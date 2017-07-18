5-6 августа в выставочном центре Kipsala фестиваль UniCon отпразднует свой 5-летний юбилей. В рамках празднования планируется провести самый большой конкурс косплея в Балтии, в участии которого примут более 200 участников из Польши, Венгрии, Австрии, России, Чехии и Бельгии.

UniCon – это двухдневное международное мероприятие, на котором поклонники разных хобби и увлечений могут поделится опытом, впечатлениями или же познакомиться с чем-то новым. Основным мотивом мероприятия являются комиксы, киберспорт и косплей. Подобные фестивали уже несколько лет проходят в Америке (San Diego Comic-Con, Blizzcon) и Европе (MCM London, VIECC Vienna, Germany Comic-Con), где успели завоевать огромную популярность у молодежи. В прошлом году аналоги Comic-Con за рубежом имели среднюю посещаемость более 50 тысяч человек каждый, и интерес к ним продолжает расти.

Кроме основных тем, мероприятие включает в себя и выставочную IT/gamedev часть, традиционную и популярную восточноазиатскую культуру, презентации, мастер-классы, настольные и ролевые игры, а также многое другое.

Два дня фестиваля UniCon будут насыщены развлекательной программой: на главной сцене пройдут выступления косплееров из разных стран, все желающие смогут посетить зону настольных игр, пообщаться с видеоблогерами в зоне YouTube, окунуться в мир видеоигр и посмотреть игровой турнир с призовым фондом в 1,5 тысячи евро. Одной из главных достопримечательностей мероприятия станет самый большой Lego город в Балтии. Вечером первого и второго дня будут проводиться конкурсы на YouTube сцене, в которых также смогут поучаствовать зрители.

Узнать больше подробностей о фестивале и приобрести билеты можно на официальном сайте www.unicon.lv.