13 августа в концертном зале "Дзинтари" состоится традиционный Гала-концерт фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте". Зрителей ждут выступления ярких латвийских и зарубежных исполнителей, юных талантов и многочисленные сюрпризы.

У зрителей будет уникальная возможность услышать в одном концерте звездный состав: легендарного джазового пианиста Даниила Крамера (Россия), бразильские ритмы в исполнении ведущего мирового коллектива ню-джаза Club des Belugas (Германия), меццо-сопрано Олесю Петрову, а также выдающихся латвийских вокалистов Сергея Егерса и Интара Бусулиса. Место за дирижёрским пультом займет Экхарт Вицик (Германия). Частью программы станут выступления лауреатов конкурса "Таланты Инессы Галанте".

Подробнее с программой фестиваля и участниками можно ознакомиться на официальном сайте.

Билеты на концерты доступны в кассах Biļešu Paradīze.