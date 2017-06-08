Фестиваль "Лайма. Рандеву" объявил программу и полсотни гостей

20-23 июля в концертном зале Dzintari пройдет уже третий фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", который соберет на сцене более пятидесяти ярких солистов и коллективов из разных стран, разных стилей и направлений – как известных и опытных, так и восходящих звезд, как оперных, так и эстрадных див. И каждый вечер – живое сопровождение более 20 музыкантов Лаймы.

20 июля, в день открытия фестиваля, прозвучит академическая и эстрадная музыка. Это будет редкая возможность услышать солистку Венской Оперы, сопрано Кристине Ополайс в cсопровождении Лиепайского симфонического оркестра, известных исполнителей Валерия Леонтьева, Валерия Сюткина, Елену Ваенгу и белорусского гостя Uzari. Латвийскую эстраду в этот вечер представят Интарс Бусулис и Янис Стибелис, Юстс и Айя Андреева. Интернациональный коллектив Dagamba исполнит музыкальные композиции в стиле world music, объединяя классику и современность.

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Оперная дива Хибла Герзмава выступит во второй день фестиваля.

21 июля на сцену выйдут дива Нью-Йоркской Метрополитен Опера Хибла Герзмава, а также популярные российские звезды – Леонид Агутин, Владимир Пресняков, дуэт Потап и Настя, группа Градусы, певица Наталья Подольская, эстонский участник "Евровидения" Отт Лепланд. К латвийским артистам Интару Бусулису и Янису Стибелису в тот вечер присоединится Саманта Тина.

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22 июля в Юрмале выступит Монс Селмерлев – певец, танцор и телеведущий программ из Швеции широкую известность получил после участия в конкурсах Swedish Idol и Let's Dance, а международную славу – после победы в Евровидение-2015 году с композицией "Heroes". Певец выпустил семь студийных альбомом, новый Chameleon был записан в 2016 году в студии Питера Габриэля и издан лейблом Warner Music Sweden.

22 июня, на сцену "Дзинтари" выйдет мировая легенда, лидер группы Smokie Крис Норман. В тот вечер также выступят музыканты и композиторы Стас Михайлов и Аркадий Укупник, певица Лолита, группа "Время и Стекло", певец и юморист Владимир Винокур, российская группа MBAND, победитель конкурса Евровидение-2015 года Монс Сельмерлев. Латвию на этом концерте представят Антра Стафецка, Рихард Леперс и Янис Стибелис.

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Почетный гость завершающего концерта Вахтанг Кикабидзе.

23 июля в завершающем концерте примут участие звезды грузинской эстрады Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе, неповторимые Валерий Меладзе и Геннадий Хазанов, уроженец Азербайджана Эммин, один из самых ярких участников телешоу "Голос" Александр Панайотов, а также молодая исполнительница из Эстонии Лийс Лемсалу. Латвия будет представлена Интарсом Бусулисом, Янисом Стибелисом и участницей Евровидения-2016 Аминатой.

Каждый вечер ощущение праздника будет создавать украинский современный балет Freedom – сольно и совместно с исполнителями.

Билеты на фестиваль можно приобрести в кассах "Biļešu serviss" и на их сайте.