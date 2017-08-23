Фестиваль международного короткометражного кино Future Shorts Film Festival завершает сезон летней программой и голосованием за лучший фильм. Пока пройдет 29 августа в Риге в кинотеатре Kino Citadele.

В рамках кинофестиваля у зрителей будет возможность на протяжении одного сеанса увидеть 8 лучших короткометражных фильмов разных жанров и от разных стран участниц: США, Великобритании, Колумбии, Финляндии, Норвегии, Хорватии.

Программа фестиваля демонстрируется на языке оригинала с латышскими и русскими субтитрами.

В программе:

1) СЕЙЧАС / Режиссер Пол Томас Андерсон / Музыкальное видео / США / 5 мин.

2) ИЗМУЧЕННЫЙ / Режиссер Рене Панневис / Драма / Великобритания / 15 мин.

3) МАТЬ / Режиссер Саймон Меса Сото / Драма / Колумбия / 14 мин.

4) ПОЛУЧЕЛОВЕК / Режиссер Кристина Кумрик / Драма / Хорватия / 20 мин.

5) КОМИТЕТ / Режиссеры Дженни Тойвониеми и Ганхильд Энгер / Комедия / Финляндия, Норвегия / 14 мин.

6) КРИЗИС БЕЖЕНЦЕВ В ГРЕЦИИ / Режиссер Лили Коул / Документальный фильм / Великобритания / 12 мин.

7) ВОИН УОЛЛИ / Режиссер Мартин Леннон / Документальный фильм / Шотландия / 12 мин.

8) LITTLE CUB - СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБВИ/ Реж. Лили Роуз Томас /Музыкальное видео/ Великобритания /2017/ 4 мин.