваля Future Shorts Film.

В рамках кинофестиваля у зрителей будет возможность на протяжении одного сеанса увидеть 8 лучших короткометражных фильмов от разных стран участниц: США, Великобритании, Колумбии, Финляндии, Норвегии, Хорватии.

Второй день фестиваля посвящен короткометражным фильмам BAFTA из Великобритании, лучшим короткометражным фильмам латвийского кинопроизводства. Традиционно голосование за лучший фильм сезона состоится сразу после сеанса, в режиме онлайн, в социальных сетях на страничке фестиваля.

Программа фестиваля демонстрируется на языке оригинала с латышскими и русскими субтитрами.